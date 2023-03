¿No puedes tomar estatinas? Nueva píldora reduce el colesterol y los ataques cardíacos

Los medicamentos conocidos como estatinas son el tratamiento de primera elección para el colesterol alto, pero millones de personas que no pueden o no quieren tomar esas píldoras debido a los efectos secundarios pueden tener otra opción.

En un importante estudio, un tipo diferente de medicamento para reducir el colesterol llamado Nexletol redujo el riesgo de ataques cardíacos y algunos otros problemas cardiovasculares en personas que no pueden tolerar las estatinas, informaron investigadores el sábado.

Los médicos ya prescriben el fármaco, conocido químicamente como ácido bempedoico , para que se use junto con una estatina para ayudar a ciertos pacientes de alto riesgo a reducir aún más su colesterol. El nuevo estudio probó Nexletol sin la combinación de estatinas y ofrece la primera evidencia de que también reduce el riesgo de problemas de salud causados ​​por el colesterol.

Las estatinas siguen siendo “la piedra angular de las terapias para reducir el colesterol”, enfatizó el Dr. Steven Nissen de la Clínica Cleveland, quien dirigió el estudio.

Pero las personas que no pueden tomar esas píldoras probadas “son pacientes muy necesitados, son extremadamente difíciles de tratar”, dijo. Esta opción “tendrá un gran impacto en la salud pública”.

Demasiado colesterol llamado LDL o «malo» puede obstruir las arterias y provocar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Las píldoras de estatinas como Lipitor y Crestor, o sus equivalentes genéricos baratos, son el pilar para reducir el colesterol LDL y prevenir enfermedades cardíacas o tratar a quienes ya las tienen. Actúan bloqueando parte de la producción de colesterol del hígado.

Pero algunas personas sufren dolores musculares graves a causa de las estatinas. Si bien no está claro exactamente con qué frecuencia ocurre eso, según algunas estimaciones, el 10% de las personas que de otro modo calificarían para las píldoras no pueden o no quieren tomarlas. Tienen opciones limitadas, incluidas costosas inyecciones para reducir el colesterol y otro tipo de píldora que se vende como Zetia.

Nexletol también bloquea la producción de colesterol en el hígado, pero de una manera diferente a las estatinas y sin ese efecto secundario muscular.

El nuevo estudio de cinco años siguió a casi 14,000 personas que no podían tolerar más que una dosis muy baja de una estatina. La mitad recibió Nexletol diario y la otra mitad una píldora ficticia.

El hallazgo principal: los pacientes tratados con Nexletol tenían un riesgo 13 % menor de un grupo de problemas cardíacos importantes. Luego, los investigadores separaron esas diferentes condiciones y encontraron una reducción del 23 % en el riesgo de un ataque al corazón, el mayor impacto. El fármaco también redujo en un 19% los procedimientos para destapar las arterias. No hubo una diferencia en las muertes, que los investigadores no pudieron explicar, pero dijeron que podría requerir más tiempo para detectar.

Los datos se publicaron en el New England Journal of Medicine y se presentaron el sábado en una reunión del Colegio Estadounidense de Cardiología. El estudio fue financiado por el fabricante de Nexletol Esperion Therapeutics.

Los resultados son «convincentes», escribió en la revista el Dr. John H. Alexander de la Universidad de Duke, que no participó en el estudio. Ellos “quieren y deberían” estimular el uso del medicamento por parte de los pacientes que no quieren o no pueden tomar estatinas.

“Sin embargo, es prematuro considerar el ácido bempedoico como una alternativa a las estatinas”, advirtió. “Dada la abrumadora evidencia de los beneficios vasculares”, las estatinas siguen siendo la mejor opción para la mayoría de los pacientes.