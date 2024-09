Red Bull y Verstappen a la defensiva en Bakú, McLaren al ataque por el título de F1

Ocho puntos. Esa es la ventaja mínima en el campeonato de constructores que Red Bull tiene sobre McLaren, que podría salir del circuito de Bakú este próximo fin de semana como líder de marcas por primera vez en más de dos años.

No solo el liderato por el mundial de constructores estará en juego en el trazado urbano de la capital azerbaiyana: Lando Norris podría seguir recortando puntos en la clasificación de pilotos ante un Max Verstappen que hasta mediados de campeonato parecía tener en la mano una cuarta corona consecutiva.

El verano boreal ha dejado claro que Red Bull ya no es el equipo que dominó con mano de hierro la máxima categoría del automovilismo mundial en 2022, 2023 y hasta finales de junio pasado, y que Max Verstappen no iba a poder arrasar en su pugna por conquistar la cuarta corona consecutiva.

Todo lo contrario de lo que parecía al llegar al ecuador del campeonato, cuando el neerlandés había ganado ocho de las diez primeras carreras y salió del Gran Premio de España con una ventaja de 69 puntos sobre Lando Norris (McLaren) en el Mundial de pilotos, y de 71 sobre Charles Leclerc (Ferrari).

Desde entonces se han disputado seis carreras más y ni Verstappen ni Red Bull se han vuelto a subir al cajón más alto del podio.

– Seis GP sin victoria para Red Bull –

Cierto que Verstappen ha salvado de momento los muebles gracias a tres segundos puestos y a los errores de sus rivales, pero la trayectoria del mexicano Sergio Pérez, segundo piloto de la escudería austriaca, revela que Red Bull ya no es tan temible como hace un tiempo.

Si ‘Checo’ subió al podio en cinco de las seis primeras carreras, no ha vuelto a quedar entra los tres primeros desde Miami, a comienzos de mayo.

Y en la clasificación del Mundial de constructores, la diferencia de Red Bull con McLaren se ha reducido a apenas 12 puntos, cuando llegó a ser de 93 puntos tras el GP de España.

Sólo los errores de estrategia de McLaren han permitido hasta ahora que Verstappen mantenga una cómoda ventaja en el Mundial de pilotos (62 puntos sobre Norris), como en el último Gran Premio, en Monza, cuando los McLaren fueron a dos paradas en boxes, por sólo una de Ferrari, que lo aprovechó para llevarse la victoria en casa, pese a que los dos pilotos de la escudería británica coparon la primera línea de la parrilla.

– Última carrera en Europa –

McLaren y Ferrari, sin olvidar a Mercedes, ganador de tres de los últimos seis GP, tendrán la ocasión en el exigente y complicado circuito urbano de Bakú de mantener la presión sobre Red Bull en lo que será la última carrera de la temporada en suelo europeo.

La pelea por el Mundial no será el único punto de interés este fin de semana en Bakú, que se disputa apenas unos días después del anuncio del fichaje de Adrian Newey por Aston Martin.

No es que el gurú de la Fórmula 1, según muchos el mejor ingeniero de la historia de la disciplina, vaya a hacer que los bólidos verdes corran ya más rápido, menos teniendo en cuenta que no desembarcará en su nuevo equipo hasta marzo del año próximo, pero será uno de los temas de conversación en el ‘paddock’, sobre todo porque el anuncio de su marcha de Red Bull, en mayo pasado, coincidió con el inicio de su declive.

Tras su prometedor debut con Williams, 12º en Monza, será la segunda carrera en F1 para el argentino Franco Colapinto, que necesita hacer méritos para ganarse un volante para el año próximo.

También correrá en Bakú otro joven meritorio, el británico Oliver Bearman, que sustituirá al sancionado Kevin Magnussen en Haas, en un anticipo de lo que ocurrirá dentro de unos meses, cuando el joven de 19 años ocupe el coche del danés.

En su única carrera hasta ahora en F1, al volante de un Ferrari sustituyendo al español Carlos Sainz, que había sido operado de apendicitis, acabó séptimo… en otro circuito urbano, el de Yedá en Arabia Saudita.