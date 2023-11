Nueva Jersey prohibirá la venta de vehículos nuevos a gasolina para 2035

Nueva Jersey prohibirá la venta de vehículos nuevos propulsados ​​por gasolina para 2035 como parte de un esfuerzo por mejorar la calidad del aire y reducir los contaminantes que calientan el planeta , anunciaron funcionarios el martes.

Una norma que entrará en vigor el 1 de enero compromete al estado a un eventual movimiento hacia vehículos de cero emisiones, dijo el Departamento de Protección Ambiental del estado en un comunicado de prensa.

Es uno de un número creciente de estados que lo hacen, incluidos California, Vermont, Nueva York, Washington, Oregón, Massachusetts, Virginia, Rhode Island, Maryland y Connecticut, según Coltura, una organización sin fines de lucro con sede en Seattle que aboga por el fin de uso de vehículos a gasolina.

Nueva Jersey comenzará a limitar la cantidad de automóviles nuevos propulsados ​​por gasolina que se pueden vender en el estado a partir de 2027, y eventualmente llegará a cero en 2035.

La medida no prohíbe la propiedad o el uso de automóviles que funcionan con gasolina, ni obliga a los consumidores a comprar vehículos eléctricos, dijo el DEP. No prohibirá la venta de automóviles usados ​​impulsados ​​por gasolina, y los consumidores aún serían libres de comprar automóviles impulsados ​​por gasolina en otros lugares y traerlos a Nueva Jersey, siempre que cumplan con ciertos estándares de emisiones.

«Las medidas que tomamos hoy para reducir las emisiones mejorarán la calidad del aire y mitigarán los impactos climáticos para las generaciones venideras, al mismo tiempo que aumentarán el acceso a opciones de automóviles más limpios», dijo Phil Murphy, gobernador demócrata del estado.

«Automóviles y camiones más limpios significan aire más limpio para nuestros niños y familias, porque los tubos de escape de nuestros propios vehículos son una de las principales causas de la mala calidad del aire local», dijo Shawn LaTourette, comisionado de protección ambiental del estado. “A medida que Nueva Jersey haga la transición hacia un futuro de vehículos con cero emisiones, mejoraremos nuestra calidad de vida y salud pública. Al mismo tiempo, reduciremos los contaminantes climáticos del sector del transporte, la mayor fuente de contaminación que calienta el planeta en Nueva Jersey y la nación”.

La regla ha sido fuertemente rechazada por grupos empresariales desde que comenzó a circular a principios de este año la noticia de que el Estado estaba tomando medidas para implementarla.

Ray Cantor, funcionario de la Asociación de Empresas e Industrias de Nueva Jersey, dijo que más de 100 grupos empresariales, laborales y de otro tipo han enviado casi 10,000 cartas a los legisladores estatales “pidiéndoles que intervengan para detener una regla propuesta por el DEP que en última instancia ordenará qué tipo de Los residentes de automóviles pueden conducir y, en algunos casos, si pueden permitírselo”.

«Esta prohibición de la venta de coches nuevos propulsados ​​por gasolina en un plazo tan breve no tiene en cuenta los costes ni la viabilidad», afirmó. “No tiene en cuenta la falta de infraestructura local y vial. No tiene en cuenta la capacidad de la red. Ignora la elección del consumidor. No tiene en cuenta a los residentes de Nueva Jersey, especialmente a las familias de ingresos bajos y moderados”.

Los grupos ambientalistas elogiaron la decisión.

«Esta es una gran victoria no sólo para el medio ambiente, sino también para la salud pública y las comunidades que sufren todos los días la contaminación de las carreteras congestionadas», dijo Anjuli Ramos-Busot, directora del Sierra Club de Nueva Jersey.

«La revolución de los vehículos eléctricos está aquí y los beneficios son de gran alcance, incluso para aquellos que nunca planean ponerse al volante de un vehículo eléctrico», añadió Kathy Harris, funcionaria del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.