Hamilton domina y Verstappen patina en un frío arranque del GP de Las Vegas

El veterano piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) firmó el jueves los mejores tiempos de los dos primeros ensayos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, en Estados Unidos, en los que Max Verstappen (Red Bull) ofreció unas prestaciones muy discretas.

El neerlandés concluyó la primera tanda en el quinto puesto, dos por detrás de su gran rival, el británico Lando Norris (McLaren), el único piloto que puede evitar que Verstappen se corone el sábado como tetracampeón de Fórmula 1.

‘Mad Max’ terminó en el decimoséptimo lugar de los segundos entrenamientos, que se celebraron en las condiciones más frías de la temporada (alrededor de los 10º Celsius) y concluyeron cerca de la medianoche en el circuito callejero de la capital del juego.

«Muy resbaladizo», dijo Verstappen sobre este circuito instalado en el corazón del Strip, la famosa avenida de los casinos, que vivió un gran número de salidas de pista sin incidentes significativos.

El neerlandés, ganador en 2023 en el regreso de la competición a Las Vegas tras cuatro décadas de ausencia, no llegó a marcar tiempo con los neumáticos blandos, los de mejor rendimiento.

«Estas son condiciones únicas con el frío, pero es lo mismo para todos», matizó. «Tenemos que entender lo que hay que hacer. Está muy relacionado con los neumáticos… es como conducir sobre hielo».

Norris, de su lado, logró la segunda mejor vuelta a 0.011s de Hamilton y sigue calentando motores en su intento de frustrar el cuarto título consecutivo de Verstappen.

Tras su victoria en el pasado Gran Premio de Brasil, la primera desde junio, a Verstappen le basta con finalizar por delante de Norris o no ceder más de dos puntos en su duelo particular.

En caso de no lograrlo todavía tiene por delante otros dos Grandes Premios, los de Catar y Abu Dabi en diciembre.

– «No es una pista divertida» –

Más difícil se antoja que su equipo, Red Bull, adelante a McLaren y Ferrari en la pugna por el título de constructores. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, el otro piloto de Red Bull, fue décimo y decimonoveno en los dos ensayos del jueves.

De su lado el joven piloto argentino Franco Colapinto (Williams) finalizó en el decimoséptimo y decimoctavo lugar.

Colapinto, que sigue pugnando por ganarse un volante para la próxima temporada, fue otro de los pilotos que criticaron las condiciones de este circuito que iluminan los neones de los casinos y las luces del recinto futurista The Sphere.

Tiene «muy poco ‘grip’ (agarre), mucha suciedad. Había menos ‘grip’ que en Brasil cuando estaba inundada la pista», aseguró el argentino en referencia a la lluvia caída en Sao Paulo.

«El show está muy bueno en Las Vegas, toda la gente, las luces, pero no es una pista muy divertida», describió Colapinto, quien no compitió en la edición de 2023. «Hay que tratar de controlar bien las gomas. Venimos de carreras en las que hacía calor y aquí hace mucho frío».

– Mercedes marca el paso –

Los protagonistas positivos de la jornada fueron los pilotos de Mercedes y en especial Lewis Hamilton, siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo.

«Es la primera vez que tengo un día así este año», remarcó Hamilton, que está a punto de terminar una etapa de 12 años en Mercedes para pasar a Ferrari.

«Hoy me sentí muy bien (…) Pero aunque terminamos primeros en las dos sesiones, es difícil saber exactamente cuál es nuestra posición entre la competencia, porque todo el mundo utiliza diferentes cargas de combustible y diferentes planes de carrera», explicó.

Su compañero de equipo, el británico George Russell, concluyó en el segundo lugar de los primeros ensayos, a 0.396s de Hamilton.

Ferrari también tuvo al monegasco Charles Leclerc y al español Carlos Sainz entre los puestos de cabeza a lo largo de la jornada.

El tercer y último ensayo libre tendrá lugar el viernes a las 18H30 (02H30 GMT del sábado) antes de la clasificación prevista para las 22H00 (06H00).

De forma poco habitual, este Gran Premio se disputará en sábado en una prueba nocturna que arrancará a las 22H00 locales (06H00 GMT del domingo) con la presencia esperada de una multitud de celebridades.