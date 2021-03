¿Le robaron sus datos personales para reclamar beneficio de desempleo?

¿Qué es el fraude del seguro de desempleo?

Tanto los empleadores como los reclamantes pueden cometer fraude según las leyes estatales de seguro de desempleo.

El fraude del empleador puede incluir ciertas acciones para evitar la obligación tributaria o el establecimiento de una cuenta de empleador ficticia para permitir reclamos fraudulentos contra esa cuenta. El fraude por parte del reclamante puede incluir el envío de información falsa a sabiendas; continuar cobrando beneficios cuando se sabe que no es elegible; no poder y no estar disponible para trabajar mientras se certifica para beneficios bajo la ley estatal; o intencionalmente no reportar salarios o ingresos mientras cobra todos los beneficios. Además, el robo de identidad puede resultar en un fraude al seguro de desempleo que no es culpa del empleador o de la víctima del robo de identidad.

Se requiere y se espera que el estado haga cumplir sus propias leyes de seguro de desempleo.

¿Cuáles son las sanciones por fraude en el seguro de desempleo?

Todos los estados están obligados a imponer una multa de no menos del 15% del monto del pago fraudulento. Otras sanciones bajo las leyes estatales de seguro de desempleo generalmente incluyen el enjuiciamiento criminal con multas y / o encarcelamiento; pago requerido de beneficios cobrados fraudulentamente; perder el derecho a reembolsos futuros de impuestos sobre la renta; y / o pérdida permanente de elegibilidad para compensación por desempleo. El Departamento de Justicia de los EE. UU. En los tribunales federales también puede enjuiciar el fraude de la comisión de beneficios por desempleo en virtud de 18 U.S.C § 1341 u otros estatutos federales apropiados.

Reporte el fraude

Reporte el fraude a su agencia estatal de beneficios por desempleo:

Maryland

District of Columbia

Virginia

Claimant Fraud

Phone: 1-800-782-4001

Phone: 1-800-782-4001 Employer Fraud

Phone: 1-800-782-4001

Si es posible, reporte el fraude en línea. Al reportar en línea usted ahorrará tiempo y a la agencia se le hará más fácil procesar su reclamo.

Guarde cualquier número de confirmación o de caso que obtenga. Si habla con alguien, mantenga un registro de con quién habló y cuándo.

Siga los pasos que la agencia le diga que tome.

Reporte el fraude a su empleador. Guarde una copia de cualquier confirmación que reciba.

También puede reportar el fraude al Centro Nacional para el Fraude de Desastres (NCDF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos completando el Formulario del NCDF en línea, o llamando al 866-720-5721.