Ford apelará veredicto de 1.700 mdd por choque en Georgia

Ford Motor Co. planea apelar un veredicto por 1.700 millones de dólares contra la compañía después de un accidente vehicular en el que murió una pareja de Georgia, informó un representante de la automotriz el domingo.

Jurados del condado Gwinnett, al noreste de Atlanta, entregaron el veredicto a finales de la semana pasada para concluir el caso civil de varios años, en el que los abogados de la parte demandante dijeron que los techos de las camionetas pickup de Ford eran peligrosamente defectuosos, señaló el abogado James Butler Jr. el domingo.

Melvin y Voncile Hill murieron en abril de 2014 después de que su Ford F-250 modelo 2002 se volcó. Sus hijos Kim y Adam Hill interpusieron la demanda en el caso de homicidio por negligencia.

“Si bien enviamos nuestras condolencias a la familia Hill, no creemos que el veredicto esté respaldado por la evidencia, y planeamos apelar”, señaló Ford en un comunicado enviado a The Associated Press el domingo.

Butler señaló que la evidencia en el caso le pareció impactante.

“Yo solía comprar camionetas Ford”, dijo Butler. “Pensaba que nadie vendería una camioneta con un techo tan débil. Esa cosa es inútil en un accidente. Daría lo mismo conducir un convertible”.

En sus argumentos finales, los abogados que contrató la compañía defendieron las acciones de Ford y sus ingenieros.

La automotriz con sede en Michigan intentó defenderse de las acusaciones de “que Ford y sus ingenieros actuaron de forma intencional e insensible, con una indiferencia consciente por la seguridad de las personas que usan sus vehículos cuando tomaron estas decisiones sobre la solidez de sus techos”, dijo el abogado defensor William Withrow Jr. en sus argumentos finales, según una transcripción de la corte.

El alegato de que Ford fue irresponsable y tomó decisiones deliberadas que pusieron en riesgo a sus clientes “simplemente no es el caso”, dijo otro abogado de la defensa, Paul Malek, durante los argumentos finales.

Los abogados de la parte acusadora habían presentado evidencia de casi 80 volcaduras similares en las que los techos de las camionetas quedaron aplastados y los ocupantes se lesionaron o murieron, dijo el despacho de Butler, Butler Prather LLP, en un comunicado.

“Seguramente habrá más fallecimientos y lesiones graves debido a que hay millones de estas camionetas en circulación”, dijo Gerald Davidson, otro de los abogados de la familia Hill, en el comunicado.

“La familia Hill insistió en que hubiera un veredicto con la esperanza de advertirles a las personas que viajan en los millones de esas camionetas vendidas por Ford”, declaró Butler.