Según la Universidad de Harvard ¿Por qué usted no debe bañarse todos los días?

Según el experto, hay que tener en cuenta que una ducha diaria no siempre beneficiará nuestra salud y que, incluso, puede llegar a ser perjudicial.

Bañarse a diario es un hábito que estimamos muchos han incluido en su vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de dos tercios de la población lo hace y, en Australia, más del 80 % se ducha todos los días.

No obstante, hay quienes consideran que un baño cada día es excesivo y únicamente lo hacen algunas veces a la semana. Es el caso de China, donde aproximadamente la mitad de las personas informan que se bañan solo dos veces por semana.

Ante estos registros, Robert H. Shmerling, miembro actual de la Facultad de Medicina de Harvard y editor senior de la Harvard Health Publishing, reflexiona en una publicación sobre si es en realidad necesario bañarse a diario, así como las ventajas y desventajas de esto.

Shmerling escribió el artículo Showering daily, is it necessary? (Bañarse diariamente, ¿es necesario?), en este señala que el baño diario se trata más de un hábito y de normas sociales, que de salud.

Entre las razones por las que las personas se bañan a diario señala las siguientes:

Preocupaciones sobre el olor corporal

Ayuda para despertar

Por una rutina matutina que puede incluir hacer ejercicio

Según el autor, cada una de ellas tiene mérito, especialmente si se tiene en cuenta que las relaciones personales o laborales pueden verse comprometidas por las quejas sobre el olor corporal o la higiene personal. No obstante, cree que hay que tener en cuenta que lo que es aceptable en una cultura puede ser todo lo contrario en otra.

Sobre esto menciona que, en muchos casos, estos hábitos están influenciados por el marketing. “¿Alguna vez ha notado que las instrucciones en las botellas de champú a menudo dicen “hacer espuma, enjuagar, repetir”? No hay una razón convincente para lavarse el cabello dos veces con cada ducha, pero se vende más champú si todos siguen estas instrucciones”, indica en la publicación.

Por ello expresa que hay que tener en cuenta que una ducha diaria no siempre beneficiará nuestra salud y que, incluso, puede llegar a ser perjudicial.

Los efectos en la salud de ducharse todos los días

La piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias “buenas” y otros microorganismos. Lavar y restregar los elimina, especialmente si el agua está caliente. Como resultado obtenemos lo que se menciona a continuación:

La piel puede secarse, irritarse o picar.

La piel seca y agrietada puede permitir que las bacterias y los alérgenos rompan la barrera que se supone que proporciona la piel, lo que permite que se produzcan infecciones de la piel y reacciones alérgicas.

Los jabones antibacterianos pueden matar las bacterias normales. Esto altera el equilibrio de los microorganismos en la piel y fomenta la aparición de organismos más resistentes, menos amigables que son más resistentes a los antibióticos.

Nuestro sistema inmunológico necesita una cierta cantidad de estimulación por microorganismos normales, suciedad y otras exposiciones ambientales para crear anticuerpos protectores y “memoria inmunológica”. Esta es una de las razones por las que algunos pediatras y dermatólogos no recomiendan los baños diarios para los niños.

Los baños o duchas frecuentes durante toda la vida pueden reducir la capacidad del sistema inmunológico para hacer su trabajo.

Y puede haber otras razones para perder el entusiasmo por la ducha diaria: el agua con la que nos limpiamos puede contener sales, metales pesados, cloro, flúor, pesticidas y otras sustancias químicas. Es posible que estos también puedan generar problemas.

En el artículo se indica que hay que tener claro que las duchas diarias en definitiva no mejoran la salud y que en realidad pueden causar problemas en la piel y en otros ámbitos, además de que llevan a desperdiciar mucha agua. Además, los aceites, perfumes y otros aditivos de los champús, acondicionadores y jabones pueden causar sus propios problemas, como reacciones alérgicas (sin mencionar su costo).

¿Con qué frecuencia debes ducharte?

No existe un dato exacto de cuántas duchas se deben tomar, pero los expertos sugieren que ducharse varias veces por semana es suficiente para la mayoría de las personas (a menos que estés sucio, sudado o tengas otras razones para ducharte con más frecuencia). Pueden ser suficientes duchas cortas (de tres o cuatro minutos) con especial atención a las axilas y la ingle. (I)

Resumen

Bañarse diario afecta así a tu salud:

El equilibrio de bacterias buenas en tu piel es eliminado.

La piel se vuelve seca y puede irritarse con mayor facilidad.

Se pueden producir infecciones y alergias en la piel al dañar la capa más superficial con agua y jabón cada día de ducha.

La contraparte / usted decide

10 beneficios para hacer de la ducha un imprescindible en la rutina diaria:

El agua, si está fría, mejora la circulación sanguínea . Tonifica los músculos : el agua tibia es la mejor aliada contra el cansancio de piernas. Estimula las defensas . Con una buena ducha el organismo empieza a generar glóbulos blancos. Despeja la mente, una buena ducha ayudará a la fatiga y el estrés mental. Relaja tensiones tanto físicas como mentales. Elimina toxinas y grasas . Por la mañana, una buena ducha despierta los sentidos y permite estar alerta durante la jornada. Combate la depresión al activar la zona del cerebro que produce noradrenalina. Proporciona placer y bienestar inmediato.

Relaja: si es al final de la jornada, una ducha caliente relaja el cuerpo antes de irse a dormir