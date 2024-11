Repunta la tos ferina en la región de DC y en todo el país

Los casos de tos ferina están aumentando en todo el país, y eso incluye un repunte de casos en la región de DC. En lo que va del año, la enfermedad que se acompaña de una tos reveladora ha enfermado a 743 personas en DC, Maryland y Virginia, en comparación con solo 111 casos observados en todo 2023, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

«Es muy contagioso», dijo la asistente médica certificada Amanda Joy.

Joy, quien es la directora médica asociada de los centros de atención de urgencias de MedStar Health en la región de DC, dijo que han atendido a 20 pacientes con tos ferina solo desde octubre.

La enfermedad, también conocida como tos ferina, suele evitarse con una vacuna contra el tétanos, pero se observa especialmente en grupos de casos, como en las comunidades escolares de la zona, según Joy.

“Puedes contraerla si no te has vacunado o si has pasado un tiempo sin recibir una dosis de refuerzo”, dijo Joy.

A nivel nacional, algunos estados están declarando brotes de la enfermedad después de ver cientos de casos confirmados. De hecho, el total de casos este año es de 23.544, en comparación con el año pasado, cuando se registró un máximo de solo 5.074 casos de tos ferina.

Los CDC dijeron que este año se regresa a los niveles previos a la pandemia, cuando se reportaban más de 10.000 casos anualmente.

Según Joy, los casos de tos ferina se rastrean cuidadosamente y se informan a los departamentos de salud locales para que se pueda identificar cualquier brote.

“Tenemos que hacer un rastreo de contactos de cada proveedor en la clínica y de cada asociado en la clínica para asegurarnos de que usaron mascarilla durante el contacto con ese paciente”, dijo Joy.

Esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa comienza con síntomas similares a los de un resfriado, como goteo o congestión nasal, seguidos de una tos que hace que la persona se quede sin aliento. La tos puede ser tan intensa que la persona vomita, según Joy.

“Eso es lo que produce ese ruido de ‘grito’, que generalmente se desarrolla alrededor de la primera o segunda semana y puede continuar durante meses”, dijo Joy.

La enfermedad se trata con antibióticos para la mayoría de las personas, pero puede ser grave, e incluso mortal, para los bebés y niños pequeños.

“Los bebés corren un alto riesgo y pueden requerir hospitalización aproximadamente un tercio de las veces cuando contraen tos ferina, porque en realidad detienen su respiración en lugar de toser, y por eso pueden tener labios azules u otros síntomas preocupantes”, dijo Joy.

Para los padres que sospechan que su hijo pequeño tiene la enfermedad, Joy les insta a llevar al niño al hospital o a una clínica de atención de urgencia inmediatamente.

Los adultos también pueden protegerse contra la tos ferina con una vacuna conocida como Tdap cada 10 años. La vacuna combina vacunas contra el tétanos, la difteria y la tos ferina para mantener alejadas esas enfermedades durante algunos años.

Sin embargo, los CDC afirman que las personas vacunadas aún pueden contraer la enfermedad, especialmente porque los cambios en las vacunas contra la tos ferina, la falta de pruebas para diagnosticarla y los cambios genéticos en la bacteria también han provocado un aumento de casos desde la década de 1990.

La propagación de la enfermedad se puede prevenir usando mascarilla, lavándose las manos y quedándose en casa cuando está enfermo, ya que los CDC dicen que la enfermedad es más contagiosa en las primeras dos semanas después de que comienza la tos.