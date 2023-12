Honda retira millones de sus coches debido a un defecto en la bomba de combustible

La división estadounidense de Honda Motor está retirando del mercado más de 2,5 millones de vehículos en Estados Unidos debido a un defecto en la bomba de combustible que puede aumentar el riesgo de falla del motor o calado mientras se conduce.

Según documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, el impulsor de la bomba de combustible utilizado en los vehículos Acura y Honda 2017-2020 estaba moldeado incorrectamente. Esto da como resultado impulsores de baja densidad, que “pueden deformarse e interferir con el cuerpo de la bomba de combustible” con el tiempo, dijeron los reguladores, lo que provoca que la bomba de combustible no funcione.

Si el módulo de la bomba de combustible no funciona, es posible que el motor del automóvil no arranque o se detenga mientras se conduce, dijo la NHTSA, lo que aumenta los riesgos de accidentes y lesiones. Honda dice que hasta la fecha no ha recibido ningún informe de accidentes o lesiones relacionados con este retiro del mercado.

El fabricante de automóviles dijo el jueves que reemplazará las bombas de combustible de todos los vehículos afectados por el retiro sin costo alguno en fases separadas, y el primer lote de cartas de notificación a los propietarios se enviará en febrero.

«Las piezas de repuesto de las contramedidas no están disponibles en cantidades suficientes para todos los vehículos retirados del mercado en el momento de este anuncio, y American Honda tiene la intención de notificar a los propietarios de vehículos por etapas», escribió Honda.

La notificación a los distribuidores estaba programada para comenzar a principios de esta semana, según documentos de la NHTSA.

Los conductores pueden confirmar si su vehículo específico está incluido en este retiro del mercado utilizando el sitio de la NHTSA y/o las plataformas de búsqueda de retiros del mercado de Honda y Acura . Los modelos impactados son:

1. Honda Accord 2018-2020

2. Honda Accord híbrido 2017-2020

3. Honda Civic 4D 2018-2020

4. Honda Civic 2D 2018-2020

5. Honda Civic 5D 2018-2020

6. Honda Civic Tipo R 2018-2020

7. Honda Clarity PHEV 2018-2019

8. Honda CR-V 2018-2020

9. Honda CR-V híbrido 2020-2020

10. Honda Fit 2018-2019

11. Honda HR-V 2018-2020

12. 2018-2020 Acura ILX

13. Honda Insight 2019-2020

14. 2018-2020 Acura MDX

15. Acura MDX híbrido 2018-2020

16. 2017-2020 Acura NSX

17. Honda Odisea 2018-2020

18. Pasaporte Honda 2019-2020

19. 2018-2020 Acura RDX

20. Honda Ridgeline 2018-2020

21. 2018-2020 Acura RLX

22. 2018-2020 Acura TLX

A principios de esta semana, la NHTSA y Honda también anunciaron un retiro del mercado de más de 106,000 vehículos híbridos CR-V 2020-2022 debido a la falta de un fusible en el circuito de alimentación de los cables exteriores de la batería de 12 voltios. Esto puede causar que el cable de la batería sufra un cortocircuito o se sobrecaliente durante un choque, dijeron los reguladores.