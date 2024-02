Hamilton deja Mercedes por Ferrari

Terremoto en la Fórmula 1. El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, fichará por la escudería Ferrari en 2025 tras 12 temporadas en Mercedes, anunció la formación italiana, de la que saldrá el español Carlos Sainz.

«La Scuderia Ferrari está contenta de anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varias temporadas», precisó el mítico equipo en un comunicado difundido unos minutos después de que Mercedes anunciara su salida al final de la temporada 2024.

En agosto Hamilton, de 39 años, había renovado hasta finales de 2025 con Mercedes, equipo al que llegó en 2013, pero disponía de una cláusula para dejar la escudería alemana al término de la temporada 2024.

«El momento de superar esta etapa ha llegado y estoy contento por iniciar un nuevo desafío», señaló Hamilton en el comunicado distribuido por Mercedes.

«Siempre reconoceré el apoyo increíble de mi familia Mercedes, en particular de Toto (Wolff, director de la escudería), por su amistad y su liderazgo, quiero que terminemos bien».

«La decisión de irme ha sido una de las más difíciles que he tomado, he pasado once años extraordinarios en este equipo», añadió el británico.

El rumor del fichaje de Hamilton por Ferrari a partir de 2025 partió en la mañana del jueves del sitio italiano Formu1a.uno y después se sumaron medios de todo el continente como L’Equipe, la BBC o la Gazzetta dello Sport.

Hamilton ocupará la plaza del español Carlos Sainz Jr, que este jueves anunció en las redes sociales su salida de la Scuderia al final de la temporada 2024, justo cuando se oficializó la llegada de Hamilton.

«Tras las noticias de hoy, Ferrari y yo no seguiremos juntos desde el final de 2024», afirmó Sainz en un comunicado en sus redes sociales.

El piloto monegasco Charles Leclerc acaba de renovar por Ferrari por «varias temporadas», por lo que compartirá equipo con la leyenda británica.

Junto con Leclerc y a los 40 años tendrá la difícil misión de devolver la gloria a Ferrari, en busca de un título de pilotos desde 2007, cuando lo ganó por última vez con Kimi Raikkonen.

Todos se preguntan

¿Por qué el británico de 39 años ha decidido abandonar Mercedes, donde corre desde 2013? ¿Cómo se ha llevado a cabo este fichaje y cuáles serán sus consecuencias? ¿Por qué Ferrari y no Mercedes?

En palabras del propio Hamilton: «esta decisión ha sido una de las más difíciles».

Y no en vano: con Mercedes, el piloto de las 103 victorias en Grandes Premios (un récord) ha llevado a un nuevo nivel los límites de su disciplina, ganando seis de sus siete títulos mundiales, de 2014 a 2020.

Pero desde la desilusión del título perdido en 2021 contra el holandés Max Verstappen (Red Bull), el británico ha atravesado dos temporadas sin ninguna victoria, algo que nunca le había ocurrido en su carrera deportiva. La razón, un Mercedes que sufrió para adaptarse a los cambios técnicos que entraron en vigor a principios de la temporada 2022.

«Lewis necesita volver a ganar, quizás se dice a sí mismo que con Mercedes no ha tenido respuestas a sus expectativas», declara el expiloto de Fórmula 1, Franck Montagny, colaborador de Canal+.