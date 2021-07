¿Qué es el LONG COVID (COVID prolongado) y cuáles son sus síntomas?

Aunque muchas personas con COVID-19 mejoran en unas semanas, algunas personas continúan experimentando síntomas que pueden durar meses después de la primera infección, o pueden tener síntomas nuevos o recurrentes en un momento posterior.1 Esto puede sucederle a cualquier persona que haya tenido COVID- 19, incluso si la enfermedad inicial fue leve. Las personas con esta afección a veces se denominan «transportistas de larga distancia». Esta condición se conoce como «COVID largo».

Estas afecciones posteriores al COVID también se pueden conocer como «Long Covid», COVID prolongado, COVID-19 posaguda, efectos a largo plazo del COVID o COVID crónico. Los CDC y expertos de todo el mundo están trabajando para obtener más información sobre los efectos en la salud a corto y largo plazo asociados con COVID-19, quién los contrae y por qué.

Tipos de afecciones posteriores a COVID

Síntomas nuevos o en curso

Algunas personas experimentan una variedad de síntomas nuevos o continuos que pueden durar semanas o meses después de haber sido infectados por primera vez con el virus que causa COVID-19. A diferencia de algunos de los otros tipos de afecciones posteriores a COVID que solo tienden a ocurrir en personas que han tenido una enfermedad grave, estos síntomas pueden ocurrirle a cualquier persona que haya tenido COVID-19, incluso si la enfermedad fue leve o si no tuvo una enfermedad inicial. síntomas. Las personas comúnmente informan experimentar diferentes combinaciones de los siguientes síntomas:

Dificultad para respirar o falta de aire

Cansancio o fatiga

Síntomas que empeoran después de actividades físicas o mentales.

Dificultad para pensar o concentrarse (a veces denominado «niebla mental»)

Tos

Dolor de pecho o de estómago

Dolor de cabeza

Corazón con palpitaciones o palpitaciones rápidas (también conocidas como palpitaciones del corazón)

Dolor articular o muscular

Sensación de alfileres y agujas

Diarrea

Problemas para dormir

Fiebre

Mareos al ponerse de pie (aturdimiento)

Erupción

Cambios de humor

Cambio de olor o sabor

Cambios en los ciclos de períodos

Efectos multiorgánicos de COVID-19

Algunas personas que tenían una enfermedad grave con COVID-19 experimentan efectos multiorgánicos o afecciones autoinmunes durante más tiempo y los síntomas duran semanas o meses después de la enfermedad COVID-19. Los efectos multiorgánicos pueden afectar a la mayoría, si no a todos, los sistemas del cuerpo, incluidas las funciones del corazón, los pulmones, los riñones, la piel y el cerebro. Las condiciones autoinmunes ocurren cuando su sistema inmunológico ataca las células sanas de su cuerpo por error, causando inflamación (hinchazón dolorosa) o daño tisular en las partes afectadas del cuerpo.

Si bien es muy raro, algunas personas, en su mayoría niños, experimentan el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS) durante o inmediatamente después de una infección por COVID-19. MIS es una condición en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse. MIS puede provocar afecciones posteriores a COVID si una persona continúa experimentando efectos multiorgánicos u otros síntomas.

Efectos de la enfermedad u hospitalización por COVID-19

Las hospitalizaciones y enfermedades graves por enfermedades relacionadas con los pulmones, incluido el COVID-19, pueden provocar efectos en la salud como debilidad y agotamiento graves durante el período de recuperación.

Los efectos de la hospitalización también pueden incluir el síndrome post-cuidados intensivos (PICS), que se refiere a los efectos sobre la salud que comienzan cuando una persona está en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y pueden permanecer después de que una persona regresa a casa. Estos efectos pueden incluir debilidad severa, problemas con el pensamiento y el juicio y trastorno de estrés postraumático (TEPT). El trastorno de estrés postraumático implica reacciones a largo plazo a un evento muy estresante.

Algunos síntomas que pueden ocurrir después de la hospitalización son similares a algunos de los síntomas que las personas con síntomas inicialmente leves o sin síntomas pueden experimentar muchas semanas después del COVID-19. Puede ser difícil saber si son causados ​​por los efectos de la hospitalización, los efectos a largo plazo del virus o una combinación de ambos. Estas afecciones también podrían complicarse por otros efectos relacionados con la pandemia de COVID-19, incluidos los efectos en la salud mental del aislamiento, situaciones económicas negativas y la falta de acceso a la atención médica para controlar las afecciones subyacentes. Estos factores han afectado tanto a las personas que han experimentado COVID-19 como a las que no.

¿Puede el COVID ser una discapacidad durante mucho tiempo según la ADA, la Sección 504 y la Sección 1557?

Sí, durante mucho tiempo COVID puede ser una discapacidad según la ADA, la Sección 504 y la Sección 1557 si limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida.9 Estas leyes y sus reglas relacionadas definen a una persona con una discapacidad como un individuo con una discapacidad física o mental. impedimento que limita sustancialmente una o más de las principales actividades de la vida de dicho individuo («discapacidad real»); una persona con un historial de tal impedimento («historial de»); o una persona que se considera que tiene tal impedimento («considerado como»). 10 Una persona con COVID prolongado tiene una discapacidad si la condición de la persona o cualquiera de sus síntomas es un impedimento «físico o mental» que «limita sustancialmente» uno o actividades más importantes de la vida.

Esta guía aborda la parte de la «discapacidad real» de la definición de discapacidad. La definición también cubre a las personas con un «historial de» un impedimento sustancialmente limitante o aquellos «considerados» que tienen un impedimento físico (ya sea sustancialmente limitante o no). Este documento no aborda las partes de «registro de» o «consideradas como» de la definición de discapacidad, que también pueden ser relevantes para reclamos relacionados con el COVID prolongado.

El COVID prolongado es un impedimento físico o mental?

Un impedimento físico incluye cualquier trastorno o condición fisiológica que afecte a uno o más sistemas corporales, incluidos, entre otros, los sistemas neurológico, respiratorio, cardiovascular y circulatorio. Un impedimento mental incluye cualquier trastorno mental o psicológico, como una enfermedad emocional o mental.11

El COVID prolongado es una condición fisiológica que afecta a uno o más sistemas corporales. Por ejemplo, algunas personas con una larga experiencia en COVID:

Daño pulmonar

Daño cardíaco, incluida la inflamación del músculo cardíaco.

Daño en el riñón

Daño neurológico

Daño al sistema circulatorio que resulta en un flujo sanguíneo deficiente

Enfermedad emocional prolongada y otras afecciones de salud mental

En consecuencia, el COVID prolongado es un impedimento físico o mental según la ADA, la Sección 504 y la Sección 1557.12.

El COVID prolongado puede limitar sustancialmente una o más actividades importantes de la vida?

Las «actividades principales de la vida» incluyen una amplia gama de actividades, como cuidarse a sí mismo, realizar tareas manuales, ver, oír, comer, dormir, caminar, pararse, sentarse, alcanzar, levantar, inclinarse, hablar, respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, escribir, comunicarse, interactuar con otros y trabajar. El término también incluye el funcionamiento de una función corporal importante, como las funciones del sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, el sistema circulatorio o el funcionamiento de un órgano.

El término «límites sustanciales» se interpreta de manera amplia en virtud de estas leyes y no debe exigir un análisis extenso. El impedimento no necesita prevenir o restringir significativamente a un individuo para que realice una actividad importante de la vida, y las limitaciones no necesitan ser severas, permanentes o de largo plazo. Si un individuo con COVID prolongado está sustancialmente limitado en una función corporal importante u otra actividad importante de la vida, se determina sin el beneficio de ningún medicamento, tratamiento u otras medidas utilizadas por el individuo para disminuir o compensar los síntomas. Incluso si la discapacidad aparece y desaparece, se considera una discapacidad si limitaría sustancialmente una actividad importante de la vida cuando la discapacidad está activa.

El COVID prolongado puede limitar sustancialmente una actividad importante de la vida. Las situaciones en las que un individuo con COVID prolongado podría verse sustancialmente limitado en una actividad importante de la vida son diversas. Entre los posibles ejemplos, algunos incluyen:

Una persona con COVID prolongado que tiene daño pulmonar que causa dificultad para respirar, fatiga y efectos relacionados tiene una función respiratoria sustancialmente limitada, entre otras actividades importantes de la vida.

Una persona con COVID prolongado que tiene síntomas de dolor intestinal, vómitos y náuseas que se han prolongado durante meses tiene una función gastrointestinal sustancialmente limitada, entre otras actividades importantes de la vida.

Una persona con COVID prolongada que experimenta lapsos de memoria y «niebla mental» está sustancialmente limitada en la función cerebral, la concentración y / o el pensamiento.

¿El COVID prolongado es siempre una discapacidad?

No. Es necesaria una evaluación individualizada para determinar si la condición de COVID prolongada de una persona o cualquiera de sus síntomas limita sustancialmente una actividad importante de la vida. Los CDC y los expertos en salud están trabajando para comprender mejor el COVID prolongado.

¿Qué derechos tienen las personas cuyo COVID durante mucho tiempo califica como una discapacidad según la ADA, la Sección 504 y la Sección 1557?

Las personas cuyo COVID durante mucho tiempo califica como una discapacidad tienen derecho a las mismas protecciones contra la discriminación que cualquier otra persona con una discapacidad según la ADA, la Sección 504 y la Sección 1557. En pocas palabras, tienen derecho a oportunidades plenas e iguales para participar y disfrutar todos los aspectos de la vida cívica y comercial.

Por ejemplo, esto puede significar que las empresas o los gobiernos estatales o locales a veces necesitarán realizar cambios en la forma en que operan para adaptarse a las largas limitaciones relacionadas con el COVID de una persona. Para las personas cuyo COVID prolongado califica como una discapacidad, estos cambios o «modificaciones razonables» pueden incluir:

Proporcionar tiempo adicional en una prueba para un estudiante que tiene dificultad para concentrarse.

Modificar los procedimientos para que un cliente al que le resulte demasiado agotador hacer cola pueda anunciar su presencia y sentarse sin perder su lugar en la fila.

Brindar asistencia para el reabastecimiento de combustible en una estación de servicio para un cliente cuyo dolor articular o muscular le impide bombear su propio combustible.

Modificar una política para permitir que una persona que experimenta mareos al estar de pie sea acompañada por su animal de servicio que está capacitado para estabilizarlos.

Prevención

La mejor manera de prevenir las afecciones posteriores al COVID es vacunándose contra el COVID-19 lo antes posible. La vacuna COVID-19 se recomienda para todas las personas de 12 años en adelante, incluso si tuvo COVID-19 o una condición post-COVID.

Formas importantes de frenar la propagación de COVID-19

Obtenga una vacuna COVID-19 tan pronto como pueda. Encuentra una vacuna.

Use una máscara que cubra su nariz y boca para ayudar a protegerse a sí mismo y a los demás.

Manténgase a 6 pies de distancia de otras personas que no viven con usted.

Evite las multitudes y los espacios interiores mal ventilados.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles.

Si aún NO está completamente vacunado, evite las complicaciones a largo plazo protegiéndose y protegiendo a los demás del COVID-19.

Aunque los artículos de los medios han informado que algunas personas con afecciones posteriores al COVID dicen que sus síntomas mejoraron después de ser vacunadas, se necesitan estudios para determinar los efectos de la vacunación en las afecciones posteriores al COVID.