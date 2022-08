Cosas que no sabemos Propiedades beneficios y peligros de la sal

En cuanto a la sal, siempre hemos escuchado hablar mucho de los efectos y los peligros de su consumo, pero contiene muchas propiedades y beneficios que debemos conocer .

La sal común, o cloruro sódico (NaCl) no es solo lo que añadimos a los alimentos como sal en la cocina o de mesa, sino que también está la sal que entra en la composición de los alimentos y en su elaboración.

Existe la creencia de que si un alimento no es salado es que no lleva sal, pero esto no es cierto, ya que hay alimentos que tienen cantidades elevadas y esto no se nota en el sabor. Sucede así en los alimentos envasados en los que el exceso de sal se camufla con otros ingredientes. También aparece en alimentos dulces, pero no se aprecia porque el azúcar disimula su sabor.

Aunque un alimento no sea salado, no significa que no lleve sal; puede tener gran cantidad camuflada con otros ingredientes y que no se note en el sabor.

Propiedades y beneficios de la sal

Aunque siempre hemos escuchado hablar de los perjuicios del exceso de sal, caben destacar sus múltiples beneficios para la salud. Algunos son:

Es imprescindible para mantener el organismo bien hidratado , que las células dispongan del agua necesaria, regula los fluidos del organismo y es importantísimo para que el sistema nervioso transmita bien los impulsos al cerebro, al igual que los conocidos como alimentos “cerebro” (brain food).

Contribuye al funcionamiento de los músculos y de los nervios , además de equilibrar los niveles de líquidos presentes en el cuerpo.

Es útil en los procesos digestivos y del tracto intestinal ya que tiene capacidades para acelerar la digestión y estimular la producción de saliva y jugos gástricos.

Este mineral nos ayuda al balance necesario entre potasio, calcio, cloruro y sodio. Sus propiedades naturales ayudan a darnos energía .

Reduce las necesidades de insulina requeridas por el organismo.

Activa la producción de serotonina y melatonina, hormonas esenciales para dormir bien y regular el sueño , son necesarias para alcanzar un estado de relajación, indispensable para el descanso del organismo.

El consumo de la sal es necesario para mantener en óptimas condiciones el sistema óseo , previniendo la pérdida del agua y sodio, una de principales las causas de la osteoporosis, al igual que su ingesta regular, evita la aparición de caries, contribuyendo con nuestra salud dental .

Causas y peligros del exceso de sal

Si tomamos sal en exceso la tensión arterial sube, los vasos sanguíneos están más comprimidos y el corazón realiza un esfuerzo adicional para bombear la sangre, es decir, produce hipertensión.

Este trastorno es uno de los principales factores de enfermedad cardiovascular, por lo tanto, es muy importante controlar la ingesta de sal.

Tomar sal en exceso puede provocar:

Retención de los líquidos que puede aumentar la obesidad.

Diabetes.

Irregularidades en el sistema nervioso.

Gota.

Problemas en los riñones, hígado y tiroides.

Problemas cardíacos: Lo que puede desembocar en infartos.

Calambres o artritis.

Descontrol del sistema nervioso.

Depresión y ansiedad.

Hay que tener especial cuidado con los alimentos procesados y enlatados, ya que en ellos se concentran, como hemos visto, cantidades elevadas de sal. En cambio, es preferible comer platos elaborados en casa y mayores cantidades de frutas, verduras y legumbres.

El cuerpo se acostumbra al consumo de esta, por ello, si consumimos más sal de la recomendada, nuestro sistema se acostumbrará, y sentiremos la necesidad de ingerirla.

Se recomienda sustituirla condimentando con hierbas aromáticas y especias. Y, muy importante, no llevar el salero a la mesa.

Hay estudios que afirman que al añadir sal directamente en el plato ya servido, se usa más cantidad que cuando se añade al cocinar.

Hacer ejercicio y comer sano y con moderación disminuye las probabilidades de contraer dolencias relacionadas con el cloruro sódico.

¿Cuál es la cantidad ideal de sal?

Según la OMS lo ideal es no exceder de los 5 gramos de sal al día, lo que equivaldría a una cucharadita del condimento para todo el día.

Pero, además, hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, la sal que ya contienen muchos alimentos, y que también se incluyen en estos 5 gramos.

En España el consumo medio es de unos 9,8 gramos, casi el doble de lo recomendado.

Hay estudios que afirman que quienes toman menos de 3 gramos diarios pueden sufrir alteraciones en su estado de salud tan graves como los que superan los 7 gramos, incluso enfermedades relacionadas con el corazón.

Por lo tanto, como hemos visto, aunque se hable mucho de los riesgos del consumo de este mineral, la sal es indispensable, pero en su justa medida.

Y para despedirnos, una curiosidad: la sal se usaba antiguamente como moneda de cambio. Tal ha sido la importancia de este mineral que incluso llegó a ser la divisa con la que se pagaba a los trabajadores. En español, la palabra salario viene del latín “salarium”, que a su vez procede de “sal”.

Esperamos que hayas descubierto mucha más información sobre la sal. Siempre hemos escuchado los daños por el exceso de sal, pero una deficiencia de esta también puede ocasionar daños en nuestra salud. ¡No olvides compartirla con tus amigos y familiares en tus redes! (Fuente Yo elijo Cuidarme)