La soledad plantea riesgos tan mortales como fumar

La soledad generalizada en EE. UU. presenta riesgos para la salud tan mortales como fumar hasta 15 cigarrillos al día, lo que le cuesta a la industria de la salud miles de millones de dólares al año, dijo el martes el cirujano general de EE. UU. al declarar la última epidemia de salud pública.

Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses dicen que han experimentado la soledad, dijo el Dr. Vivek Murthy en un informe de 81 páginas de su oficina.

“Ahora sabemos que la soledad es un sentimiento común que experimentan muchas personas. Es como el hambre o la sed. Es una sensación que nos envía el cuerpo cuando falta algo que necesitamos para sobrevivir”, dijo Murthy a The Associated Press en una entrevista. “Millones de personas en Estados Unidos luchan en las sombras y eso no está bien. Es por eso que emití este aviso para abrir el telón de una lucha que demasiadas personas están experimentando”.

La declaración tiene como objetivo crear conciencia sobre la soledad, pero no desbloqueará los fondos federales o la programación dedicada a combatir el problema.

Las investigaciones muestran que los estadounidenses, que se han vuelto menos comprometidos con los lugares de culto, las organizaciones comunitarias e incluso con sus propios familiares en las últimas décadas, han informado de manera constante un aumento en los sentimientos de soledad. El número de hogares unipersonales también se ha duplicado en los últimos 60 años.

Pero la crisis empeoró profundamente cuando se propagó el COVID-19 , lo que provocó que las escuelas y los lugares de trabajo cerraran sus puertas y envió a millones de estadounidenses a aislarse en sus hogares lejos de familiares o amigos.

Las personas seleccionaron sus grupos de amigos durante la pandemia de coronavirus y redujeron el tiempo que pasaban con esos amigos, según el informe del cirujano general. Los estadounidenses pasaron alrededor de 20 minutos al día en persona con amigos en 2020, frente a los 60 minutos diarios casi dos décadas antes.

La epidemia de soledad está golpeando con especial dureza a los jóvenes de entre 15 y 24 años. El grupo de edad informó una caída del 70% en el tiempo que pasaba con amigos durante el mismo período.

La soledad aumenta el riesgo de muerte prematura en casi un 30%, y el informe revela que las personas con malas relaciones sociales también tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. El aislamiento también eleva la probabilidad de que una persona experimente depresión, ansiedad y demencia, según la investigación. Murthy no proporcionó ningún dato que ilustre cuántas personas mueren directamente por la soledad o el aislamiento.

El cirujano general hace un llamado a los lugares de trabajo, las escuelas, las empresas de tecnología, las organizaciones comunitarias, los padres y otras personas para que realicen cambios que impulsen la conectividad del país. Aconseja a las personas que se unan a grupos comunitarios y que dejen sus teléfonos cuando se ponen al día con amigos; los empleadores a pensar detenidamente sobre sus políticas de trabajo remoto; y los sistemas de salud para brindar capacitación a los médicos para que reconozcan los riesgos para la salud de la soledad.

La tecnología ha exacerbado rápidamente el problema de la soledad, con un estudio citado en el informe que encontró que las personas que usaban las redes sociales durante dos horas o más al día tenían más del doble de probabilidades de reportar sentirse socialmente aisladas que aquellas que estaban en dichas aplicaciones por menos de 30 horas. minutos al día.

Murthy dijo que las redes sociales están impulsando el aumento de la soledad en particular. Su informe sugiere que las empresas de tecnología implementen protecciones para los niños, especialmente en torno a su comportamiento en las redes sociales.

“Realmente no hay sustituto para la interacción en persona”, dijo Murthy. “A medida que cambiamos para usar la tecnología cada vez más para nuestra comunicación, perdimos mucha de esa interacción en persona. ¿Cómo diseñamos tecnología que fortalezca nuestras relaciones en lugar de debilitarlas?