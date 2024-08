Francia prohíbe el balón gástrico Allurion para perder peso

Las autoridades de salud de Francia prohibieron este martes el balón gástrico Allurion, un dispositivo para perder peso que reduce el espacio en el estómago pero sin cirugía, debido a los reportes de complicaciones como oclusión intestinal o perforaciones.

«Allurion debe retirar inmediatamente sus balones gástricos del mercado francés para proteger la salud y la seguridad de los pacientes», ordenó la Agencia Francesa de Seguridad del Medicamento (ANSM).

Esta empresa fundada en Estados Unidos lanzó un balón para perder peso similar a la banda gástrica, pero que no requiere de cirugía, ya que se ingiere como una píldora que después es rellenada para crear una sensación de saciedad y dura cuatro meses. Después es reabsorbido por el organismo.

Pero, su uso es controvertido, cuesta miles de euros, presenta riesgos y se desconocen sus efectos a largo plazo.

Desde su llegada al mercado francés en 2016, las autoridades de salud han registrado cerca de 20 pacientes que presentaron complicaciones graves como oclusión intestinal o perforación gástrica.

Estas complicaciones pueden producirse con otros balones gástricos, pero la ANSM indicó que la autoridad ya emitió una advertencia a Allurion en julio por la falta de seguimiento de los pacientes tras la implantación del dispositivo, y debido a la publicidad agresiva que realiza esta marca.

La autoridad de salud indicó que estas medidas no son definitivas, sino que estará en vigor hasta que el fabricante «haya adoptado medidas para poner fin al riesgo potencial para la salud y la seguridad de los pacientes».

Allurion fue contactado por AFP, pero emitió por el momento ningún comentario.

«Los primeros casos fueron reportados hace un año y medios, muchas veces por el estallido del balón», explicó la abogada Géraldine Adrai-Lachkar, experta en defender los derechos de los pacientes en casos de productos médicos defectuosos.

La ANSM no divulgó la cantidad de personas afectadas, pero explicó a AFP que esta marca representa la inmensa mayoría de los balones gástricos implantados en Francia.