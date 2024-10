McDonald’s afirma que las cebollas de una empresa de productos agrícolas están vinculadas a un brote mortal de E. coli

Una empresa de productos agrícolas con sede en California fue la fuente de cebollas frescas vinculadas a un brote mortal de intoxicación alimentaria por E. coli en McDonald’s, dijeron el jueves funcionarios de la cadena de restaurantes. Mientras tanto, otros restaurantes de comida rápida, incluidos Taco Bell, Pizza Hut, KFC y Burger King, retiraron las cebollas de algunos menús.

Los funcionarios de McDonald’s dijeron que Taylor Farms, de Salinas, California, envió cebollas a una instalación de distribución, lo que llevó a la cadena de comida rápida a retirar las hamburguesas Quarter Pounder de los restaurantes en varios estados. McDonald’s no dijo cuál instalación fue.

Un brote vinculado a las hamburguesas ha enfermado al menos a 49 personas en 10 estados, incluida una persona que murió, según han informado las autoridades sanitarias federales. Los investigadores dijeron que se centraban en las cebollas cortadas en rodajas como posible fuente de las infecciones.

US Foods, un importante mayorista de restaurantes de todo el país, dijo el jueves que Taylor Farms había retirado esta semana cebollas amarillas peladas, enteras y cortadas en cubitos por posible contaminación con E. coli. Las cebollas retiradas procedían de una instalación de Taylor Farms en Colorado, dijo un portavoz de US Foods. Pero el mayorista también señaló que no era un proveedor de McDonald’s y que su retiro no incluía ningún producto vendido en los restaurantes de la cadena de comida rápida.

Taylor Farms no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Los funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no confirmaron que la agencia esté investigando a Taylor Farms. Un portavoz dijo el jueves que la agencia está “analizando todas las fuentes” del brote.

Mientras tanto, otras cadenas de restaurantes nacionales dejaron temporalmente de utilizar cebollas frescas.

“Mientras continuamos monitoreando el brote de E. coli reportado recientemente, y por precaución, hemos eliminado de manera proactiva las cebollas frescas de restaurantes selectos de Taco Bell, Pizza Hut y KFC”, dijo Yum Brands en un comunicado.

Yum Brands, con sede en Louisville, Kentucky, no reveló dónde se retiraron las cebollas ni si la empresa utiliza el mismo proveedor que McDonald’s. Yum Brands afirmó que seguirá las instrucciones de los reguladores y de sus proveedores.

Restaurant Brands International, propietaria de Burger King, dijo el jueves que el 5% de sus restaurantes utilizan cebollas distribuidas por las instalaciones de Taylor Farms en Colorado. Los restaurantes de Burger King reciben entregas de cebollas enteras y frescas y sus empleados las lavan, pelan y cortan.

Aunque los funcionarios de salud no se pusieron en contacto con el producto y no presentaba indicios de enfermedad, Restaurant Brands dijo que hace dos días pidió a los restaurantes que recibieron cebollas de las instalaciones de Colorado que las desecharan. La empresa dijo que está reabasteciéndose con cebollas de otros proveedores.

Chipotle dijo el jueves que no obtiene cebollas de Taylor Farms ni utiliza ningún otro ingrediente de las instalaciones de Colorado.

Las cebollas han estado implicadas en brotes anteriores . En 2015, Taylor Farms retiró del mercado una mezcla de apio y cebolla utilizada en ensaladas de pollo de Costco después de que 19 personas enfermaran con E. coli. El año pasado, 80 personas enfermaron y una murió en un brote de intoxicación por salmonela relacionado con cebollas en cubos en bolsas de Gills Onions de Oxnard, California. Al menos 10 personas han sido hospitalizadas en el brote de McDonald’s, incluido un niño que sufrió una complicación grave de enfermedad renal como resultado de la infección. Las enfermedades se confirmaron entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Las víctimas se infectaron con E. coli 0157:H7, un tipo de bacteria que produce una toxina peligrosa. Según los CDC, esta bacteria causa alrededor de 74.000 infecciones en los EE. UU. al año y provoca más de 2.000 hospitalizaciones y 61 muertes cada año.

Un hombre de Greeley, Colorado, está demandando a McDonald’s después de contraer una infección por E. coli. En una demanda presentada esta semana, Eric Stelly dijo que comió comida de un McDonald’s local el 4 de octubre y se enfermó dos días después. Después de buscar atención de emergencia, los funcionarios de salud confirmaron que su infección era parte del brote.

Los síntomas de intoxicación por E. coli pueden aparecer rápidamente, en el plazo de uno o dos días tras la ingestión de alimentos contaminados. Por lo general, incluyen fiebre, vómitos, diarrea o diarrea con sangre y signos de deshidratación (poco o nada de orina, aumento de la sed y mareos). La infección es especialmente peligrosa para los niños menores de 5 años, las personas mayores, las embarazadas o las personas con sistemas inmunitarios debilitados.