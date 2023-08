Prince George’s Co. vacuna para el regreso a clases

El Departamento de Salud del Condado de Prince George lanzó el lunes su iniciativa de clínica de vacunación para el regreso a clases , que ofrece vacunas infantiles de rutina, además de vacunas contra la gripe y el COVID-19 para estudiantes sin seguro médico o con seguro médico limitado.

Los niños y adolescentes de entre dos meses y 18 años son elegibles para recibir sus vacunas a través de la iniciativa clínica. Las instalaciones funcionan según una escala móvil y las tarifas varían según los ingresos.

«El Departamento de Salud del Condado de Prince George reconoce la importancia crítica de proteger a nuestra comunidad contra enfermedades prevenibles», dijo el Dr. Matthew D. Levy, Oficial de Salud interino, en un comunicado de prensa. «Al ofrecer estas vacunas esenciales, nos esforzamos por contribuir a la salud y seguridad general de los estudiantes de nuestra comunidad».

El Centro de Salud de Cheverly ofrece vacunas para el regreso a clases de 9 am a 3 pm de lunes a viernes. Los estudiantes también pueden vacunarse en este sitio durante el mismo período de tiempo en dos fechas del sábado: 9 y 16 de septiembre.

Se implementarán horarios nocturnos extendidos en el sitio del Cheverly Health Center de 4 pm a 7 pm del martes 5 de septiembre al viernes 8 de septiembre y nuevamente del martes 12 de septiembre al viernes 15 de septiembre.

El Centro de Salud Materno Infantil de Laurel albergará una clínica de lunes a viernes de 10 am a 2 pm

Los horarios de las clínicas contra la gripe son los siguientes:

Miércoles 4 de octubre en Vincent Pallotti High School de 9 am a 5:30 pm

Jueves 5 de octubre en el Centro Comunitario Greenbelt de 10 am a 2 pm

Jueves 12 de octubre en el Centro Recreativo Springhill Lake de 1 pm a 7 pm

El Departamento de Salud de Cheverly de 9 am a 3 pm de lunes a viernes

Las vacunas a través de la clínica son solo con cita previa. Las visitas se pueden planificar utilizando el portal de programación en línea . Los padres o tutores deben traer una copia de los registros de vacunación de sus hijos.