Sentirse siempre cansado puede ser un síntoma de una enfermedad .

¿Siempre estás cansado? Tranquilo, no estás solo. Dos de cada cinco norteamericanos dicen sentirse cansados la mayor parte de la semana. Y en España, el 34% de los ciudadanos dicen sentirse cansados con frecuencia y el 80% afirma haber sentido fatiga, según un estudio de Sigma Dos.

Entre el entrenamiento, el trabajo o la escuela, la familia y los amigos, y el resto de compromisos a los tienes que atender, lo más fácil es culpar a nuestros ajetreados estilos de vida cuando estamos todo el rato queriendo pillar la cama.

Si realmente te preguntas todo el rato: «¿por qué estoy tan cansado?», no desesperes. Prueba a hacer ciertos cambios en tu estilo de vida durante 2 o 3 semanas: reduce un poco tus compromisos sociales, rebaja el volumen de trabajo en la oficina (si puedes, claro) e intenta dormir más.

Si sigues sintiendo los síntomas de fatiga después de todos estos cambios, necesitarás ayuda profesional», comenta la doctora Sandra Adamson Fryhofer, doctora de medicina interna en Atlanta. Un cansancio extremo puede ser un síntoma de una enfermedad más seria que puede ser tratada.

Si te has hecho alguna vez esa pregunta, a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre el cansancio crónico. Desde qué es exactamente, síntomas, causas o incluso cómo es la mejor forma de combatirlo, según los expertos.

¿Qué es el cansancio crónico?

En este situación muchas personas se preguntarán qué es el cansancio crónico. Según el Dr. Alejandro Martín Quirós, del servicio de Medicina Interna del la Clínica Olympia Quirónsalud, especialistas en deporte, «se denomina síndrome de fatiga crónica, ya que no sólo es cansancio e incluye un conjunto de síntomas y signos que, cuando están presentes caracterizan a esta enfermedad”.

Además añade que «la Academia Nacional de Ciencias de EEUU establece que, para poder establecer el diagnóstico de fatiga crónica, los síntomas deben estar presentes al menos seis meses y con una intensidad moderada o grave al menos la mitad de este tiempo».

Cuáles son los síntomas del cansancio crónico

El Dr. Martín Quirós nos expone a continuación —combinados con tu fisiología personal— los síntomas que podrías sentir si estás cansado constantemente:

Malestar y agotamiento después de realizar un esfuerzo, ya sea físico o mental.

Sueño no reparador.

Deterioro cognitivo (pérdida de memoria, problemas de concentración).

Síntomas como mareos relacionados con los cambios posturales (especialmente al pasar de estar sentados o tumbados a estar de pie).

Dolor muscular y/o articular.

Otros síntomas menos frecuentes del cansancio crónico

Otros síntomas del cansancio crónico menos frecuentes pero que también pueden aparecer son:

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Ganglios linfáticos sensibles en el cuello o las axilas

Las personas con fatiga crónica pueden tener un aumento de la sensibilidad a estímulos externos como el sonido, la luz, los olores o los alimentos

Qué causa el cansancio crónico

Para entender mejor el cansancio crónico, es importante saber cuál es la causa de este síndrome que afecta a tu salud. Aunque Alejandro dice que «desgraciadamente no se conoce aún cuál es la causa de este síndrome porque supone un problema a la hora de poder tratar la enfermedad» existen algunas posibles causas que explicarían lo que te está sucediendo.

Infección

Fundamentalmente infecciones virales. Destacar que, en la década de los 80 del siglo pasado, el virus de Ebstein Barr (conocido probablemente por la población general por producir la mononucleosis infecciosa o “enfermedad del beso”) fue centro de atención como posible responsable de la fatiga crónica.

Sin embargo, esto no se ha podido probar totalmente y en estos momentos parece que podría ser un desencadenante de la enfermedad pero el causante de ella.

Genética

En algunas familias, se produce ciertas características genéticas compartidas por todos los miembros que tienen fatiga crónica. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos, por lo que, en caso de tener un componente genético, necesitaría de otro/s elementos para que aparezca la enfermedad.

Depresión

Se han realizado estudios donde hasta dos de cada tres personas con fatiga crónica tienen depresión. Sin embargo no se ha podido determinar si la depresión comenzó antes que la fatiga crónica y si es una consecuencia (de la limitación vital que supone) o una causa de esta enfermedad.

Otras

Se han encontrado disfunciones hormonales/metabólicas relacionadas con el cansancio crónico, pero ninguna es capaz de explicar por sí misma la aparición de la enfermedad, como ocurre con las demás posibilidades.

Te contamos las 12 causas que pueden estar detrás de tu pereza para que intentes cambiarlo si depende de ti… o para que los médicos te ayuden, si se trata de un problema más serio.

Los factores de tu estilo de vida que pueden explicar por qué siempre estás cansado

Es muy probable que solucionar el tema de tu cansancio continuo sea algo sencillo y que solo te lleve un par de cambios en tus hábitos diarios.

Duermes sobre un colchón o almohada viejos

La Fundación Nacional del Sueño (FNS) recomienda cambiar el colchón cada 9 o 10 años y la almohada una vez al año. Dormir muchas más horas no solo ayuda a mejorar tu estado de ánimo, también ayuda a mejorar tu rendimiento. Por eso es recomendable tener en cuenta todos los factores que nos ayuden a descansar mejor, también para evitar lesiones.

En tu habitación hace demasiado calor

Una habitación muy calurosa puede ser la causa por la que tengas dificultades para dormirte (y para seguir durmiendo). Según la FNS el número mágico para un descanso perfecto son 18 grados centígrados. El 30 % de los adultos sufren de insomnio y puede ser en ocasiones por este motivo, uno de los que no nos permite descansar correctamente.

Pasas demasiado tiempo con tu móvil

De acuerdo con un informe de Harvard Medical School, exponer los ojos a la luz durante la noche previene que el cuerpo cree melatonina, la hormona del sueño. Para dormir bien, no te lleves el teléfono a la habitación.

Bebes alcohol para ayudarte a dormir

Pues claro, un vaso de vino siempre ayuda a viajar a dormilandia. El problema es que el alcohol puede afectar a la calidad de tu sueño. Pasa de la copita de antes de dormir y es posible que recuperes el impulso de energía que necesitas.

No bebes suficiente agua

¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando nos sentimos cansados o de mal humor coincide con que hace tiempo que no nos bebemos un vaso de agua? No se trata de una coincidencia. La deshidratación afecta enormemente a nuestra salud, al humor y a los niveles de energía. Y tampoco hace falta llegar a una deshidratación extrema para que aparezcan estos síntomas cognitivos. Es posible que te sientas algo vago incluso si la deshidratación es casi inexistente. Una deshidratación leve o moderada es fácil de tratar: Solo tienes que beber más agua o añadir más alimentos que te proporcionan hidratación.

Sufres estrés

La sobrecarga en el trabajo, en la vida familiar, las preocupaciones económicas son algunas de las principales causas que te llevan a sufrir estrés y por ende llevarte a sufrir un cansacio crónico si no consigues reducir esos niveles de agobio.

«Los periodos de estrés dilatados en el tiempo y la concentración de circunstancias adversas abocan a la extenuación física y mental. La percepción de la realidad se trastoca como consecuencia de las alteraciones emocionales intensas, derivadas del estrés persistente. La tendencia a aislarse y el cambio de patrones de sueño y alimentación generan sensación apatía, irritabilidad e incluso, puede conducir a un estado de ánimo depresivo».