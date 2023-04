Creando oportunidades para negocios en MoCo

Patricia Guadalupe/Washington Hispanic

El condado de Montgomery está disponible y a la orden para hacer negocio y es el lugar idóneo ya que tiene todo lo que los empresarios y dueños de negocios podrían necesitar y desear, dice Bill Tompkins, el presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery (MCEDC, por sus siglas en inglés).

“Cuando ves el condado de Montgomery y todo lo que tiene que ofrecer, por supuesto que las empresas quieren una base fiscal favorable, pero también se fijan en el lugar, quieren una gran fuerza laboral en términos de educación, quieren excelentes lugares de vivir para su personal, quieren un comunidad cada vez más diversa, que ciertamente tenemos. Somos el más diverso de los condados y todas las jurisdicciones en el área metropolitana de Washington.

Tenemos más espacios verdes aquí que en cualquier otro condado o jurisdicción. Tenemos la fuerza laboral mejor educada en la región. Cuando juntas todo esto, es muy convincente estar aquí”, le comenta Tompkins a Washington Hispanic.

MCEDC, con sede en Rockville, es una organización económica público-privada que busca un mayor crecimiento comercial para el condado, ya sea traer negocios al condado, ayudar a retener a los que ya están establecidos en el condado, y ayudar a aquellos que desean expandir y crecer.

Las empresas hispanas son las de mayor crecimiento en la nación, y el condado de Montgomery no se queda atrás. Hay más de 51,000 empresas con dueños de grupos minoritarios en el condado. También es el condado con mayor población en el estado, con más de un millón de residentes y los hispanos representan alrededor del 21 por ciento de esa población.

Tompkins afirma que el condado es muy acogedor a la diversidad, y el MCEDC trabaja muy de cerca con organizaciones comerciales que apoyan a la comunidad hispana y en algunos casos MCDEC sirve como conducto o facilitador.

Después del inglés, el español es el idioma más común en el condado, y MCEDC se asegura de acercarse los hispanohablantes.

“A menudo tenemos seminarios en español en el Internet sobre cómo hacer negocios aquí en el condado de Montgomery. Traducimos muchos de nuestros materiales al español para que le sea más fácil a los que buscan información”, dice Tompkins, añadiendo que varios miembros del personal de MCEDC son bilingües y no solamente español, sino que también representan otros idiomas hablados entre los residentes del condado.

De hecho, su sitio web enumera idiomas específicos además del inglés que hablan algunos de los empleados de la organización.

“Estamos trabajando muy de cerca con las empresas para ayudarlas a crecer y expandir, y además atraer nuevas empresas aquí. También nos enfocamos en industrias específicas. Queremos que todas las empresas tengan éxito aquí, pero nuestro enfoque principal son las ciencias biológicas, la industria hotelera, la atención médica, los servicios financieros, las organizaciones sin fines de lucro; y dentro de esos sectores, tenemos un enfoque adicional en las negocios minoritarios”.

Tompkins, quien fuera vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de MCEDC antes de asumir su actual cargo, tiene una amplia experiencia en operaciones comerciales, planificación estratégica, mercadeo, y administración de organizaciones sin fines de lucro, y aporta ese conocimiento a la misión de MCEDC de atraer, retener, y ayudar a expandir negocios en el condado.

“Trabajamos con selectores de sitios, organizaciones de bienes raíces, y compañías de construcción, vemos dónde se encuentran las empresas actualmente y queremos ayudar con lo que necesiten”. Agregó que MCEDC sirve como conducto para otras organizaciones que pueden ayudar a las empresas. “Si necesitan ayuda adicional, como permisos del condado de Montgomery, podemos ayudarlos con ese proceso.

Si se están expandiendo y necesitan acceso a capital, trabajamos de cerca con muchas organizaciones, bancos privados, la Administración de Pequeñas Empresas, y el Departamento de Comercio en el estado de Maryland, e identificamos oportunidades de capital para los que quieren crecer y expandir”.

Tompkins comenta que MCEDC dedica la mayor parte de su tiempo en empresas que ya están en el condado y las ayuda a crecer, al mismo tiempo que busca atraer empresas al condado yendo a ferias comerciales y conferencias. También van a veces a reuniones fuera del país para correr la voz lo más que puedan sobre lo que el condado tiene que ofrecer.

“La mayoría de los empleos que vemos que se crean aquí en el condado de Montgomery son negocios que se están expandiendo, como las ciencias biológicas a medida que se desarrollan más vacunas. Y a medida que las empresas crecen, añaden cientos de empleos y ese es probablemente el mejor tipo de crecimiento porque ya tienen presencia aquí y, a medida que se expanden, ya conocen el área y la base financiera se construye mucho más rápido. Hay una mayor probabilidad que las personas vivan en el condado de Montgomery si trabajan aquí”.

No hay absolutamente ningún mínimo en el tamaño de una empresa para que trabajen con MCEDC y todos sus servicios son gratuitos. Narbeli Galindo es la que se encarga de trabajar con empresas latinas y de otras minorías y está disponible en el 240.641.6705.

Aunque a nivel nacional se ha hablado de una recesión inminente, Tompkins ve buenas perspectivas para los negocios en el condado de Montgomery, posiblemente una recesión «moderada», dice, enfatizando «moderada», pero el ambiente para hacer negocio en el condado es muy bueno.

Tompkins afirma que las empresas hispanas tienen un aliado en MCEDC.

“De lo que queremos asegurarnos es que no tengan que lidiar con dificultades relacionadas con barreras como el idioma. Si no habla el idioma o no obtiene la información en el idioma con el que se siente más cómodo, entonces no verá todas las oportunidades. Dado que hay una presencia tan fuerte de la comunidad latina en el condado de Montgomery, hay un beneficio adicional de conectarse con otras empresas para ver cómo son sus experiencias o para asegurarse de que si no están familiarizados con, por ejemplo, un programa de préstamos, entonces nosotros hacemos ese esfuerzo adicional para ayudarlo”, dice, y agrega, “El condado de Montgomery es un excelente lugar para hacer negocios y no importa si viene de otra cultura porque hay las mismas oportunidades para tener éxito. Así que venga a conocernos, trabaje con nosotros porque no vemos barreras. Creemos que se puede superar cualquier barrera que pueda surgir”.