Se confirma caso de sarampión en residente del condado Howard que pasó por Dulles

Se encontró un caso positivo de sarampión en un residente del condado de Howard que viajó internacionalmente a través del Aeropuerto Internacional Dulles, dijeron los departamentos de salud de Maryland y Virginia.

Los departamentos de salud locales anunciaron el caso el domingo y dijeron que están buscando a cualquier persona que pueda haber estado en contacto con el virus.

Las agencias advirtieron a los viajeros que pasaron por el área internacional de la Terminal A de Dulles el 5 de marzo entre las 4 p. m. y las 9 p. m. sobre la posible exposición. Las personas que viajaron en transporte hacia la terminal principal y en la zona de recogida de equipaje podrían haber estado expuestas.

El Departamento de Salud de Maryland también advirtió sobre una posible exposición para cualquier persona que haya visitado el Departamento de Emergencia Pediátrica del Centro Médico Johns Hopkins Howard County en Columbia el 7 de marzo entre las 3:30 p. m. y las 7:30 p. m.

El caso del condado Howard no está asociado con el brote en Texas y Nuevo México, dijo la agencia de Maryland. Se han reportado alrededor de 200 casos de sarampión en el oeste de Texas y otros 30 en Nuevo México, según The Associated Press .

El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse por el aire a través de la respiración, la tos y los estornudos, según las autoridades sanitarias. Los síntomas incluyen fiebre de más de 101 grados, secreción nasal, tos, ojos llorosos y erupciones en la cara y el cuerpo. Los síntomas pueden aparecer entre siete y catorce días después de la exposición.

Cualquier persona que crea que estuvo expuesta debe aislarse en casa y comunicarse con su proveedor de salud, dijeron las agencias.