La producción del Fiat 500 eléctrico vuelve a ser suspendida por falta de demanda

La producción del Fiat 500 en su versión eléctrica y de los modelos Maserati será nuevamente suspendida del 2 al 17 de diciembre en la planta de Mirafiori, cerca de Turín, debido a la caída de las ventas, anunció el miércoles el fabricante de automóviles Stellantis.

Esta decisión se debe a la «incertidumbre persistente sobre las ventas de vehículos eléctricos en varios mercados europeos» y de automóviles de lujo, especialmente en China y Estados Unidos, señaló Stellantis Italia en un comunicado.

Tras esta suspensión la planta cerrará del 18 de diciembre al 5 de enero como parte de las festividades de fin de año, en virtud de un acuerdo interno.

Los vehículos eléctricos representan 97% de la producción de Mirafiori, donde también se fabrican los modelos Maserati GranTurismo y Maserati GranCabrio.

La suspensión de la producción afecta únicamente a los talleres de carrocería y sus 1.800 empleados, pero no al resto del complejo de Mirafiori, que cuenta con cinco fábricas y oficinas administrativas, sumando un total de 13.000 trabajadores, detalló Stellantis.

Las ventas de autos urbanos eléctricos en Europa cayeron 54% en los primeros diez meses del año, según la misma fuente.

Además los vehículos eléctricos representan apenas 4% de las ventas del sector en Italia.

«Esto no es suficiente para mantener la continuidad de la producción», argumentó la compañía.

El anuncio de esta nueva suspensión se produce en un contexto de polémica con el gobierno de Giorgia Meloni, que acusa a Stellantis de deslocalizar su producción a países de bajos costos, en detrimento de las fábricas italianas.

Los trabajadores de Mirafiori enfrentaron este año varios episodios de suspensión laboral debido a la disminución de la demanda.

No obstante Stellantis se compromete a «garantizar la continuidad de todas sus plantas y actividades» en Italia durante «esta fase crucial de transición hacia la adopción de nuevas plataformas tecnológicas».