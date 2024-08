Listo para manejar? Ford y N+ Lanzan E-Bikes Inspiradas en el Bronco y el Mustang

El Ford Bronco y el Ford Mustang son dos de los vehículos más emocionantes disponibles con cuatro ruedas. Ahora, Ford y N+ – un líder en tecnología ciclista – traen el espíritu y el rendimiento del Bronco y Mustang a dos ruedas con una nueva línea de modelos de eBikes oficialmente licenciados.

«Conocemos la pasión y la emoción que se desatan cuando las personas se ponen al volante de un Bronco o un Mustang», dijo Tyler Hill, gerente global de licencias de marca de Ford. «Estas nuevas eBikes permitirán que más personas experimenten el espíritu aventurero de un Bronco y la euforia de un Mustang desde el momento en que toman el manillar».

Bronco eBike: Construido Salvaje® con Capacidad y Rendimiento

La Bronco eBike, inspirada en el rendimiento robusto y el diseño del SUV Bronco, cuenta con un potente motor montado en el cubo de 750W que genera 85 Nm de torque. Diseñada con un sistema de suspensión dual inspirado en G.O.A.T.™ (Goes Over Any Type of Terrain – Se Mueve Sobre Cualquier Tipo de Terreno) y un cómodo asiento de estilo motocicleta, esta eBike ofrece una experiencia de conducción que refleja el espíritu aventurero del Bronco.

Características principales:

Motor de 750W montado en el cubo: * Proporciona 85 Nm de torque para un rendimiento inigualable. Velocidad máxima asistida de 28 MPH** con aproximadamente 60 millas de autonomía*** con solo 3.5 horas de tiempo de carga (sujeto a elementos externos, comportamientos de conducción, mantenimiento y edad de la batería).

Frenos hidráulicos de cuatro pistones: Ofrecen un rendimiento de frenado superior para un mayor control.

Neumáticos Pirelli y luces de circulación: Neumáticos Pirelli Scorpion Enduro M hardwall de 27.5″ x 2.6″ y luces brillantes para una mejor visibilidad.

Asiento inspirado en motocicletas: Ofrece mayor comodidad y estilo al conductor.

Panel LCD a todo color: Integrado perfectamente en el manillar, proporcionando información en tiempo real como velocidad, vida de la batería y autonomía.

La Bronco eBike tiene un precio inicial de $4,500 MSRP. Por $390 adicionales, los clientes pueden elegir entre 10 opciones de color adicionales además del color estándar Area 51.

E-Bikes Mustang: Cazadores de Adrenalina: Esta Es Tu Llamada de Atención

Para conmemorar el 60º aniversario del Mustang, Ford presenta dos bicicletas Mustang, incluida una edición limitada del modelo Mustang 60th Anniversary Edition que estará disponible exclusivamente a través de concesionarios Ford. Este par de ponis traen el diseño y la tecnología impulsados por el rendimiento del icónico automóvil deportivo Mustang a las eBikes, con un manejo que imita al legendario automóvil deportivo.

Características principales: