JPMorgan Chase aumenta compromisos de accesibilidad a la vivienda

José Padrón, cliente de Chase y Homes de City First Enterprises y beneficiario de este programa, dijo: «Ser propietario de una casa ha sido increíble; han surgido reparaciones, he tenido que ocuparme de mi sistema HVAC y estoy esperando por un nuevo techo y el seguro. Pero ser propietario de una vivienda vale la pena, te da una perspectiva diferente de la vida. He tenido días difíciles en el trabajo siendo policía, donde he tenido que ponerme al frente para proteger y servir. Sin embargo, tener la capacidad de regresar a mi propio hogar después de un día duro me ha hecho más humilde. Ser propietario de una casa es algo por lo que todos deberían estar agradecidos, y con programas como estos, ahora es posible.»