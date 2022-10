El voto hispano tiene impacto en estas elecciones

Como ha ocurrido en otras oportunidades, el voto hispano debe tener impacto en las elecciones generales intermedias del próximo martes 8 de noviembre, especialmente en Maryland y Virginia.

Activistas de diversas organizaciones de los derechos civiles y organizaciones comunitarias están en una campaña aparte, para tratar de incentivar la mayor afluencia de electores aptos para votar ese día/

Es que el 8 de noviembre se definirá si los demócratas conservan su leve mayoría en la Cámara de Representantes federal y un empate en el Senado federal, o la pierden a manos de los republicanos, como señalan algunas encuestas. De ocurrir esto último, señalan, muchas de las aspiraciones, en especial de la comunidad hispana, se vendrían abajo.

Pero además hay en juego otros importantes cargos que están en juego, sobre todo en la lucha electoral por la gobernación de Maryland, donde el ganador sucederá al republicano Larry Hogan, quien venció en las dos últimas elecciones para el cargo. Eso fue una sorpresa, considerando que Maryland es de amplia mayoría demócrata.

Los candidatos son Wes Moore, por el lado demócrata, y Dan Cox, por el Partido Republicano. El primero, considerado progresista y amigo de los hispanos, y e segundo apoyado por el expresidente Donald Trump y calificado de antiinmigrante.

Moore y Cox han tendido puentes a la comunidad hispana. Moore ha dado su respaldo a la agenda hispana durante un acto en la organización comunitaria CASA, mientras que los partidarios de Cox indican que la comunidad de inmigrantes tiene su respaldo por ser un grupo más conservador de lo que se cree, y que están contra la política económica del actual administración, la inflación y el aborto generalizado, entre otros aspectos.

Se estima que al menos el 5 por ciento de todos los votantes elegibles en Maryland son latinos o hispanos y también constituyen el grupo étnico de más rápido crecimiento en Virginia, con un aumento de casi un 44 por ciento desde 2010.

Los analistas advierten que en 2016, el expresidente Donald Trump obtuvo el 29 % de todos los votantes hispanos, según encuestas a boca de urna de Edison Research. Y en 2020, Trump, pese a no ganar la presidencia mejoró su desempeño entre los hispanos, ganando el 32% de sus preferencias.

“Los demócratas ya no están alineando sus temas con los temas que preocupan a los hispanos. Y sus valores son más conservadores, y eso no es lo que los demócratas están trayendo a la mesa. Los demócratas no están haciendo el alcance que están logrando los republicanos. Y no están cumpliendo sus promesas de campaña, lo cual es absolutamente un problema”, advirtió Judy Pino, una experta en política hispana.

A eso se suma que históricamente, los hispanos han tenido una menor participación electoral, y en esta inminente elección intermedia, los demócratas necesitarán aproximadamente el 66 % de esos votod para defenderse de los desafíos republicanos. Sin embargo, las encuestas muestran números bajo el 60 por ciento de participación, por debajo de los niveles históricos.

En Virginia, Trump también estuvo seis puntos por delante de su desempeño de 2016 con los latinos, del 30 % al 36 %, según las encuestas a pie de urna de 2020.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, logró lo impensable con su victoria el año pasado. Ganó el voto latino por aproximadamente una docena de puntos porcentuales.

Este 8 de noviembre se verá si los hispanos forman un voto demócrata confiable o no.

CANDIDATA REPUBLICANA DE ORIGEN SALVADOREÑO EN VA

En Virginia se ha visto al senador de Texas, Ted Cruz, y al gobernador de Virginia, Glenn Youngkin -ambos republicanos- en una movilización en Dumfries, junto a la retadora republicana Yesli Vega, del 7º Distrito de Virginia.

Ella es una exmilitar e hija de inmigrantes salvadoreños, que está desafiando nada menos que a la poderosa congresista demócrata Abigail Spanberger y busca derrotarla.

Se considera que esta será una de las contiendas más reñidas para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

La semana pasada, Spanberger se retiró del único debate programado con Yesli Vega. Al parecer, no habrá otra ocasión para que ellas debatan sus propuestas.

Previamente, Yesli Vega fue la que rechazó otro debate tradicional en Fredericksburg, con un moderador no partidista.