Cómo las recompensas ayudan a recuperarse de la adicción

Harold Lewis ha estado luchando contra la adicción a las drogas durante años, pero solo recientemente comenzó a pensar que la recuperación podría ser divertida.

El excocinero de 59 años ganó pequeños premios (dulces, chicles, tarjetas de regalo, gafas de sol y auriculares) por asistir a reuniones y permanecer en tratamiento por adicción a los opioides durante un programa de 12 semanas en Bridgeport, Connecticut.

“La recuperación debe ser divertida porque estás recuperando tu vida”, dijo Lewis.

Para un número cada vez mayor de estadounidenses, el tratamiento de la adicción implica no solo trabajo arduo, sino también obtener recompensas, a veces por un total de $ 500, por pruebas negativas de drogas o asistir a sesiones de asesoramiento o grupales.

Hay ciencia del cerebro detrás del método, que se conoce como gestión de contingencias. Y las barreras para una adopción más amplia de los programas de recompensas, como las preocupaciones del gobierno sobre el fraude, están comenzando a desmoronarse.

“Estamos en un estado de desesperación en el que debemos hacer todo lo posible y esto es algo que funciona”, dijo el Dr. James Berry, director de medicina de la adicción en la Universidad de West Virginia.

Las muertes por sobredosis en EE. UU . alcanzaron un récord durante la pandemia. Si bien los opiáceos son los principales culpables, las muertes relacionadas con estimulantes como las metanfetaminas también están aumentando. A menudo, las personas mueren con múltiples drogas en su sistema.

Los medicamentos pueden ayudar a las personas a dejar de abusar de los opioides, pero la adicción a los estimulantes no tiene medicamentos efectivos. Los programas de recompensas, especialmente cuando el valor del dólar aumenta con un desempeño constante, son ampliamente reconocidos como el tratamiento más efectivo para las personas adictas a los estimulantes.

Desde 2011, el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. ha utilizado el método con 5700 veteranos. Las recompensas son vales que los veterinarios canjean en su cantina local. A lo largo de los años, el 92% de las pruebas de orina realizadas a estos veteranos han dado negativo para drogas, dijo Dominick DePhilippis del programa de trastornos por uso de sustancias del VA.

Cuando se hacen bien, los programas de recompensa pueden ser un puente entre los días difíciles de la recuperación temprana y una vida mejor, dijo Carla Rash, profesora asociada de medicina en UConn Health, que estudia el método. Ayuda a las personas a tomar mejores decisiones en el momento, inclinando la balanza cuando las recompensas inmediatas de consumir drogas son difíciles de resistir.

Las recompensas pueden “brindar un poco de reconocimiento por los esfuerzos de las personas”, dijo Rash.

Para Casey Thompson, de 41 años, de Colville, Washington, el primer mes después de dejar la metanfetamina fue el peor. Sin estimulantes, se sentía quemado y agotado.

“Incluso de pie, podrías quedarte dormido”, dijo Thompson.

Ganar tarjetas de regalo por pasar las pruebas de drogas ayudó, dijo. Durante su programa de 12 semanas, recibió alrededor de $500 en tarjetas de regalo de Walmart que gastó en comida, camisetas, calcetines y champú. Es un soldador capacitado y está buscando trabajo después de un despido reciente.

“Soy una persona totalmente diferente de lo que era”, dijo Thompson. “Ya estaba planeando estar limpio, así que era solo extra”.

Más de 150 estudios durante 30 años han demostrado que las recompensas funcionan mejor que el asesoramiento solo para adicciones que incluyen cocaína, alcohol, tabaco y, cuando se usan junto con medicamentos, opioides.

El método se basa en la ciencia del cerebro. Los psicólogos saben desde hace años que las personas que prefieren recompensas pequeñas e inmediatas a las recompensas más grandes y tardías son vulnerables a la adicción. Pueden prometer dejar de fumar cada mañana y comenzar a consumir nuevamente por la tarde.

Y los neurocientíficos han aprendido a partir de estudios de imágenes cómo la adicción se apodera del centro de recompensa del cerebro, secuestrando las vías de la dopamina y robando a las personas la capacidad de disfrutar de los placeres simples.

«Se trata en gran medida de usar el mismo sistema de recompensa de dopamina que es la base de las adicciones para promover un cambio de comportamiento saludable», dijo el psicólogo Stephen Higgins de la Universidad de Vermont, quien fue pionero en el método en 1991. Su investigación reciente muestra que ayuda a las mujeres embarazadas a dejar de fumar y mejora la salud de sus recién nacidos.

“Biológicamente, el uso de sustancias enciende la misma parte del cerebro que se enciende cuando una persona gana la lotería, se enamora o experimenta algo realmente positivo y emocionante”, dijo la psicóloga Sara Becker de la Universidad Northwestern.

El mismo camino se ilumina si alguien gana una recompensa.

“Eso es parte de lo poderoso de estos programas”, dijo Becker.

El apoyo nunca ha sido más fuerte. La administración Biden respalda el método en su Estrategia Nacional de Control de Drogas . Este otoño, California lanzará un programa piloto diseñado para recompensar las tarjetas de regalo de $10 que pasan las pruebas de drogas para estimulantes. Oregón utilizará los ingresos fiscales de la industria legal de la marihuana del estado para pagar incentivos similares. Montana lanzó un programa en marzo utilizando una subvención federal.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. está trabajando para revisar su guía sobre cuánto dinero de las subvenciones del gobierno se puede gastar en premios, recompensas y tarjetas de efectivo. Los investigadores dicen que el límite actual de $75 por paciente es arbitrario e ineficaz y debería aumentarse a $599.

El método “es una intervención ampliamente estudiada y comprobada que ha tenido éxito en el tratamiento de personas con una variedad de trastornos por uso de sustancias”, dijo el Dr. Yngvild K. Olsen, quien dirige el Centro para el Tratamiento del Abuso de Sustancias del gobierno de EE. UU.

Los programas de recompensas pueden ser de baja tecnología (papelitos extraídos de una pecera) o de alta tecnología (utilizando tarjetas de débito «inteligentes» programadas para que no se puedan gastar en licorerías ni convertirlas en efectivo en un cajero automático).

Maureen Walsh, de 54 años, es propietaria de una floristería en Filadelfia y se mantiene alejada de los opioides con la ayuda de una aplicación para teléfonos inteligentes llamada DynamiCare. Cuando pasa una prueba de saliva, gana dinero en efectivo en una tarjeta inteligente. Ella usa el dinero para regalarse un nuevo par de zapatos o hacer una donación a una de sus causas favoritas.

“La recompensa para mí fue saber que estaba limpio y la prueba lo demostró”, dijo Walsh.

Para Lewis, el hombre de Connecticut en recuperación de los opioides, un sorteo semanal se convirtió en una forma de llevar regalos a casa para su madre.

“Los premios me hacen sentir bien”, dijo. “Pero los premios hacen que mi madre se sienta muy bien. ¡Estoy hablando de Tony el Tigre GENIAL!”

En un día de verano reciente, Lewis se ganó la oportunidad de sacar 10 papeletas, 10 oportunidades de ganar premios, incluida una tableta. El gran premio se le escapó, pero ganó seis premios pequeños y $20 en tarjetas de regalo para comestibles.

“La recuperación no es solo apretar los puños y apretar los dientes, ¿sabes a lo que me refiero?” Lewis dijo más tarde. “Puede ser divertido, donde puedes exhalar y puedes respirar y emocionarte, porque no sabes lo que vas a ganar hoy”.