Casi un tercio de los adultos en el mundo no se mueve lo suficiente para su salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una «señal de alarma» este miércoles al publicar un estudio que revela que cerca de un tercio de los adultos en el mundo, una cifra en aumento, tiene una actividad física insuficiente, lo que amenaza su salud física y mental.

En 2022 el 31,3% de los adultos -aproximadamente 1.800 millones- no practicaban una actividad física acorde a las recomendaciones para la salud, aproximadamente cinco puntos más que en 2010, según esta estimación de expertos, publicada en The Lancet Global Health, la más amplia realizada hasta ahora.

«La inactividad física es una amenaza silenciosa para la salud mundial y lamentablemente no va en la dirección correcta», comentó durante una conferencia de prensa el Dr. Ruediger Krech, director de promoción de la salud en la OMS, señalando una tendencia «opuesta a las esperanzas».

Para la Dra. Fiona Bull, jefa del departamento de actividad física de la organización, estos resultados son «una señal de alarma».

Si la tendencia actual continúa los niveles de inactividad deberían alcanzar 35% en 2030 según los investigadores. El objetivo mundial de reducción de la inactividad física en 15% para 2030 se aleja cada vez más.

Para favorecer una buena salud la OMS recomienda a los adultos al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana (caminar, nadar, andar en bicicleta…) o 75 minutos de actividad intensa (correr, deportes colectivos, etc.), o una combinación equivalente de actividad física moderada o intensa.

La inactividad conlleva riesgos aumentados de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, como los de mama y colon, así como trastornos mentales, recordó el Dr. Krech.

Además de su impacto individual la falta de actividad física representa «una carga financiera para los sistemas de salud», señaló la Dra. Leanne Riley, del departamento de enfermedades no transmisibles de la OMS.

El aumento casi generalizado del sedentarismo en todo el mundo oculta disparidades geográficas o sociodemográficas.

– Levántate y muévete –

Más del 50% de los adultos en diez países (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Cuba, Líbano, Corea del Sur, Panamá, Catar, Irak, Portugal, Arabia Saudita) también son demasiado sedentarios.

Por el contrario son menos del 10% en 15 países de África subsahariana, en las naciones occidentales ricas, en Oceanía o en el sur de Asia.

La falta de actividad física afecta en promedio más a las mujeres (33,8%) que a los hombres (28,7%).

En casi un tercio de los países la diferencia entre mujeres y hombres supera los 10 puntos porcentuales. En Afganistán, Pakistán, Cuba, Guyana, Irán y las Bahamas, incluso alcanza los 20 puntos como mínimo.

La edad también influye, con un aumento notable de la inactividad después de los 60 años.

¿Cómo explicar la creciente falta de actividad física en el planeta? «Hay múltiples causas», respondió la Dra. Bull, mencionando los modos de transporte más motorizados, empleos más sedentarios y actividades de ocio más centradas en las pantallas. «Levántate y muévete», exhortó.

Para cambiar la situación no basta con modificar los comportamientos individuales, hay que cambiar las sociedades y hacer los entornos, especialmente en las ciudades, más propicios para la actividad física (caminar, andar en bicicleta, etc.) y el trabajo menos sedentario, según los expertos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado en un comunicado a «dar prioridad a medidas audaces, incluyendo políticas reforzadas y un mayor financiamiento para revertir esta tendencia preocupante».

A nivel mundial los investigadores señalan sin embargo algunos signos de mejora.

Casi la mitad de los países han avanzado en la última década, y 22 países parecen estar en buen camino para alcanzar el objetivo mundial de reducción de la inactividad para 2030, si su evolución mantiene el mismo ritmo.