Qué pueden mostrar las pruebas cognitivas y qué no

Es el nuevo lema en la política de Washington: “¡Hazte una prueba cognitiva!”

Opositores políticos, expertos de salón e incluso partidarios nerviosos exigen que el presidente Joe Biden se someta a tales pruebas después de su pésimo desempeño en el debate, a pesar de que su médico dice que se hace y aprueba un examen neurológico anual.

El expresidente Donald Trump, que es apenas unos años más joven, comete sus propios errores . Recientemente se jactó de haber aprobado una prueba cognitiva en 2018, mientras llamaba al médico que se la administraba por el nombre equivocado .

Con tanta preocupación, ¿qué pueden decir realmente las pruebas cognitivas sobre la salud cerebral de una persona y qué no pueden responder? Y dejando de lado a los presidentes, ¿el adulto mayor promedio necesita una?

¿Qué son las pruebas cognitivas?

Son breves herramientas de detección, una serie de preguntas de 10 minutos para evaluar diferentes funciones cerebrales. Dos de las más comunes son el MMSE, Mini-Mental State Exam, y el MoCA, Montreal Cognitive Assessment.

Recordar una lista de cinco sustantivos no relacionados o ver cuántas palabras que comienzan con F puedes decir en un minuto puede evaluar la memoria a corto plazo y el lenguaje. Contar hacia atrás de 7 en 7 pone a prueba la atención y la concentración. Dibujar un reloj con la hora correcta es una pista de la conciencia espacial.

¿Qué tan confiables son las evaluaciones cognitivas?

No diagnostican problemas de salud. Una mala puntuación es simplemente una señal de alerta que indica la necesidad de realizar más pruebas para ver si existe un problema de salud y descubrir de qué tipo, dijo el Dr. James Galvin, neurólogo de la Universidad de Miami.

Una buena puntuación suele ser una buena noticia, pero las personas con un nivel educativo alto suelen ser especialmente buenas para realizar los exámenes, incluso si están empezando a aparecer problemas cognitivos. Por lo tanto, si alguien obtiene una puntuación aceptable pero él, un familiar o el médico ven algún problema cotidiano, es posible que sea necesario realizar más pruebas.

“Simplemente lo usamos como punto de referencia para determinar nuestro nivel de sospecha”, dijo Galvin.

¿Cuándo y con qué frecuencia se deben realizar evaluaciones cognitivas?

“Una prueba de detección es exactamente una instantánea en el tiempo. Por lo tanto, te dice en ese momento cómo le va a una persona en esa prueba”, enfatizó Galvin. “No te dice cómo se desempeña una persona en su vida cotidiana”.

El simple hecho de informar de una inquietud es motivo suficiente para que un médico de atención primaria realice una consulta. Pero también se supone que debe formar parte de la visita de bienestar anual de Medicare para las personas mayores de 65 años.

Galvin no quiso hablar de Biden ni de Trump porque no los ha examinado, pero dijo que, en general, es una buena idea que las personas mayores se hagan un control anual para detectar cambios. Es muy parecido a cómo los médicos no dan por sentado que la presión arterial sigue estando bien, sino que la miden.

¿En qué se diferencia una prueba cognitiva de un examen neurológico?

Las evaluaciones cognitivas son “pruebas de lápiz y papel” que generalmente realizan los médicos de atención primaria, mientras que los exámenes neurológicos generalmente los realiza un especialista, dijo Galvin.

Es un examen físico muy detallado. Los médicos observan los patrones de habla y el comportamiento del paciente, examinan el funcionamiento de los nervios clave, controlan los reflejos que pueden indicar enfermedades cerebrales y evalúan el tono y la función muscular.

Si cualquiera de los dos tipos de pruebas indica problemas cognitivos reales, el siguiente paso puede ser una prueba neuropsicológica más intensiva, un examen que suele durar hasta tres horas.

Tras una entrevista exhaustiva al paciente y a los familiares que lo acompañan, el neuropsicólogo realiza pruebas y tareas destinadas a comprobar funciones cerebrales específicas: inteligencia, memoria, capacidad verbal, capacidad de resolución de problemas y razonamiento, respuestas visuales y auditivas, emoción y estado de ánimo. Pueden utilizarse rompecabezas, objetos para reorganizar o pruebas de dibujo y escritura.

También se pueden solicitar análisis de sangre y tomografías cerebrales. Tipos especiales de tomografías por emisión de positrones pueden detectar placas amiloides y ovillos de proteína tau característicos del Alzheimer en el cerebro. Una resonancia magnética puede detectar accidentes cerebrovasculares anteriores, lo que resulta útil para diagnosticar la demencia vascular.

¿Cómo saber si los problemas cognitivos son una enfermedad o simplemente el envejecimiento?

“La edad nos hace hacer las cosas mucho más lentamente”, dijo Galvin. “Nos movemos más lento, pensamos más lento, pero seguimos moviéndonos correctamente y seguimos pensando correctamente, solo que nos lleva más tiempo”.

Ejemplos de un “procesamiento” cognitivo más lento podrían ser la dificultad para recordar un nombre, números o detalles específicos bajo presión, pero vuelven a la mente más tarde.

Galvin señaló que, en ocasiones, los problemas de salud reversibles imitan los problemas cognitivos. Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario son conocidas por causar confusión repentina en las personas mayores. Ciertos medicamentos afectan la memoria, al igual que los problemas de tiroides, la depresión e incluso la diabetes mal controlada.

Cualquier persona que esté preocupada por su memoria debe hablar con su médico o buscar un especialista, “quien pueda asegurarle que todo está bien o desarrollar un plan de tratamiento específico para usted”, dijo.