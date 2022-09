California no ampliará las vacunas para adolescentes sin la aprobación de los padres

California no permitirá que los adolescentes de 15 años en adelante se vacunen contra el coronavirus sin el consentimiento de sus padres.

El senador estatal Scott Wiener, el autor del proyecto de ley, anunció el miércoles que no someterá la medida a votación en la Asamblea estatal porque no tiene suficiente apoyo para ser aprobada.

Los menores de 12 a 17 años en California ya pueden recibir vacunas contra la hepatitis B y el VPH, que previenen enfermedades de transmisión sexual, sin permiso de sus padres o tutores. El proyecto de ley habría permitido que los adolescentes mayores de 15 años recibieran cualquier vacuna que haya sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, incluso si sus padres se opusieran.

Wiener, un demócrata de San Francisco, culpó de la falta de apoyo a “meses de acoso y desinformación” por parte de “una pequeña pero altamente organizada minoría de antivacunas”.

“Los antivacunas pueden haber prevalecido en esta lucha en particular, pero la lucha más amplia por la ciencia y la salud continúa”, dijo en un comunicado.

Una coalición de grupos que se oponen a los mandatos de vacunas lo calificó como un «pisoteo flagrante y peligroso de la capacidad de los padres y tutores de California para proteger y cuidar a sus hijos».

A Voice for Choice Advocacy dijo que es posible que los menores no conozcan su historial médico completo y los riesgos potenciales. Y si no les dicen a sus padres que obtuvieron la vacuna por su cuenta, el grupo dijo que es posible que los padres no sepan qué sucede si su hijo tiene una reacción adversa.

Las edades de consentimiento de las vacunas varían en todo el país. Alabama permite que los niños den su consentimiento para las vacunas a partir de los 14 años, Oregón a los 15 y Rhode Island y Carolina del Sur a los 16. Ciudades como Filadelfia y Washington, DC, permiten que los niños de 11 años en adelante den su consentimiento para las vacunas contra el COVID-19, y en San Francisco la edad es de 12 años o más.

El proyecto de ley de consentimiento de los adolescentes fue uno de varios proyectos de ley relacionados con el coronavirus que enfrentaron una fuerte oposición.

El gobernador Gavin Newsom y el senador demócrata Richard Pan retrasaron hasta el próximo año las medidas relacionadas con las vacunas escolares, mientras que la asambleísta demócrata Buffy Wicks retiró su proyecto de ley que habría obligado a todas las empresas de California a exigir vacunas contra el coronavirus para sus empleados.

Otro proyecto de ley de Pan que sigue avanzando requeriría que las escuelas creen planes de prueba de COVID-19 .

También se está considerando un proyecto de ley del asambleísta demócrata Evan Low que haría que los médicos que difunden información errónea o desinformación sobre el coronavirus estén sujetos a disciplina por mala conducta profesional , y uno del asambleísta demócrata Akilah Weber que requeriría que los proveedores de atención médica, escuelas, guarderías y otros divulgar cierta información del paciente al Departamento de Salud Pública de California y a los funcionarios de salud locales.