El retiro de vehículos de Tesla para reparar su sistema Autopilot utiliza tecnología que puede no funcionar

El retiro por parte de Tesla de más de 2 millones de sus vehículos eléctricos -un esfuerzo para que los conductores que usan su sistema Autopilot presten más atención a la carretera- se basa en una tecnología que, según las investigaciones, puede no funcionar como se esperaba.

Tesla, el principal fabricante de vehículos eléctricos, aceptó a regañadientes el retiro del mercado la semana pasada después de que una investigación de dos años realizada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. descubriera que el sistema de Tesla para monitorear a los conductores estaba defectuoso y requería una reparación.

El sistema envía alertas a los conductores si no detecta el par de las manos en el volante, un sistema que los expertos califican de ineficaz.

Los documentos gubernamentales presentados por Tesla dicen que el cambio de software en línea aumentará las advertencias y alertas a los conductores para que mantengan las manos en el volante. También puede limitar las áreas donde se pueden utilizar las versiones más utilizadas de Autopilot, aunque eso no está del todo claro en los documentos de Tesla.

La NHTSA comenzó su investigación en 2021, después de recibir 11 informes de que Teslas que utilizaban el sistema parcialmente automatizado chocaron contra vehículos de emergencia estacionados. Desde 2016, la agencia ha enviado investigadores a al menos 35 accidentes en los que Teslas sospechosos de operar con un sistema de conducción parcialmente automatizado golpearon a vehículos de emergencia estacionados, motociclistas o camiones con remolque que se cruzaron en el camino de los vehículos, causando un total de 17 muertes. .

Pero la investigación realizada por la NHTSA, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y otros investigadores muestra que la simple medición del par en el volante no garantiza que los conductores estén prestando suficiente atención. Los expertos dicen que se necesitan cámaras de visión nocturna para vigilar los ojos de los conductores y asegurarse de que estén mirando la carretera.

«Me preocupa la solución», dijo Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, que investigó dos accidentes fatales en Florida que involucraron a Teslas en piloto automático en los que ni el conductor ni el sistema detectaron remolques de camiones que se cruzaban. «La tecnología, la forma en que funcionaba, incluido el par de dirección, no era suficiente para mantener la atención de los conductores y los conductores desconectados».

Además, la investigación de la NHTSA encontró que de 43 accidentes que examinó con datos detallados disponibles, 37 conductores tenían las manos en el volante en el último segundo antes de que sus vehículos chocaran, lo que indica que no estaban prestando suficiente atención.

«Los humanos son malos para monitorear sistemas automatizados e intervenir cuando algo sale mal», dijo Donald Slavik, abogado de los demandantes en tres demandas contra Tesla por el piloto automático. «Es por eso que los estudios de factores humanos han mostrado un retraso significativo en la respuesta en esas condiciones».

Missy Cummings, profesora de ingeniería e informática en la Universidad George Mason que estudia vehículos automatizados, dijo que los investigadores aceptan ampliamente que controlar las manos en el volante es insuficiente para garantizar la atención del conductor en la carretera.

«Es una medida indirecta de la atención y es una medida deficiente de la atención», dijo.

Una mejor solución, dicen los expertos, sería exigir a Tesla que use cámaras para monitorear los ojos de los conductores y asegurarse de que estén mirando la carretera. Algunos Teslas tienen cámaras orientadas al interior. Pero no ven bien de noche, a diferencia de los sistemas de monitoreo de conductores de General Motors o Ford, dijo Philip Koopman, profesor de la Universidad Carnegie Mellon que estudia la seguridad de la automatización de vehículos.

Koopman señaló que los Tesla más antiguos carecen de este tipo de cámaras.

Los documentos de retirada de Tesla no dicen nada sobre el mayor uso de cámaras. Pero las notas de la versión del software de la compañía publicadas en X, anteriormente Twitter, dicen que una cámara encima del espejo retrovisor ahora puede determinar si un conductor está prestando atención y activar alertas si no lo está. Tesla, que no tiene departamento de relaciones con los medios, no respondió preguntas enviadas por correo electrónico sobre las notas de la versión u otras cuestiones relacionadas con el retiro del mercado.

El sitio web de Tesla dice que el piloto automático y el software más sofisticado de “conducción autónoma total” no pueden conducirse por sí solos y que los conductores deben estar preparados para intervenir.

Los expertos dicen que aunque ayudaría limitar el lugar donde puede operar Autopilot a las autopistas de acceso controlado, no está claro si Tesla lo hará con su retirada del mercado.

En los documentos de retirada que presentó ante la NHTSA, Tesla dice que su piloto automático básico incluye sistemas llamados Autosteer y Traffic Aware Cruise Control. Los documentos dicen que Autosteer está diseñado para usarse en autopistas de acceso controlado y no funcionará cuando un conductor lo activa en condiciones incorrectas. La actualización del software, dicen los documentos, tendrá «verificaciones adicionales al activar Autosteer y al usar la función fuera de las autopistas de acceso controlado y al acercarse a los controles de tráfico».

Cummings señaló que no dice específicamente que Tesla limitará las áreas donde el piloto automático puede funcionar a autopistas de acceso limitado, un concepto conocido como «geocercado».

“Cuando dicen condiciones, en ninguna parte dice geocercado”, dijo.

Kelly Funkhouser, directora asociada de tecnología de vehículos de Consumer Reports, dijo que pudo usar el piloto automático en carreteras que no eran autopistas de acceso controlado mientras probaba un Tesla Model S que recibió la actualización de software. Pero es difícil, dijo, probar todo lo demás en el retiro porque Tesla ha sido vago sobre qué está cambiando exactamente.

Homendy, presidenta de la junta de seguridad del transporte, dijo que espera que la NHTSA haya revisado la solución de Tesla para determinar si hace lo que la agencia pretendía que hiciera.

La NTSB, que sólo puede hacer recomendaciones, investigará si ve un problema con los Tesla que recibieron reparaciones, dijo Homendy.

Verónica Morales, directora de comunicaciones de la NHTSA, dijo que la agencia no aprueba previamente las reparaciones del retiro del mercado porque la ley federal impone al fabricante de automóviles la carga de desarrollar e implementar las reparaciones. Pero dijo que la agencia mantiene abierta su investigación y monitoreará las correcciones de software o hardware de Tesla para asegurarse de que funcionen probándolas en el centro de investigación y pruebas de la NHTSA en Ohio, donde tiene varios Tesla disponibles.

La agencia recibió la actualización de software de sus vehículos hace apenas unos días y aún tiene que evaluarla, dijo Morales. El remedio también debe abordar los accidentes en todas las carreteras, incluidas las autopistas, dijo la agencia.

Cummings, ex asesora especial de la NHTSA que será testigo experta del demandante en una próxima demanda en Florida contra Tesla, dijo que espera que las advertencias de Tesla disuadan a un pequeño número de conductores de abusar del piloto automático. Pero los problemas para Tesla, dijo Cummings, no terminarán hasta que limite dónde se puede usar el sistema y arregle su sistema de visión por computadora para que detecte mejor los obstáculos.