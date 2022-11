En una noche especial Nicole Quiroga Presidenta en CEO de GWHCC dio la apertura a la Gala anual del Salón de la Fama de Negocios Hispanos deGWHCC Greater Washington Hispanic Chamber of Commerce.

Al tomar la palabra agradeció la confianza que ponen las empresas en la organisación que dirige y brinda muchas oportunidades .

De la misma manera se expreso Juan Jara Presidente del Board quien trabaja intensamente por fortalecer cada día la institución

GWHCC celebro su 46 Gala Anual con un evento de primera el 19 de noviembre del 2022 en el Crystal Gateway Marriott que fue amenizada por Jose Alberto “ El Canario” y contó como maestro de ceremonia con Pedro Biaggi .

Emotivo momento se vivió al ser anunciados los Premios

Entre los galardonados estaban Sonia Gutiérrez fundadora de la escuela Carlos Rosario quien recibió el Premio bien merecido al Legado.

El Premio Ancla de la Comunidad Corporativa le correspondió a Mario Acosta-Velez de (Verizon) y el Premio Joven Empresario Hispano le fue otorgado a Carolina Gomez (Mentora de Negocios de Alimentos).

Elegida y galardonada como Campeona de la Pequeña Empresa del Año fue Angela Neira por su Activo de vida

Como Pequeña empresa del año fue galardonada CFO Services Group (premio recibido por el presidente y director ejecutivo Manny Cosme)

Previo a la entrega de reconocimientos se llevo acabo una Subasta silenciosa en vivo GoCharity

La gala de la Camara de Comercio de Negocios Hispanos GWHCC conto con la presencia de empresarios , lideres autoridades y diplomáticos quienes disfrutaron de una rica cena .

Patrocinaron este evento / Pepco, Events DC, PenFed Credit Union, Verizon, Oficina del Alcalde para Asuntos Latinos, CareFirst BlueCross BlueShield, Employ Prince George’s, Portner & Shure, Link Strategic Partners, Giant, Bank of America, Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Prince George, DC Health Link, City National Bank, Friends of Puerto Rico, Comcast, Capital Construction Enterprises, Inc., The Calpro Group, Departamento de Seguros, Valores y Banca de DC, Roig Communications, Departamento de Servicios de Empleo de DC, Washington Gas, La Pantera 100.7, Costa Medios, Kaiser Permanente, El Zol, Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington, Gelberg Signs

