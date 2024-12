Estado del Emprendimiento Latino 2024: Empoderando a los Dueños de Negocios Latinos

A medida que 2024 llega a su fin, JPMorgan Chase organizó su segundo evento anual “Estado del Emprendimiento Latino” el viernes 13 de diciembre. El evento reunió a una mezcla dinámica de emprendedores locales, organizaciones sin fines de lucro y líderes empresariales para compartir recursos y estrategias dirigidas a ayudar a los dueños de negocios latinos a prosperar en 2025.

El evento de este año proporcionó a los asistentes valiosas perspectivas sobre los éxitos, desafíos y oportunidades que enfrentan los emprendedores latinos. A través de paneles informativos y oportunidades de networking, los participantes exploraron formas de impulsar el crecimiento y la innovación en sus negocios mientras accedían a recursos comunitarios adaptados a sus necesidades.

Destacando el Éxito Empresarial

El pilar del evento fue el Panel de Emprendedores, moderado por Kristina Sicard, Consultora Principal de Negocios, Coaching for Impact en JPMorgan Chase. El panel contó con un grupo diverso de líderes empresariales que compartieron sus trayectorias y ofrecieron consejos prácticos a otros emprendedores entre ellos Cheryl Aguilar, Directora Fundadora y Terapeuta de HOPE Center For Wellness; Michael Contreras, PhD, Fundador y Presidente de ENSEMBLE; Nohemy Deras de Líder Empresarial (Joyería Crystal) y Oradora Motivacional; Aris Compres, Co-Fundador de Los Hermanos y Darla Harris, Consultora Principal de Negocios, Coaching for Impact, J.P. Morgan.

Estos panelistas destacados reflejaron la el ingenio de la comunidad empresarial latina. Los temas discutidos incluyeron desde la escalabilidad de los negocios hasta la navegación de desafíos económicos y el aprovechamiento de redes de apoyo locales.

Empoderando a Través del Conocimiento

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de interactuar con la iniciativa “Chase Money Skills” de JPMorgan Chase. Este programa enfatiza la alfabetización financiera como piedra angular del éxito empresarial, ofreciendo herramientas y recursos para ayudar a los emprendedores a gestionar sus finanzas de manera más efectiva y tomar decisiones informadas para el crecimiento futuro.

Además de los paneles, los participantes fueron introducidos a varios recursos disponibles a través de JPMorgan Chase y organizaciones locales sin fines de lucro dedicadas al desarrollo de pequeños negocios. El evento fomentó un ambiente de colaboración e innovación, alentando a los asistentes a conectarse, aprender y planificar para el año venidero.

Un Compromiso con la Comunidad

El evento Estado del Emprendimiento Latino subraya el compromiso continuo de JPMorgan Chase de empoderar a los emprendedores latinos y fomentar el crecimiento económico en la comunidad. Al proporcionar una plataforma para el diálogo, el intercambio de conocimientos y el acceso a recursos, el evento ejemplifica el papel crítico que desempeñan las empresas y organizaciones en impulsar el éxito colectivo.

Con la llegada de 2025, los dueños de negocios latinos abandonan el evento inspirados y equipados con nuevas estrategias para enfrentar el futuro con confianza y determinación. El éxito de esta reunión anual refuerza su importancia como piedra angular para fomentar el emprendimiento y la vitalidad económica en la comunidad latina.

Caption:

Cheryl Aguilar, Directora Fundadora y Terapeuta de HOPE Center For Wellness; Michael Contreras, PhD, Fundador y Presidente de ENSEMBLE; Nohemy Deras de Líder Empresarial (Joyería Crystal) y Oradora Motivacional; Aris Compres, Co-Fundador de Los Hermanos. Photos/ Washington Hispanic