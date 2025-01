Los precios de los huevos se están disparando. No esperes que eso cambie pronto

La gripe aviar está obligando a los agricultores a sacrificar millones de pollos al mes, lo que eleva los precios de los huevos en Estados Unidos a más del doble de su costo en el verano de 2023. Y parece que no habrá alivio a la vista, dado el aumento de la demanda a medida que se acerca la Pascua.

El precio promedio por docena a nivel nacional alcanzó los $4,15 en diciembre. No es tan alto como el récord de $4,82 establecido hace dos años , pero el Departamento de Agricultura predice que los precios se dispararán otro 20% este año.

En algunas partes del país, los consumidores ya están pagando más del doble del precio promedio o, peor aún, están encontrando estantes vacíos en sus supermercados locales. Las variedades orgánicas y de animales criados sin jaulas son aún más caras.

Algunas tiendas de comestibles incluso han limitado la cantidad de huevos que los consumidores pueden comprar.

“Es un robo”, dijo Sage Mills, residente de Minneapolis, que compró huevos para hacer un pastel de cumpleaños la semana pasada. “Los huevos solían ser un alimento básico para nosotros, pero ahora, ya sabes, es mejor salir a comerlos”.

¿Qué está aumentando los precios?

El brote de gripe aviar que comenzó en 2022 es la principal razón por la que los precios de los huevos han subido tanto.

Cada vez que se detecta el virus en una granja avícola, se sacrifica a toda la manada para ayudar a limitar su propagación. Y como las granjas avícolas gigantescas albergan habitualmente más de un millón de pollos, unas pocas infecciones pueden provocar una escasez de suministro.

El problema tiende a persistir porque lleva meses deshacerse de todos los cadáveres, desinfectar los gallineros y traer nuevas aves.

Más de 145 millones de pollos, pavos y otras aves han sido sacrificados desde que comenzó el brote actual, la gran mayoría de ellos gallinas ponedoras.

Las leyes que regulan la producción de huevos sin jaula en 10 estados también pueden ser responsables de algunas interrupciones en el suministro y aumentos de precios. Las leyes establecen un espacio mínimo para los pollos o requisitos de producción sin jaulas para las gallinas ponedoras. Ya han entrado en vigor en California, Massachusetts, Nevada, Washington, Oregón, Colorado y Michigan. En un Target de Chicago el lunes, una docena de huevos grandes convencionales costaba 4,49 dólares, pero una docena de huevos grandes sin jaula se vendían a 6,19 dólares.

¿Por qué es tan difícil controlar el virus?

La gripe aviar se transmite principalmente a través de aves silvestres, como patos y gansos, durante sus migraciones. Si bien es mortal para una variedad de animales, esas especies generalmente pueden transmitirla sin enfermarse, lo que ofrece al virus la oportunidad de mutar y prosperar.

El virus se puede propagar a través de los excrementos o cualquier interacción entre aves de corral criadas en granjas y aves silvestres. También se puede introducir fácilmente en una granja a través de las botas de alguien o de un vehículo.

A diferencia de los brotes anteriores, el que comenzó en 2022 no se extinguió con las altas temperaturas del verano.

El virus encontró otro nuevo huésped cuando el ganado lechero empezó a enfermarse en marzo pasado. Eso crea más oportunidades para que el virus permanezca y se propague y, a diferencia de las aves de corral, el ganado no se sacrifica cuando enferma porque rara vez muere de gripe aviar.

Más de cinco docenas de personas también han enfermado de gripe aviar y una persona ha muerto desde marzo pasado. Casi todas ellas trabajaban en contacto con animales enfermos. Las autoridades sanitarias aún no han encontrado pruebas de que la enfermedad se haya propagado de persona a persona.

¿Qué se está haciendo para detener el virus?

Los agricultores hacen grandes esfuerzos para proteger sus rebaños.

Muchas granjas avícolas instalaron lavaderos de camiones para desinfectar los vehículos que ingresan a sus propiedades y exigen que los trabajadores se duchen y cambien de ropa antes de ingresar a un galpón. También han invertido en juegos de herramientas duplicados para que nada de lo que se use en un galpón se comparta.

Algunos avicultores incluso han invertido en láseres que disparan rayos de luz verde en patrones aleatorios para disuadir a los patos y gansos de aterrizar.

Los productores lecheros aíslan a los animales enfermos y realizan pruebas adicionales antes de sacarlos de la granja, especialmente si ha habido un brote cercano o si las vacas se envían a una planta procesadora de carne. El gobierno también está analizando la leche.

Las vacunas futuras podrían ayudar, pero no es práctico vacunar a millones de pollos mediante inyecciones y otros países podrían negarse a comprar carne de aves vacunadas.

Los funcionarios de salud enfatizan que cualquier ave o ganado enfermo se mantiene fuera del suministro de alimentos. Cocinar la carne a 165 grados (74 Celsius) mata la gripe aviar, E. coli, salmonella o cualquier otra cosa. La pasteurización también mata el virus en la leche. La leche cruda es el único producto alimenticio vinculado a enfermedades hasta ahora.

¿Cuánto ha costado el brote hasta ahora?

Es imposible saber cuánto han gastado los agricultores en sellar establos, construir duchas para los trabajadores o adoptar otras medidas de bioseguridad.

“En los últimos cinco años, solo en mi pequeña granja se han gastado cientos de miles de dólares en bioseguridad”, dijo el criador de pavos de Minnesota Loren Brey. “Pero no solo eso, sino también el tiempo que dedicas a la bioseguridad todos los días”.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha gastado al menos 1.140 millones de dólares en indemnizar a los agricultores por las aves que han tenido que matar. No se ha facilitado de inmediato una cifra similar sobre el dinero gastado en ayudar a las lecherías.

La portavoz del USDA, Shilo Weir, dijo que el departamento también gastó más de 576 millones de dólares en su propia respuesta.

Los precios del pavo, la leche y el pollo también se han visto presionados por la gripe aviar.

Mike Vickers, gerente de Sentyrz Liquor & Supermarket en Minneapolis, dijo que ni siquiera puede almacenar huevos orgánicos, de gallinas sin jaula o de color marrón en este momento y que, en cambio, se limita a vender huevos grandes o jumbo. Él comprende el dolor que sienten los clientes.

“Es la primera vez en mi vida que me siento un poco avergonzado por el precio al que vendo los huevos”, dijo. “Y no es culpa nuestra. Hoy pagamos 7,45 dólares por una docena de huevos. Los vendemos a 7,59 dólares. Ganamos 0,14 dólares. Eso no nos alcanza para pagar las facturas”.