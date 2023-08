Igual que a Laura Televisa se harta de Niurka Marcos y la veta definitivamente

Por sus constantes ataques contra la producción de LCDLFMX, Niurka Marcos terminó siendo vetada de Televisa

Al parecer, Televisa se habría hartado de las amenazas de Niurka Marcos, pues ahora es más que oficial que la vedette de origen cubano, ha queda completamente fuera de la empresa luego de trabajar por casi 30 años en múltiples proyectos televisivos.

Y es que, según se rumora, la famosa habría enfurecido a los altos mandos de la televisora de Emilio Azcárraga Jean, con sus constantes ataques en contra de las supuestas injusticias que ha cometido la producción de “La Casa de los Famosos México”.

Cabe señalar, que hace unos días en La Verdad Noticias, te informamos que la bailarina y cantante, había sido vetada de las galas del show que encabeza Rosa María Noguerón, no obstante, este jueves, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, reveló que el veto sería definitiva

Fue en el programa “Sale el Sol”, que Infante confirmó, qué altos mandos de Televisa decidieron despedir y vetar de todos los foros a Niurka, luego de que la famosa expusiera varios temas, que la producción de dicho programa querían mantener en privado.

Asimismo, se dice que una razón más para sacarla de la empresa, fue que esta haya arremetido contra Rosa María Noguerón, asegurando que tiene un amorío con Jorge Losa y que habría arreglado todo, para regarle el pase a la final a Mariana “La Barby” Juárez.

Luego de que “La Barby” agrediera a Nicola Porcella, Niurka alzó la voz para defender al peruano, pidiéndole a la productora del programa, que haga algo al respecto, pues no está permitido los golpes en LCDLF, no obstante la famosa mujer escándalo, no dejó pasar la oportunidad, para amenazar a la boxeadora, asegurando que si toca a Emilio, se le dejará ir con todo.