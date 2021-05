Liz Weston: Usted puede tener derecho a un seguro médico gratuito ahora

AP

Washington Hispanic:

El último paquete de alivio del coronavirus hizo más que cheques de $1,400. La ley también liberó el seguro de salud para millones de personas más y redujo los costos para otros, al menos por ahora.

El Plan de Rescate Estadounidense, que el presidente Joe Biden firmó en marzo, amplió los subsidios para las personas que compran su propio seguro en los intercambios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Además, cualquier persona que reciba beneficios de desempleo este año puede calificar para un seguro médico de prima cero a través de los intercambios, independientemente de los ingresos.

De hecho, muchas personas que actualmente no están aseguradas calificarán para cobertura gratuita o de bajo costo a través de los intercambios o Medicaid, dice Daniel McDermott, analista de políticas de KFF, el think tank de atención médica no partidista anteriormente conocido como Kaiser Family Foundation.

Las personas que perdieron su trabajo pero quieren mantener el seguro médico de su antiguo empleador también pueden obtener ayuda. Si no califica para el seguro médico grupal en otro lugar, el gobierno federal pagará sus primas COBRA por hasta seis meses.

MILLONES CALIFICAN PARA COBERTURA GRATUITA DE ACA

Desde 2013, los intercambios de ACA han permitido a las personas comprar pólizas de seguro médico individuales y familiares, generalmente con créditos fiscales que redujeron sus primas y otros costos. ACA tiene cuatro niveles: bronce, plata, oro y platino.

Los planes de bronce suelen tener las primas mensuales más bajas y los deducibles más altos; los planes platinum tienen las primas más altas y los deducibles más bajos.

Antes del nuevo paquete de alivio, las personas con ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza normalmente no calificaban para subsidios para reducir sus primas. Ahora las personas con ingresos de hasta el 600% del nivel de pobreza hasta $76,560 para una sola persona o $157,200 para una familia de cuatro pueden calificar, según KFF.

(La calculadora de KFF puede mostrarle cuánto probablemente pagaría por la cobertura de ACA.)

El paquete de alivio redujo las primas para la gran mayoría de las personas que compran su propio seguro, dice McDermott. Además, casi la mitad de los 29 millones que actualmente no están asegurados ahora califican para un plan gratuito, dice.

Aquellos con ingresos inferiores al 250% de la línea de pobreza también se beneficiarán de una reducción de los costos compartidos, lo que significa menores deducibles y otros costos de su bolsillo. Con el 150% de la línea de pobreza ingresos de alrededor de $19,000 para una sola persona y poco menos de $40,000 para una familia de cuatro las personas califican para planes de plata sin prima con deducibles anuales de solo $177.

Millones de desempleados serán elegibles para una cobertura similar. Cualquier persona que reciba beneficios de desempleo para cualquier parte de 2021 puede calificar para un plan de plata sin primas con las reducciones máximas de costos compartidos, dice McDermott. «A todos los efectos, los intercambios de seguros de salud te van a ver como si tus ingresos eran inferiores al 150%» del nivel de pobreza, dice.

CÓMO CALIFICAR PARA SUBSIDIOS DE ACA

La expansión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible es retroactiva al 1 de enero y continuará hasta el 31 de diciembre de 2022. Las personas deben comprar su seguro a Healthcare.gov o el intercambio de ACA de su estado para calificar para subsidios. La ley también creó un nuevo período especial de inscripción que se extiende hasta agosto. 15, 2021.

Algunas personas todavía no califican para subsidios, incluyendo la mayoría de las personas con ingresos superiores al 600% del umbral de pobreza; inmigrantes indocumentados; personas que tienen ofertas de seguro médico proporcionado por el empleador que se considera asequible; y ciertas personas de bajos ingresos en estados que no han ampliado la cobertura de Medicaid.

LO QUE DEBE SABER SOBRE LA COBERTURA GRATUITA DE COBRA

Muchas personas prefieren mantener la cobertura de seguro médico de su empleador cuando pierden su trabajo, aunque el costo es a menudo prohibitivo. La mayoría de los empleadores pagan una gran parte del costo para cubrir a los trabajadores, pero los ex empleados que optan por extender su cobertura usando la ley federal COBRA normalmente deben pagar la prima completa más una tarifa administrativa del 2%.

Gracias a la nueva ley, los empleadores están obligados a proporcionar cobertura cobra gratuita del 1 de abril al 30 de septiembre a los ex empleados elegibles que perdieron su cobertura de atención médica debido a la terminación involuntaria o una reducción en las horas, dice el planificador financiero y contador público certificado Kelley Long, defensor de la educación financiera del consumidor para el Instituto Americano de CPAs.

El costo de los empleadores será compensado por créditos fiscales federales.

Si usted es elegible para otra cobertura de salud grupal , a través de un cónyuge, nuevo empleador o Medicare, por ejemplo , usted no calificará para COBRA gratis.

«La intención es ayudar a las personas que no tienen otras opciones y de lo contrario no estarían aseguradas porque no pueden pagar COBRA», dice Long.

Normalmente tienes 60 días después de perder tu trabajo para optar por la cobertura cobra, que normalmente dura un total de 18 meses. Si perdió esa ventana de 60 días o se inscribió, pero luego dejó caer la cobertura, es posible que tenga otra oportunidad de inscribirse. La nueva ley amplía el período de inscripción para que las personas que perdieron su trabajo durante la pandemia puedan obtener la cobertura gratuita.

Los empleadores están obligados a comunicarse con los ex empleados elegibles antes del 31 de mayo. Si cree que es elegible pero no ha tenido noticias de su empleador, McDermott recomienda ponerse en contacto con el departamento de recursos humanos de su antiguo empleador.

Habrá una ventana especial de inscripción a finales de septiembre para permitir que las personas con COBRA cambien a un plan ACA, dice McDermott.