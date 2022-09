¿Se está acabando el COVID-19?

¿Está el coronavirus a punto de salir?

Usted podría pensar que sí. Se están implementando vacunas de refuerzo nuevas y actualizadas para brindar una mejor protección contra las variantes que circulan ahora. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han eliminado las recomendaciones de cuarentena y distanciamiento por COVID-19. Y más personas se han quitado las máscaras y han vuelto a las actividades previas a la pandemia.

Pero los científicos dicen que no. Predicen que el flagelo que ya duró más que la pandemia de gripe de 1918 se prolongará en el futuro.

¿Una de las razones por las que ha durado tanto? Ha mejorado cada vez más en eludir la inmunidad de la vacunación y la infección pasada. Los científicos señalan una investigación emergente que sugiere que la última variante de omicron que gana terreno en los EE. UU., BA.4.6, que fue responsable de alrededor del 8% de las nuevas infecciones en EE. UU. la semana pasada, parece ser incluso mejor para evadir el sistema inmunitario que el BA dominante. 5.

A los científicos les preocupa que el virus pueda seguir evolucionando de manera preocupante.

¿CUÁNTO TIEMPO SERÁ ALREDEDOR?

El coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha, dijo que es probable que el COVID-19 nos acompañe por el resto de nuestras vidas.

Los expertos esperan que COVID-19 algún día se vuelva endémico, lo que significa que ocurre regularmente en ciertas áreas de acuerdo con patrones establecidos. Pero no creen que sea muy pronto.

Aún así, vivir con COVID “no debería ser necesariamente un concepto aterrador o malo”, ya que las personas están mejorando para combatirlo, dijo Jha durante una sesión reciente de preguntas y respuestas con el senador estadounidense Bernie Sanders de Vermont. “Obviamente, si quitamos el pie del acelerador, si dejamos de actualizar nuestras vacunas, dejamos de recibir nuevos tratamientos, entonces podríamos retroceder”.

Los expertos dicen que COVID seguirá causando enfermedades graves en algunas personas. El centro de modelado de escenarios de COVID-19 realizó algunas proyecciones pandémicas que abarcan desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023, asumiendo que los nuevos refuerzos modificados que agregan protección para los parientes omicron más nuevos estarían disponibles y se llevaría a cabo una campaña de refuerzo en otoño e invierno. En el escenario más pesimista —una nueva variante y refuerzos tardíos— proyectaron 1,3 millones de hospitalizaciones y 181.000 muertes durante ese período. En el escenario más optimista, sin variante nueva y refuerzos tempranos, proyectaron un poco más de la mitad del número de hospitalizaciones y 111,000 muertes.

Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute, dijo que es probable que el mundo siga viendo aumentos repetitivos hasta que “hagamos lo que tenemos que hacer”, como desarrollar vacunas de próxima generación y distribuirlas de manera equitativa.

Topol dijo que el virus “simplemente tiene demasiadas formas de evitar nuestras estrategias actuales, y seguirá encontrando personas, encontrándolas nuevamente y perpetuándose a sí misma”.

¿CÓMO MUTARÁ EL VIRUS?

Los científicos esperan más cambios genéticos que afecten partes de la proteína espiga que tachona la superficie del virus, permitiéndole adherirse a las células humanas.

“Cada vez que pensamos que hemos visto la transmisión máxima, las propiedades máximas de escape inmunológico, el virus supera eso en otro nivel significativo”, dijo Topol.

Pero es probable que el virus no siga siendo más transmisible para siempre.

“Creo que hay un límite”, dijo Matthew Binnicker, director de virología clínica de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. “Sin embargo, con lo que realmente estamos lidiando es que todavía hay muchas personas en todo el mundo que no tienen ninguna inmunidad previa, o no han sido infectadas o no han tenido acceso a la vacunación”.

Si el nivel básico de inmunidad de la humanidad aumenta significativamente, dijo, la tasa de infecciones, y con esa aparición de variantes más contagiosas, debería disminuir.

Pero existe la posibilidad de que el virus mute de una manera que cause una enfermedad más grave.

“No hay ninguna razón inherente, biológicamente, por la que el virus tenga que volverse más leve con el tiempo”, dijo el Dr. Wesley Long, patólogo de Houston Methodist. El hecho de que pueda parecer más leve ahora “probablemente sea solo el efecto combinado de que todos nosotros tenemos algún historial inmunológico con el virus”.

Si bien los científicos esperan que eso continúe, también señalan que la inmunidad disminuye gradualmente.

¿SERÁ LA PRÓXIMA VARIANTE OTRA VERSIÓN DE OMICRON?

Omicron ha existido desde fines del año pasado, con una serie de versiones súper transmisibles que se desplazaron rápidamente entre sí, y Binnicker cree que «eso continuará al menos durante los próximos meses».

Pero en el futuro, dijo que es probable que aparezca una nueva variante distinta de omicron.

La reciente ola de infecciones y reinfecciones, dijo, “le da al virus más posibilidades de propagarse y mutar y de que surjan nuevas variantes”.

¿PUEDEN LAS PERSONAS INFLUIR EN EL FUTURO DEL VIRUS?

Sí, dijeron los expertos. Una forma es vacunarse y reforzarse.

“Tenemos un virus que todavía está circulando y que sigue matando a cientos de estadounidenses todos los días”, dijo Jha en una conferencia de prensa el martes. Pero agregó: “Ahora tenemos toda la capacidad para prevenir, creo, esencialmente todas esas muertes. Si las personas se mantienen al día con sus vacunas, si las personas reciben tratamiento si tienen una infección avanzada, podemos hacer que las muertes por este virus sean cada vez más raras”.

La vacunación no solo protege contra enfermedades graves y la muerte, sino que eleva el nivel de inmunidad a nivel mundial.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo el martes que se podrían prevenir hasta 100,000 hospitalizaciones por COVID-19 y 9,000 muertes si los estadounidenses reciben el refuerzo actualizado al mismo ritmo que normalmente reciben la vacuna anual contra la gripe este otoño. Alrededor de la mitad de los estadounidenses generalmente se vacunan contra la gripe cada año.

Las personas también pueden seguir protegiéndose tomando otras precauciones como, por ejemplo, usar máscaras en interiores cuando las tasas de COVID son altas.

La enfermera de mucho tiempo, Catherine Mirabile, dijo que es importante no descartar los peligros del coronavirus, que la enfermó dos veces, casi mata a su esposo y los dejó a ambos con COVID prolongado. Las muertes diarias todavía promedian alrededor de 450 en los EE. UU.

“La gente realmente necesita mirar esto y aún tomarlo en serio”, dijo el hombre de 62 años de Princeton, West Virginia, que ahora tiene una discapacidad. “Podrían terminar en la misma forma en la que estamos nosotros”.