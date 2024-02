Febrero es el Mes de la Salud Cardíaca Blue Shield of California ofrece recursos para priorizar la salud del corazón durante todo el año

Todos los años, en febrero se celebra el Mes de la Salud Cardíaca, que brinda la oportunidad para concienciar sobre las enfermedades del corazón y la importancia de la salud cardiovascular.

Las enfermedades cardíacas son actualmente la principal causa de muerte en California y en todo el país, y Blue Shield of California se suma a la iniciativa a fin de fomentar la adopción de prácticas de salud cardiovascular a lo largo de todo el año.

La Dra. Tosha Lara-Larios, D.O., vicepresidenta, directora ejecutiva médica y directora médica de Tratamiento Médico y Acreditación (interina) de Blue Shield of California, destaca la importancia de priorizar la salud cardiovascular con consejos de prevención, así como programas específicos a disposición de los miembros de Blue Shield. La doctora señala que las mujeres corren un riesgo especialmente alto debido a síntomas y factores de riesgo poco o no reconocidos.

Siempre que una mujer escucha el término ‘enfermedades del corazón’, ninguna mujer piensa que se refiere a ellas’, especialmente si no tienen factores de riesgo evidentes,» dijo la Dra. Tosha Lara-Larios. «Pero es la principal causa de muerte entre mujeres. Esto significa que nuestras esposas, madres, hermanas, hijas y mejores amigas (las mujeres que más amamos) pueden no ser conscientes.»

«Todos debemos enfocarnos en cuidar la salud cardíaca durante todo el año. Al incorporar cambios pequeños pero significativos en las rutinas diarias, podemos adoptar el regalo de la salud cardíaca y esforzarnos por salvaguardarla todos los días», agregó.

Consejos de la Dra. Lara-Larios para mantener su salud cardiovascular:

Nutra su corazón con una dieta equilibrada. Opte por una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables. Limite el consumo de alimentos procesados, grasas saturadas y trans, y exceso de sodio.

Practique actividad física de forma habitual. Incorpore al menos 150 minutos de actividad física a la semana (de 20 a 30 minutos al día). Opte por ejercicios cardiovasculares como caminatas, atletismo (correr), ciclismo o natación para fortalecer el corazón.

Mantenga un peso saludable. La obesidad es un factor de riesgo importante de las enfermedades cardíacas. Esfuércese por alcanzar y mantener un peso saludable mediante una dieta equilibrada y actividad física regular.

Deje de fumar. Fumar daña los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de las enfermedades cardíacas, por lo que es aconsejable que obtenga apoyo y recursos para dejar de fumar. Blue Shield tiene dos programas, disponibles sin costo adicional para la mayoría de los miembros, a través de su plataforma Wellvolution : EX Program y QuitSmart Mindfully, que se ofrecen en inglés y en español .

Controle el estrés. El estrés crónico puede afectar la salud del corazón. Practique técnicas de relajación como el yoga, la meditación o el mindfulness (atención plena) para reducir el estrés. Blue Shield ofrece la aplicación Headspace, que puede ayudarle con estas prácticas y se encuentra disponible en su plataforma Wellvolution .



