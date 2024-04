Para dejar los anteojos y ver mejor consulte si es candidato a la Cirugía Laser

La cirugía ocular LASIK puede significar que ya no será necesario usar lentes correctoras. Sin embargo, esto no es así para todas las personas. Descubre si eres un buen candidato y conoce lo que debes tener en cuenta para tomar la decisión.

Si estás cansado de usar anteojos o lentes de contacto, la cirugía de queratomileusis in situ con láser (LASIK, por sus siglas en inglés) podría ser correcta para ti. La queratomileusis in situ con láser (LASIK, por sus siglas en inglés) es un tipo de cirugía ocular refractiva.

En general, la mayoría de las personas que se someten a una cirugía ocular de queratomileusis in situ con láser (LASIK, por sus siglas en inglés) logran una visión de 20/20 o mejor, lo que funciona bien en la mayoría de las actividades. Pero aun así, la mayoría de las personas necesita anteojos para conducir de noche o leer a medida que envejecen.

La cirugía de queratomileusis in situ con láser (LASIK, por sus siglas en inglés) tiene un buen historial. Las complicaciones son poco frecuentes, y la mayoría de las personas están satisfechas con los resultados. Ciertos efectos secundarios, particularmente los ojos secos y los problemas temporales en la visión (como el reflejo), son bastante comunes. Estos suelen desaparecer después de algunas semanas o meses, aunque algunas personas los consideran un problema a largo plazo.

Tus resultados dependen de tu error de refracción y de otros factores. Las personas con miopía leve tienden a tener más éxito con la cirugía refractiva. Las personas que tienen un grado alto de miopía o hipermetropía, además de astigmatismo, tienen resultados menos predecibles.

Sigue leyendo para obtener más información sobre lo que debes tener en cuenta al decidir si esta cirugía es correcta para ti.

¿En qué consiste la cirugía ocular LASIK?

Existen varios tipos de cirugía refractiva con láser. La cirugía LASIK es la más conocida y la que se realiza con más frecuencia. En muchos artículos, incluido este, se utiliza el término cirugía LASIK para referirse a todos los tipos de cirugía ocular con láser.

Normalmente, las imágenes se enfocan en la retina en la parte posterior del ojo. En el caso de la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, las imágenes se enfocan en la parte frontal o posterior de la retina, lo que causa visión borrosa.

La miopía es una afección en la que uno ve claramente los objetos cercanos, pero los objetos lejanos están borrosos. Cuando el globo ocular es levemente más largo que el promedio o cuando la córnea tiene una curva muy pronunciada, los rayos de luz se enfocan delante de la retina y hacen que la visión lejana sea borrosa. Puedes ver con mayor claridad los objetos que están cerca, pero no los objetos que están alejados.

La hipermetropía es una afección en la que uno ve claramente los objetos lejanos, pero los objetos cercanos están borrosos. Cuando el globo ocular es más corto que el promedio o la córnea es muy plana, la luz se enfoca detrás de la retina en lugar de hacerlo sobre ella. Esto hace que la visión cercana y, en ocasiones, la visión lejana se vuelvan borrosas.

El astigmatismo causa visión borrosa general. Cuando la curvatura de la córnea no es homogénea, el resultado es el astigmatismo, que altera la forma de enfocar en la visión cercana y lejana.

Tradicionalmente, la visión borrosa se corrige doblando (refractando) los rayos de luz con anteojos o lentes de contacto. Pero darle una nueva forma a la córnea también puede proporcionar la refracción necesaria y corregir la visión. La córnea es el tejido transparente en forma de cúpula situado en la parte frontal del ojo.

Antes de un procedimiento de LASIK, el cirujano ocular tomará mediciones detalladas del ojo y revisará su salud en general. Es posible que te indiquen que tomes un sedante suave justo antes del procedimiento. Sin embargo, esto no es común. Después de haberte recostado cómodamente en una mesa de operaciones, se administrarán gotas para adormecer el ojo. Luego, el cirujano usará un tipo especial de láser de corte para modelar con precisión la curvatura de la córnea. Con cada pulso del rayo láser, se extrae una pequeña cantidad de tejido corneal. Esto le permite al cirujano ocular aplanar la curva de la córnea o hacerla más pronunciada.

En la cirugía LASIK el cirujano crea un colgajo en la córnea y luego lo levanta antes de darle una nueva forma a la córnea. Hay otros tipos de cirugía refractiva con láser que no usan un colgajo. Cada técnica tiene ventajas y desventajas.

Los cirujanos oculares individuales pueden especializarse en tipos específicos de procedimientos oculares con láser. Las diferencias entre ellos suelen ser menores, y ninguno es claramente mejor que otro. Algunos cirujanos consideran que crear un colgajo en la cirugía LASIK tiene un riesgo ligeramente mayor en comparación con los procedimientos sin colgajo. Según tus circunstancias y preferencias, puedes considerar lo siguiente:

Queratomileusis in situ con láser (LASIK). La cirugía LASIK es la cirugía ocular con láser de uso más frecuente en este momento e implica crear un colgajo corneal de espesor parcial y usar un láser de excímeros para darle una nueva forma a la córnea. Luego, el colgajo se coloca nuevamente en su posición original. El malestar después de la cirugía es mínimo y, por lo general, puedes recuperar la vista en 1 a 2 días.

Queratectomía fotorrefractiva. Con la queratectomía fotorrefractiva, en lugar de formar un colgajo, se extrae el epitelio, que es la superficie superior. Esta abrasión corneal demora de 3 a 4 días en cicatrizar, lo que provoca un dolor de leve a moderado y visión borrosa a corto plazo. La recuperación de la visión lleva más tiempo en la queratectomía fotorrefractiva que en la cirugía LASIK.

Se pensaba que estos inconvenientes se veían compensados por la ventaja teórica de que la queratectomía fotorrefractiva era más segura para las personas que tienen más probabilidades de recibir un golpe en el ojo; por ejemplo, las que practican deportes de contacto o las que pertenecen a la policía o el ejército. Pero incluso con la cirugía LASIK estándar, el riesgo de dislocación del colgajo corneal sigue siendo muy bajo, por lo que posiblemente no haya una ventaja significativa con la queratectomía fotorrefractiva. La queratectomía fotorrefractiva puede ser mejor para las personas con córneas delgadas.

Extracción lenticular por incisión pequeña. Este nuevo tipo de cirugía refractiva le da una nueva forma a la córnea con un láser para hacer una lentilla, que es un pedacito de tejido en forma de lente, debajo de la superficie de la córnea. Una vez creada la lentilla, se extrae a través de una incisión pequeña, lo que cambia la forma de la córnea.



Lentes intraoculares. Se pueden insertar quirúrgicamente lentes correctivos en el ojo para mejorar la visión. Estas lentes intraoculares se colocan habitualmente como parte de la cirugía de cataratas (en la que se extrae el cristalino natural viejo y borroso). Las lentes intraoculares también pueden ser una alternativa a la cirugía LASIK para los adultos mayores que pueden necesitar la cirugía de cataratas en el futuro.



A las personas más jóvenes con un alto grado de miopía que no puedan tratarse satisfactoriamente con lentes correctivos también se les pueden ofrecer lentes intraoculares. Pero estos no son una opción de rutina para la mayoría de las personas.

Lentes intraoculares de colámero (ICL). Es una lente intraocular blanda de polímero y colágeno que se coloca detrás del iris, pero delante del cristalino. Como ventaja, se usa para el tratamiento de niveles elevados de astigmatismo y miopía. Sin embargo, tiene otras desventajas, como la formación temprana de cataratas y glaucoma.

Bioptics. Bioptics combina una o más técnicas, como los lentes intraoculares y la cirugía ocular LASIK, para tratar la miopía o la hipermetropía.



¿Tus ojos están sanos?

En general, la cirugía láser ocular es más apropiada para las personas que tienen un grado moderado de error de refracción y ningún problema de visión inusual.

El cirujano ocular te hará preguntas detalladas sobre la salud de tus ojos. También te evaluará los ojos para asegurarse de que no tengas ninguna afección que pueda generar complicaciones o resultados deficientes de la cirugía. Estos incluyen los siguientes:

Una enfermedad ocular que provoca un deterioro continuo de la visión y el adelgazamiento de la córnea, como el queratocono. De hecho, si el queratocono es hereditario en tu familia, incluso aunque tú no lo tengas, ten mucho cuidado con la cirugía ocular electiva.

Inflamación, como queratitis o uveítis, e infecciones, como herpes simple.

Lesiones oculares o trastornos del párpado.

Ojos secos. Es importante saber que si tienes ojos secos, la cirugía ocular LASIK puede empeorar la afección.

Pupilas grandes. Si tus pupilas son grandes, especialmente con luz tenue, es posible que la cirugía LASIK no sea apropiada. La cirugía puede provocar síntomas debilitantes, como resplandor, halos, ráfagas de estrellas e imágenes fantasma.

Glaucoma. El procedimiento quirúrgico puede aumentar la presión ocular, lo que puede empeorar el glaucoma.

Cataratas.

También puedes volver a considerar someterte a la cirugía LASIK en los siguientes casos:

Tienes miopía grave o se te ha diagnosticado un error de refracción alto. Los posibles beneficios de la cirugía LASIK podrían no justificar los riesgos.

Tienes una visión bastante buena. Si ves lo suficientemente bien como para necesitar lentes de contacto o anteojos solo parte del tiempo, es posible que la mejoría de la cirugía no justifique los riesgos.

Tienes cambios oculares relacionados con la edad que afectan la capacidad para enfocar de cerca, lo que se denomina presbicia.

Participas activamente en deportes de contacto. Si recibes regularmente golpes en la cara y los ojos, como en las artes marciales o el boxeo, la cirugía LASIK podría no ser una buena opción para ti.

¿Estás sano?

El cirujano de ojos también te hará preguntas específicas sobre tu salud general. Ciertas afecciones médicas, no relacionadas con tus ojos, pueden aumentar los riesgos asociados con la cirugía ocular LASIK o hacer que el resultado sea menos predecible. Estas incluyen:

Cualquier afección o enfermedad que afecte tu sistema inmunitario y tu capacidad para sanar, o te haga más propenso a tener infecciones, como artritis reumatoide, lupus, VIH y otros trastornos autoinmunitarios.

Consumo de medicamentos inmunosupresores por cualquier motivo.

Diabetes no controlada, que puede ponerte en riesgo de complicaciones como la retinopatía diabética.

¿Tu vista es estable?

Si tienes miopía, la visión puede continuar cambiando a lo largo de la adolescencia, o incluso durante más tiempo, lo que puede requerir cambios esporádicos en la graduación de tus anteojos o lentes de contacto. Por lo tanto, se debe tener 18 años, y preferentemente más, antes de considerar la cirugía ocular LASIK.

Ciertas situaciones y medicamentos, como el embarazo, la lactancia y los esteroides, pueden causar cambios temporales en la visión. Espera hasta que la visión se haya estabilizado antes de considerar la cirugía ocular LASIK.

¿Puedes permitírtelo?

La mayoría de los planes de seguros considera que la cirugía ocular con láser es una intervención quirúrgica programada y no cubre el costo. Debes saber cuánto te costará la cirugía.

¿Conoces los posibles efectos secundarios y complicaciones?

Las complicaciones que causan pérdida de la visión son poco frecuentes. Sin embargo, ciertos efectos secundarios, incluyendo los ojos secos y los cambios temporales en la visión, son bastante comunes. Estos suelen desaparecer después de algunas semanas o meses, y pocas personas los consideran un problema a largo plazo.

Ojos secos. La cirugía ocular LASIK provoca una disminución temporal en la producción de lágrimas. Durante aproximadamente los primeros seis meses posteriores a la cirugía, podrías sentir los ojos inusualmente secos a medida que cicatrizan. Incluso después de la recuperación, es posible que experimentes un aumento de los síntomas de ojo seco.



Tu oftalmólogo podría recomendarte que uses gotas para los ojos durante este período. Si tienes sequedad grave en los ojos, el médico puede recomendarte medidas de control adicionales.



Resplandores, halos y visión doble. Después de la cirugía, podrías tener dificultades para ver durante la noche. Es posible que notes destellos, halos alrededor de las luces brillantes o visión doble. Esto suele durar entre algunos días y algunas semanas, pero también puede convertirse en un problema a largo plazo.



Subcorrecciones. Si el láser elimina muy poco tejido del ojo, no obtendrás los resultados de visión más clara que estabas esperando. Las subcorrecciones son más comunes en las personas que tienen miopía. Es posible que necesites una mejora, es decir, otra cirugía refractiva, dentro de un año para eliminar más tejido.



Sobrecorrecciones. También es posible que el láser elimine demasiado tejido del ojo. Las sobrecorrecciones pueden ser más difíciles de corregir que las subcorrecciones.



Astigmatismo. El astigmatismo puede ser causado por una extracción desigual de tejido. Podría requerir otra cirugía, anteojos o lentes de contacto.



Ectasia corneal. La ectasia corneal, una afección en la que la córnea es demasiado delgada y débil, es una de las complicaciones más graves.



El tejido debilitado de la córnea no puede mantener su forma, lo cual puede llevar a que la córnea se abulte y la visión empeore.

Problemas con colgajos. Plegar o extraer el colgajo de la parte frontal del ojo durante la cirugía puede causar complicaciones que podrían afectar el resultado final. Las complicaciones incluyen las siguientes:

Inflamación. Pliegues en el colgajo, lo cual puede generar la necesidad de volver a levantarlo y reemplazarlo. Crecimiento anormal del epitelio, que es la capa exterior del tejido de la córnea, por debajo del colgajo durante el proceso de cicatrización. El colgajo no mantiene su fuerza natural y es muy poco frecuente que se levante ante un traumatismo.

Infección. En todos los tipos de cirugía refractiva, existe la posibilidad de que el ojo se infecte, lo cual podría llevar a resultados visuales malos a pesar de un tratamiento correcto.



Pérdida o cambios en la visión. En raras ocasiones, podrías experimentar pérdida de la visión debido a complicaciones quirúrgicas. También es posible que algunas personas no vean con tanta claridad o nitidez como antes.



LASIK versus anteojos para leer

Al llegar a los 40 años, todos los adultos pierden algo de capacidad para enfocar objetos cercanos. Esta afección se conoce como presbicia. La presbicia provoca dificultades para leer letra pequeña o hacer tareas de cerca.

Un posible beneficio de haber sido miope la mayor parte de tu vida es que esta afección compensa la presbicia que se desarrolla inevitablemente a medida que envejeces. Un ojo miope enfoca los objetos cercanos por sí solo, sin anteojos para leer. La cirugía LASIK elimina este enfoque de cerca porque corrige la miopía. Esto significa que, a medida que envejezcas, necesitarás anteojos para leer. Muchas personas están felices de cambiar una visión nítida a distancia cuando son más jóvenes por tener que usar anteojos para leer cuando son mayores.

Si eres un adulto mayor que está considerando la cirugía LASIK, puedes elegir monovisión para mantener tu capacidad para ver objetos de cerca. Con la monovisión, un ojo se corrige para la visión de lejos, y el otro ojo se corrige para la visión de cerca. No todo el mundo es capaz de adaptarse o tolerar la monovisión. Es mejor hacer una prueba con lentes de contacto antes de someterse a un procedimiento quirúrgico permanente.

¿Puedes no usar lentes de contacto durante varias semanas antes de la cirugía?

Esto no suele ser un problema, pero tendrás que dejar de usar tus lentes de contacto por completo y pasar a los anteojos durante al menos algunas semanas antes de la cirugía. Los lentes de contacto distorsionan la forma natural de la córnea, lo que puede derivar en mediciones inexactas y un resultado quirúrgico no óptimo. El médico te dará pautas específicas de acuerdo con tu situación y el tiempo que lleves usando lentes de contacto.

¿Cuáles son tus expectativas en relación con la queratomileusis in situ asistida con láser (LASIK)?

La mayoría de las personas que se someten a la cirugía LASIK tendrán una visión de buena a excelente en la mayoría de los casos, durante muchos años o décadas. Podrás practicar deportes y nadar, o incluso ver el reloj a primera hora de la mañana, sin tener que preocuparte por tus gafas o lentes de contacto. Pero a medida que envejezcas o en condiciones de poca luz, es posible que aún necesites usar gafas.

La mayoría de las personas informa una alta satisfacción después de la cirugía ocular LASIK. Pero los resultados a largo plazo a menudo no están disponibles o no han sido bien estudiados. Parte del motivo de esto es que las personas están satisfechas en general después de la cirugía, por lo que no sienten la necesidad de repetir los exámenes y no se recopilan datos de seguimiento. Además, el procedimiento de la cirugía LASIK se ha perfeccionado con el tiempo; las técnicas y la tecnología cambian continuamente. Esto dificulta sacar conclusiones de los datos que se informan.

Ten en cuenta que incluso cuando se realiza y se informa del seguimiento postoperatorio, la visión se mide en condiciones óptimas de prueba. Tu visión con luz tenue (como al atardecer o en la niebla) puede no ser tan buena como los informes publicados sugieren que será.

Con el tiempo, tu refracción puede empeorar lentamente con la edad y tu visión puede no ser tan buena como lo fue inmediatamente después de la cirugía. Esto se llama regresión. Esto no parece ser un gran problema, pero el grado exacto de cambio que se puede esperar suele ser impredecible.

¿Cómo elegir un cirujano de ojos?

La mayoría de las personas no tienen conocimientos de primera mano sobre la cirugía LASIK o sobre un cirujano ocular. Un buen punto de partida al elegir un cirujano de ojos es hablar con el profesional ocular que conozcas y en quien confías. O pregúntales a tus amigos o familiares que hayan tenido éxito con la cirugía ocular LASIK.

Tu cirujano de ojos probablemente trabajará con un equipo, que puede ayudarte con tu evaluación y mediciones iniciales. Pero tu cirujano es el principal responsable de determinar si la cirugía ocular LASIK es una opción apropiada para ti, el que confirma las medidas para guiar el procedimiento, el que realiza el procedimiento y el que proporciona los cuidados médicos postoperatorios.

Habla con el cirujano ocular sobre tus preguntas y preocupaciones, y sobre cómo te beneficiará la cirugía LASIK. El cirujano puede ayudarte a entender los beneficios y las limitaciones de la cirugía.

La decisión final

Cuando se trata de la cirugía ocular LASIK, no hay respuestas correctas. Analiza cuidadosamente los factores descritos aquí, evalúa tus preferencias y tolerancia al riesgo, y asegúrate de tener expectativas realistas. Habla con un cirujano ocular con quien te sientas seguro y obtén respuestas a tus preguntas. Finalmente, si te parece bien, entonces procede, pero si no, no te apresures en nada.