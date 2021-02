Los aguacates son una opción saludable el domingo del Super Bowl

AP

Este domingo del Super Bowl, millones de estadounidenses buscarán aguacates para hacer guacamole, un refrigerio estándar para el día del juego. Pero esa bondad verde puede ofrecer muchos otros beneficios que los convierten en una opción de alimentos saludables para el corazón durante todo el año.

Ricos, cremosos y saciantes, los aguacates viajan bien, son versátiles en la cocina y están llenos de vitaminas.

Solo un aguacate tiene altas cantidades de fibra, potasio, magnesio, ácido fólico, vitamina C y vitamina K. Las investigaciones muestran que las personas que comen aguacates tienen menos probabilidades de desarrollar síndrome metabólico, un grupo de afecciones que pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y Diabetes tipo 2.

Los aguacates también son una excelente fuente de grasas monoinsaturadas, que pueden ayudar a promover un perfil de lípidos en sangre saludable, una medida de los tipos de grasas en la sangre. Un estudio de 2015 publicado en el Journal of American Heart Association encontró que comer un aguacate al día como parte de una dieta moderada en grasas resultó en un colesterol LDL «malo» más bajo.

«Los aguacates son definitivamente un alimento que incluiría en un patrón dietético saludable para el corazón porque es rico en fibra soluble y grasas más saludables», dijo Maya Vadiveloo, profesora asistente de nutrición y ciencias alimentarias en la Universidad de Rhode Island en Kingston.

«Si reemplaza las calorías en su dieta que provienen de grasas animales y aceite tropical con fuentes de grasas monoinsaturadas como los aguacates, tendrá muchos efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular».

Se cree que se originó en México, ahora hay cientos de variedades de aguacate en todo el mundo, aunque Hass parece ser la más popular en los Estados Unidos, donde se cultivan principalmente en California, Florida y Hawai. Según la Junta de Aguacate Hass, un grupo comercial de la industria, el 69% de los hogares estadounidenses, alrededor de 80 millones, compraron aguacates en 2019.

Se estima que los fanáticos del Super Bowl en los EE. UU. Consumen casi 48,000 toneladas métricas de aguacates en forma de guacamole, según Tridge, una compañía de análisis del mercado mundial de alimentos y agricultura. En un día, eso es más de medio mes de importaciones de aguacate.

Pero los aguacates no están exentos de calorías. Un aguacate mediano tiene un promedio de 240 calorías y 24 gramos de grasa, según la Comisión de Aguacate de California. Sin embargo, a diferencia de la carne roja o las galletas, los aguacates son una fuente de grasas saludables que se pueden comer en lugar de grasas saturadas «malas» en una dieta típica.

La clave, dijo Vadiveloo, es disfrutar de los aguacates con moderación. «Los aguacates son un alimento rico en calorías, por lo que la gente tiende a evitarlos en lugar de consumirlos de una manera más controlada».

Además del guacamole, los aguacates se pueden untar en tostadas o en ensaladas, batidos, aderezos, tortillas y casi cualquier cosa.

En los últimos años, los productores han introducido el aguacate de una sola porción, que tiene un promedio de 160 calorías y la mitad de grasa que un aguacate de tamaño normal. Eso también ayuda a reducir las posibilidades de deterioro, un problema con los aguacates más grandes que tienden a dorarse cuando se dejan sin comer durante demasiado tiempo, dijo Vadiveloo.

Además de la salud del corazón, esta deliciosa fruta, sí, es una fruta, podría tener otros beneficios.

Los aguacates son ricos en carotenoides, los pigmentos vegetales antioxidantes responsables de los tonos brillantes en frutas y verduras. Los estudios muestran que dos de los carotenoides en los aguacates, la luteína y la zeaxantina, podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades oculares. La investigación también ha demostrado que agregar aguacates a otras verduras, por ejemplo en una ensalada o salsa, ayuda al cuerpo a absorber más nutrientes.

Entonces, continúe y disfrute del guacamole este domingo del Super Bowl, pero no se olvide de los aguacates el resto del año también, aunque con moderación, dijo Vadiveloo.

«Nadie está diciendo que tenga cantidades ilimitadas de aguacate en lugar de verduras de hoja verde, pero si complementa una ensalada con aguacate en lugar de tocino o queso, es una opción más saludable que tiene en cuenta el equilibrio energético total».

