Edmunds: Ahorre mucho dinero en estos vehículos 2024

Se acercan las fiestas y con ellas las ofertas de coches. A medida que el año se acerca a su fin, muchos fabricantes tendrán rebajas de fin de año o de fin de año diseñadas para atraer a los compradores a las salas de exposición y mover el material. Además de consultar estas rebajas promocionadas, también puede ser útil saber qué vehículos del año modelo anterior están vendiendo los fabricantes de automóviles y los concesionarios a un precio considerablemente rebajado.

Edmunds recopila datos sobre decenas de miles de transacciones de vehículos cada año. Y el análisis de esos datos permite saber dónde pueden estar las mejores ofertas, especialmente al final del año calendario. En consecuencia, los editores de Edmunds revisaron los datos de ventas de la mayoría de los fabricantes a partir de septiembre de este año para encontrar los mayores descuentos. Los siguientes cinco vehículos se destacaron como opciones viables para los compradores que buscan obtener una buena oferta. No incluimos vehículos eléctricos para los fines de este artículo, pero sepa que a menudo también puede obtener grandes descuentos en ellos.

Los hemos organizado según el mayor descuento sobre el precio minorista sugerido por el fabricante, o MSRP, e incluimos algunas notas de Edmunds sobre cada uno:

El Ascent es el Subaru más grande que se puede comprar. Tiene tres filas de asientos y es más adecuado para familias numerosas que el Forester, que es más pequeño. El Ascent no encabeza la clasificación de Edmunds de SUV de tres filas, pero es un sólido contendiente que vale la pena considerar, especialmente por el precio justo.

Lo que los editores de Edmunds dicen sobre el Ascent: “El Ascent se destaca por su tracción integral de serie, sus útiles características tecnológicas y su sólida calidad de construcción. Sus desventajas más significativas son un asiento estrecho en la tercera fila y una cabina ruidosa en la carretera”.

Precio de venta sugerido por el fabricante promedio: $46,697; precio promedio pagado: $43,355 (ahorro del 7,2 %)

En nuestro análisis de precios, otras camionetas livianas de tamaño completo, excepto la Ford F-150, se vendían con descuentos similares a los de la Silverado. Es posible que pronto aparezcan mejores ofertas.

Lo que los editores de Edmunds dicen sobre la Silverado: “La Silverado cuenta con cuatro opciones de motor, una cabina enorme y características tecnológicas útiles. Su calidad de conducción no es tan cómoda como la de algunas camionetas rivales, pero creemos que la Silverado funcionará bien para la mayoría de los compradores de camionetas de servicio liviano”.

Precio de venta sugerido por el fabricante promedio: $59,233; precio promedio pagado: $56,217 (ahorro del 5,1 %)

El Terrain es el SUV pequeño de GMC. Hay un modelo rediseñado y mejorado para 2025, pero podrías estar satisfecho con un modelo 2024 si logras una buena oferta. El Terrain y su contraparte de Chevy, el Equinox, se vendieron con descuentos similares en septiembre.

Lo que dicen los editores de Edmunds sobre el Terrain: “El GMC Terrain 2024 tiene un interior cómodo y características tecnológicas fáciles de usar. Pero un motor básico débil y la falta de espacio de carga impiden que el Terrain se destaque por completo en la clase de SUV pequeños.

Precio de venta sugerido por el fabricante promedio: $35,977; precio promedio pagado: $34,167 (ahorro del 5 %)

Es probable que el Ford Edge esté al final de su ciclo de vida y tal vez no regrese como modelo 2025. Aun así, el Edge es un SUV mediano agradable que tiene más espacio interior que el Ford Escape más pequeño.

Lo que los editores de Edmunds dicen sobre el Edge: “El Edge viene de serie con tracción total, una opción que no encontrarás en el nivel básico de algunos competidores. Ofrece un amplio espacio y asientos cómodos en comparación con otros SUV de dos filas. No se distingue por ser excelente en ningún aspecto en particular, sino que demuestra una amplia competencia en todos los aspectos”.

Precio de venta sugerido por el fabricante promedio: $43,995; precio promedio pagado: $41,941 (ahorro del 4.6 %)

El SUV crossover pequeño y deportivo de Mazda, el CX-30, salió de los concesionarios con descuentos en septiembre. Esto se aplica tanto al modelo 2024 como al 2025. Busque ofertas aún mejores para el CX-30 2024 a medida que se acerca el final del año.

Lo que los editores de Edmunds dicen sobre el CX-30: “El CX-30 es un modelo sofisticado y deportivo dentro de la clase de los SUV extra pequeños. Tiene un aspecto llamativo y muchas características estándar. Aunque su precio es más alto que el de la mayoría de sus competidores, ofrece mucho por su dinero”.

Precio de venta sugerido por el fabricante promedio: $30,237; precio promedio pagado: $28,962 (ahorro del 4.2 %)

EDMUNDS DICE

No se apresure a cerrar un trato de inmediato. En lugar de eso, busque oportunidades de comprar al precio correcto a fin de mes y, especialmente, a fin de año, cuando los concesionarios pueden estar más motivados.