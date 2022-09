NASCAR enfrenta más preguntas sobre el nuevo auto después de la fiesta de Bristol

Kyle Busch se merecía algo mejor que dos motores Toyota fallados en la primera ronda de los playoffs de NASCAR.

Pero al menos Busch sabe lo que sucedió para terminar su noche en el Bristol Motor Speedway y dejarlo «estupefacto» por haber sido eliminado de los playoffs.

Martín Truex Jr.? Solo podía reírse mientras estaba parado en el garaje junto a su automóvil averiado mientras el otro conductor de Toyota, Bubba Wallace, entraba a reparar.

«Hay otro», dijo con una sonrisa. Truex también se refirió a las palabras de Kevin Harvick después de que su auto se incendiara en la carrera inaugural de los playoffs en Darlington hace tres semanas.

“¿Qué dice Harvick?” Truex dijo sobre su propia edición del sábado por la noche. «Piezas de mierda».

Al menos una docena de los pilotos de los playoffs tuvieron algún tipo de problema con el nuevo auto Next Gen de NASCAR en Bristol, donde el auto con especificaciones que niveló el campo de juego quedó expuesto a una miríada de problemas de durabilidad que lo siguieron en toda su temporada de debut.

El campo de Ford sufrió una ola de llantas reventadas, Toyota estuvo plagado de fallas en la dirección asistida, los pilotos que competían por la victoria fueron eliminados de la contienda por cualquier número de duendes mecánicos y pasar fue una tarea muy difícil.

Los 12 cambios de ventaja fueron los más bajos en más de una docena de años en Bristol, y solo cuatro de esos pases fueron bajo verde.

«Simplemente difícil de pasar», dijo Harvick. “El auto es demasiado rápido en las curvas. No puedo correr.

Harvick estaba en posición de luchar por la victoria hasta que una rueda se cayó de su Ford durante la ronda final de paradas en pits y lo sacó de los playoffs.

Ahora hay una nueva ronda de preguntas en torno a Next Gen, un proyecto de toda la industria para desarrollar un automóvil de piezas de una sola fuente que contenga los costos y ayude a los equipos pequeños a cerrar la brecha con las poderosas organizaciones de NASCAR. Funcionó, ya que Chris Buescher se convirtió el sábado por la noche en el 19º ganador de la Copa diferente que empató el récord esta temporada .

La victoria de Buescher marcó la primera vez desde que se estableció esta versión de los playoffs de NASCAR que los pilotos que no competían por el título barrieron toda la ronda. Erik Jones ganó en Darlington y Wallace en Kansas; tampoco es un piloto de playoffs, ni tampoco Buescher, quien anotó la segunda victoria de su carrera en la apertura número 250 de su carrera.

Pero Buescher ganó al alargar su última parada en pits con dos llantas las últimas 61 vueltas de la carrera de 500 millas, ya que la falta de desgaste de las llantas (excepto por esa erupción de frentes derechos reventados en los Ford) mantuvo al subcampeón Chase Elliott en cuatro neumáticos nuevos cómodamente en su espejo retrovisor.

El Next Gen ha sido cuestionado por preocupaciones de seguridad desde los rumores de pruebas de choque desastrosas durante la fase de desarrollo, y esos problemas solo se han intensificado desde julio cuando un choque en la calificación le dio a Kurt Busch una conmoción cerebral que lo mantuvo fuera de competencia durante casi dos meses. Otros conductores informaron que sienten la fuerza del impacto durante los choques mucho peor que nunca, y una serie de incendios en Darlington llevó a NASCAR a realizar una serie de cambios en las reglas.

Ahora hay una nueva tanda de quejas después de Bristol, donde los compañeros de equipo de Harvick, Kyle Busch y Richard Childress Racing Austin Dillon y Tyler Reddick fueron eliminados del campo de playoffs.

“Necesitamos NextGen 2.0. Solo tengo que averiguar quién va a pagar por ello”, tuiteó Denny Hamlin. Hamlin es copropietario del equipo 23XI Racing que ha estado sin Kurt Busch durante nueve carreras.

“Pasar era simplemente imposible”, dijo Hamlin después de la carrera. A él también se le reventó un neumático en Bristol, pero sintió que la dificultad para rebasar era el problema mayor.

“Me gustaría ver que las carreras mejoren en general. Alguna variación de tiempo de vuelta un poco. Simplemente estamos corriendo por ahí y es como si estuviéramos corriendo más rápido en las curvas que en las rectas”, dijo Hamlin. “Tuvimos algunos problemas con la dirección, y parece que nuestros compañeros de equipo de Toyota también tuvieron problemas con la dirección”.

Sí, los seis Toyotas tuvieron un problema, desde neumáticos para Hamlin y Christopher Bell, problemas de dirección para Truex, Wallace y Ty Gibbs, y la falla del motor de Kyle Busch.

Y fue una noche mixta para Brad Keselowski, quien ganó la primera etapa de la carrera para su primera victoria de etapa de la temporada y parecía estar en posición de competir por su primera victoria de la temporada. Keselowski pasó de Team Penske a RFK Racing esta temporada para conducir con una participación en la propiedad del equipo de Jack Roush, y deseaba desesperadamente darle a RFK su primera victoria.

Pero luego su neumático reventó mientras lideraba con 87 vueltas restantes y el viaje de Keselowski al carril de la victoria fue para felicitar a su compañero de equipo Buescher. Reconoció que pasar fue complicado, pero dijo que no se supone que sea fácil, y dijo que NASCAR debe continuar trabajando en Next Gen.

“¿Me gustaría vernos continuar trabajando en los autos? Absolutamente. Le he dicho esto a NASCAR y se lo he dicho a los medios antes y lo diré de nuevo: ‘Si el auto de próxima generación se ve igual que este año, entonces fallamos’”, Keselowski. dijo. “Deberíamos seguir creciendo. Deberíamos seguir aprendiendo. Deberíamos seguir haciéndolo mejor. Probablemente haya algunos propietarios de autos que no quieran escucharlo porque cuesta dinero cambiar los autos.

“Está el campo de ‘todo está mal con este auto’ y está el campo de ‘nada está mal con este auto’”, agregó Keselowski. “Me gustaría seguir trabajando en ello. Parece mucho, como muchas cosas hoy en día, que la polarización significa que no hay lugar para términos medios. A mi modo de ver, me gustaría ver algunos pequeños ajustes, pero estoy agradecido y orgulloso de nuestro deporte y de hacia dónde nos ha llevado hasta ahora el auto Next Gen”.