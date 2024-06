Las redes sociales deberían traer advertencias como el tabaco, afirma responsable sanitario

Las plataformas de redes sociales deberían exhibir advertencias de daños a la salud, como se hace con los productos de tabaco, dijo este lunes el principal responsable sanitario de Estados Unidos.

El cirujano general Vivek Murthy afirmó en un artículo publicado en el diario The New York Times que las redes sociales son «un factor importante» en la crisis generalizada de salud mental que afecta a los jóvenes.

«Es tiempo» de que las autoridades «soliciten un mensaje de prevención por parte de las plataformas, que alerten que las redes sociales están asociadas con daños significativos a la salud mental de los adolescentes», escribió.

Murthy afirmó que pasar más de tres horas por día en las redes sociales duplica el riesgo de padecer síntomas de ansiedad y depresión para los adolescentes, y que el uso diario promedio en el verano austral de 2023 había sido de casi cinco horas.

Una etiqueta de advertencia de las autoridades, «que requiere intervención del Congreso, recordaría con frecuencia a los padres y a los adolescentes que no se ha probado que las redes sociales sean seguras», agregó.

«Hay evidencias en estudios sobre tabaco de que los mensajes de advertencia pueden aumentar la concientización y cambiar comportamientos», dijo Murthy, que también se refirió a otras acciones adoptadas por el Congreso para evitar muertes en accidentes de tránsito, como el uso obligatorio de cinturón.

Las etiquetas que advierten sobre los efectos nocivos del tabaco aparecieron por primera vez en las cajillas de cigarros de Estados Unidos en 1965 tras una orden del gobierno federal.

En 2023, Murthy lanzó una advertencia sanitaria en la que afirmaba que las redes sociales representan un «importante riesgo» para los niños, y que 13 años es una edad muy temprana para acceder a las aplicaciones.

El responsable llamó el lunes a las escuelas de todo el país a «asegurarse de que el aprendizaje en el aula y los momentos sociales sean experiencias sin teléfonos».

También dijo que los padres deberían esperar a los últimos años de la secundaria para permitir que sus hijos usen las redes sociales y crear «áreas sin celular en torno a la hora de dormir, las comidas y las reuniones sociales».