El legado que deja el médico oncólogo José Baselga

Teresa Ramírez, PhD

Washington Hispanic / Colaboradora

El lunes 7 de marzo a las 11 a.m., AstraZeneca realizó una ceremonia de inauguración en su sede de Gaithersburg, Maryland, donde desveló el cambio de nombre del edificio principal, One MedImmune Way, en honor al difunto oncólogo e innovador, el Dr. José Baselga. Ahora el edificio principal lleva el nombre del Dr. José Baselga.

La ceremonia también estrenó un documental de 60 minutos sobre la vida y el legado científico del Dr. Baselga, seguido por un panel de discusión.

El doctor Baselga nació en Barcelona, ​​España, el 3 de julio de 1959 y lamentablemente murió el año pasado (marzo 2021) a los 61 años.

El doctor José Baselga, MD, PhD, pionero en la investigación y desarrollo de tratamientos contra el cáncer de mama, nos deja un gran legado. Su trabajo fue eminente en la industria farmacéutica donde fue vicepresidente ejecutivo de I+D en oncología de AstraZeneca.

José dedicó su vida profesional a mejorar el tratamiento del cáncer de mama a través de la búsqueda de terapias novedosas, al igual que la provisión de atención personalizada para las necesidades individuales de los pacientes y el cultivo de oncólogos más jóvenes que llevarían adelante ese trabajo.

Él trabajó en el área del cáncer de mama, y su atención se centró en una nueva molécula emergente, HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano). Su trabajo condujo al desarrollo de trastuzumab, un anticuerpo monoclonal contra HER2.

Antes de trabajar en AstraZeneca, ocupó el título de médico jefe y director médico en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, profesor de medicina en Weill Cornell Medical College y Harvard Medical School, y jefe de oncología y director asociado en el Centro de Cáncer del Hospital General de Massachusetts. Para el doctor Baselga fue muy importante que personas y los pacientes tuvieran la oportunidad de participar en ensayos clínicos donde se pudieran beneficiar de su participación.

Dave Fredrickson (Vicepresidente ejecutivo de la unidad comercial de oncología de AstraZeneca) trabajó lado a lado con el Dr. Baselga por dos años. AstraZeneca es una empresa global, donde la investigación y desarrollo global es primordial y también la atención que se brinda localmente.

Dave comentó que el compromiso de AstraZeneca con la diversidad, equidad e inclusión es poder acceder a la asequibilidad y igualdad para los pacientes de todo el mundo. AstraZeneca tiene la oportunidad de cerrar las brechas que existen y lograr la equidad en salud para los pacientes. Adicionalmente, crear equidad en la asequibilidad para los pacientes que son potencialmente elegibles para los medicamentos.

Dave Fredrickson explicó que AstraZeneca es una compañía global, en cual tienen una gran visión, y es porque tienen un esfuerzo global de investigación y desarrollo. También dijo que el Dr. José Baselga fue una de las personas más brillantes, ambiciosas, apasionadas, valientes y divertidas que conoció. Destacó que el Dr. Baselga dedicó su carrera a combatir el cáncer y la forma en que lo abordó fue de asegurarse de llevar la ciencia más innovadora lo más rápido posible a los pacientes.

Además, el Dr. Baselga fue uno de los pioneros de la medicina de precisión y él ha tenido un impacto en muchas áreas de la investigación del cáncer, pero es más conocido por sus heroicas contribuciones al cáncer de mama.

“Un inspirador”

El Dr. Baselga no solo era un investigador científico y médico sino también un mentor y maestro. Él pensó que la tutoría estaba entre las más importantes actividades, donde el invirtió mucho en tratar de encontrar jóvenes que pensara que tenían talento y le dedicó mucho tiempo, energía y esfuerzo a enseñarles.

Dave Fredrickson recuerda al Dr. Baselga como un padre maravilloso y un amigo fabuloso que también era muy divertido. Al pedírsele qué describiera en una palabra cuál era su mejor recuerdo del Dr. Baselga, él contestó, “inspirador”.

También se les hizo a la hija del Dr. José Baselga, Clara Baselga, y al hijo, Marc Baselga, la siguiente pregunta: ¿Qué les gustaría que la gente supiera sobre su padre?

Ellos contestaron en un documento: “Salvar la vida de los pacientes, esa fue la fuerza impulsora detrás de todo lo que hizo mi padre. Su misión de vida fue de erradicar el cáncer. Se lo tomaba como algo personal cada vez que alguien en el mundo moría de cáncer. Eso es lo mucho que le importaba. Mi padre le apasionaba identificar, asesorar y desarrollar jóvenes talentos. Empujó a sus aprendices más allá de lo que creían capaces, les dio oportunidades para crecer y los empoderó para tomar riesgos calculados sin miedo.”

Y cuando les hicieron esta otra pregunta: ¿Qué significa para ustedes que AstraZeneca haya cambiado el nombre del edificio principal en honor a su padre?

Ellos respondieron: “Tener un edificio que lleva su nombre trae a nuestra familia un inmenso sentido de orgullo. El hecho de que tuvo un impacto tan profundo en una institución en su breve mandato capta perfectamente la naturaleza transformadora de nuestro padre. También estaremos eternamente agradecidos a AstraZeneca por mantener vivo el legado de nuestro padre durante muchos años más. Nos sentimos afortunados de que haya pasado sus dos últimos años en una compañía excepcional, rodeado de un grupo extraordinario de personas motivadas por la misión”.

* El documental sobre la vida y el legado científico del Dr. Baselga, estará disponible para el público.

* Mas información: https://www.astrazeneca.com/media-centre/articles/2022/celebrating-the-life-and-legacy-of-jose-baselga.html