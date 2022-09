Galardonada serie de PBS sobre mujeres desconocidas que cambiaron la historia ahora está disponible con subtítulos en español

La galardonada serie Unladylike2020, que cuenta las inspiradoras historias de heroínas estadounidenses poco conocidas y las mujeres que siguen sus pasos, se complace en anunciar que su contenido ya está disponible para verlo y transmitirlo con subtítulos en español.

Los 26 cortometrajes digitales, y los recursos de aprendizaje digital gratuitos creados para cada uno, están disponibles con traducción al español y subtítulos en el canal de YouTube de American Masters, PBS LearningMedia y el canal de documentales de PBS en Amazon Prime. (En los cortometrajes digitales, haga clic en “cc” y seleccione «Spanish». Para los recursos educativos, haga clic en “Recursos Educativos en Español” bajo «Support Materials for Use with Students: For Diverse Learners” (materiales de apoyo para utilizar con los estudiantes: para estudiantes diversos) en cada recurso en la colección Unladylike2020 en PBS LearningMedia).

Narrados por Julianna Margulies (The Good Wife; ER; Billions) y Lorraine Toussaint (Selma; Orange is the New Black; The Equalizer), Unladylike2020 destaca a 26 creadoras de cambios diversas en 26 cortometrajes documentales. Un especial de televisión de una hora, American Masters – Unladylike2020: The Changemakers, que incluye a cinco mujeres políticas pioneras que emprendieron iniciativas de justicia social hace más de 100 años, se estrenó en PBS en 2020, a la par con el centenario de la aprobación de la 19ª enmienda que otorga a las mujeres el derecho al voto. The Changemakers también está disponible en español con subtítulos en Amazon Prime.

Las historias se centran en mujeres intrépidas de principios del siglo 20 que lograron abrirse camino en nuevas profesiones, asumir roles de liderazgo y luchar por el sufragio y el fin de la discriminación. Dos latinas prominentes: Jovita Idar, maestra, periodista, enfermera, activista de derechos civiles y fundadora de la Liga de Mujeres Mexicanas, una de las primeras organizaciones feministas latinas conocidas; e Ynés Mexía, una de las primeras participantes en el incipiente movimiento ambiental de la década de 1910, y una intrépida investigadora botánica que descubrió más de 500 nuevas especies de plantas en América del Norte y del Sur, se destacan en la serie.

Unladylike2020 también reseña a Bessie Coleman, la primera afroamericana en obtener una licencia de piloto internacional; Susan La Flesche Picotte, la primera médica indígena americana que también fundó un hospital en la Reserva Indígena de Omaha; Jeannette Rankin, la primera mujer elegida al Congreso de los Estados Unidos; Gertrude Ederle, la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha; y Lois Weber, la primera mujer en dirigir un largometraje, entre muchas otras.

“Nos complace garantizar que todos los estudiantes de español y quienes lo han aprendido de sus familias puedan acceder al contenido de Unladylike2020 para la celebración del Mes de Herencia Hispana, además de para el uso en el salón de clases presencial o virtual”, dijo la productora ejecutiva Sandra Rattley, “ya que este trabajo va a la par con nuestra misión de enaltecer la historias y experiencias de comunidades que no están representadas en los medios principales”. La creadora y productora ejecutiva de la serie, Charlotte Mangin, agregó: «Nuestra serie ha llenado un vacío de información sobre la historia de las mujeres. Este resultado también demuestra cómo los productos multimedia innovadores pueden atraer a audiencias más jóvenes”.

La serie Unladylike2020 ha atraído a una audiencia de más de 5.6 millones de espectadores hasta la fecha y ha sido reconocida con un Premio Telly 2021, en honor a la excelencia en video y televisión en todas las pantallas. El cortometraje documental Unladylike2020 que reseña a Jovita Idar fue galardonado con el Premio Imagen 2021 al Mejor Cortometraje. La serie también fue nominada para un 52º premio Image Award de NAACP en la categoría de Series de Cortometrajes Destacados – Realidad/Hechos Reales. Además, Mangin y Rattley, son ganadoras del Premio Mujeres que Transforman los Medios 2020 de My Hero Project.

Unladylike2020 fue escrita, producida y dirigida por Charlotte Mangin y Sandra Rattley, y distribuida por la galardonada serie de biografías de PBS, American Masters. Unladylike2020 incorpora imágenes de archivo excepcionales y entrevistas con descendientes, historiadores y mujeres modernas triunfadoras que reflexionan sobre la influencia de sus históricas predecesoras. Presentando la historia de una manera nueva y audaz, la serie incorpora animación y arte original creado por la artista plástica Amelie Chabannes, que infunde imágenes fijas en blanco y negro con un color y una acción cautivadores. El enfoque en las pioneras de hoy en día, y el uso de música contemporánea y la edición de ritmo rápido, también enriquecen la experiencia multimedia con yuxtaposiciones dinámicas del pasado y el presente.

La traducción al español del contenido de Unladylike2020 fue financiada por la Corporación para la Radiodifusión Pública, Unladylike Productions y el Centro Haas para el Servicio Público de la Universidad de Stanford. Las traducciones de los 26 cortometrajes documentales de Unladylike2020 y los recursos de aprendizaje digital de apoyo del inglés al español fueron realizadas por estudiantes de español de la Universidad de Stanford, después de que María Cristina Urruela, profesora de Stanford, se acercó a Unladylike2020 e indagó sobre el uso de la serie como herramienta de enseñanza durante el año escolar 2021.

La colección Unladylike2020 de recursos de aprendizaje digital gratuitos y alineados con los estándares, lecciones interactivas y seminarios web de desarrollo profesional para maestros fue creada por el equipo de Medios y Educación para Niños de The WNET Group y está disponible a través de PBS LearningMedia, la plataforma de aprendizaje digital gratuita de PBS.

La financiación principal para la serie Unladylike2020 fue otorgada por el Fondo Nacional para las Humanidades: Explorando la actividad humana y la Corporación para la Difusión Pública, una corporación privada financiada por el pueblo estadounidense. También recibió fondos de la Fundación Alfred P. Sloan, el Fondo Nacional para las Artes, la Fundación Wyncote, California Humanities, HumanitiesDC, el Concilio Nacional para las Humanidades de Rhode Island, Hecho en Nueva York: el Fondo para las Mujeres en el Cine, la TV y el Teatro, la Fundación Harnisch, Humanities Nebraska, el Fondo Cultural de Nebraska, Humanities Montana, el Concilio Cultural del Bajo Manhattan, el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York en alianza con el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, South Dakota Humanities, Virginia Humanities, el Proyecto para Reportar las Dificultades Económicas, Utah Humanities, Ohio Humanities, South Carolina Humanities, Humanities New York, la Fundación JetBlue y Fantásticas Sin Fronteras. Cualquier opinión expresada en la serie no representa necesariamente las opiniones de la Fundación Nacional para las Humanidades u otros patrocinadores.

Unladylike2020 también incluye una campaña nacional de eventos comunitarios y la convocatoria de una cumbre, ¿Dónde están las mujeres?, en colaboración con PBS LearningMedia, y en una alianza con la serie de biografías insignia de PBS, American Masters, WNET, el Museo Nacional de Historia de las Mujeres, el Consejo Nacional para los Estudios Sociales, el Consejo Nacional para la Enseñanza de la Historia, el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres y la Alianza Nacional de la Historia de las Mujeres, para investigar por qué las mujeres están tan subrepresentadas en el currículo de historia y estudios sociales de los Estados Unidos.