Festival “Mi pequeño El Salvador ” un exito total

La comunidad salvadoreña y toda la comunidad en general se divirtio en la primera versión de un gran Festival denominado “Mi pequeño El Salvador“ el sábado 7 de agosto en el corazón del barrio latino la Mt Pleasant, 3062 Pleasant St. NW Washington DC 20009.

El Dia del Salvadoreño Americano y un tributo al Divino Salvador del Mundo, se celebró con un gran Festival y una tarima al aire libre donde se presentarón artistas de lujo desde las11.00 am .

El famoso artista Raúl Acosta y su grupo Oro Sólido se mostro en toda su dimensión. Al igual que Henry Castro y la Chanchona 503 , muy buena presentación tuvo la estrella Beverly Pérez igual que Los Vikings de Usulután ,Efrai Lobos ysu Chanchona.

Las gestoras de esta gran iniciativa Jackie Reyes y Rosibel Arbayza se mostraron satisfechas con el resultado del evento .

Muchas personas tuvieron la oportunidad de vacunarse contra el covid 19 en un puesto de salud instalado en el lugar.

MOLA se dedico a ayudar a los vecinos a llenar la aplicación de ayuda para pagar la renta atrazada ofrecida por la Alcaldesa Muriel Bowser.

