Biden propone que Medicare y Medicaid cubran medicamentos costosos para bajar de peso

Millones de estadounidenses obesos podrían tener acceso a medicamentos populares para bajar de peso como Wegovy u Ozempic cubiertos por Medicare o Medicaid, según una nueva norma propuesta el martes por la mañana por el gobierno de Biden.

La costosa propuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos prepara el escenario para un posible enfrentamiento entre la poderosa industria farmacéutica y Robert F. Kennedy Jr., un abierto opositor a los medicamentos para bajar de peso que, como candidato del presidente electo Donald Trump para dirigir la agencia, podría tratar de bloquear la medida.

Si bien la norma daría a millones de personas acceso a inyectables semanales que han ayudado a las personas a perder peso tan rápidamente que algunos los han etiquetado como medicamentos milagrosos, costaría a los contribuyentes hasta 35 mil millones de dólares durante la próxima década.

“Es un buen día para cualquiera que sufra de obesidad”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, a The Associated Press en una entrevista. “Es un cambio radical para los estadounidenses que de otra manera no podrían costear estos medicamentos”.

Una coalición bipartidista de miembros del Congreso ha presionado para que los medicamentos estén cubiertos por Medicare, afirmando que esto podría ahorrarle al gobierno el gasto de miles de millones de dólares en el tratamiento de enfermedades crónicas derivadas de la obesidad. Si bien no está claro cuál es la postura del propio Trump sobre la cobertura de los medicamentos para bajar de peso, sus aliados y candidatos para el gabinete que han prometido recortar el gasto gubernamental podrían mostrarse reacios a aceptar el precio inicial.

Según la propuesta, sólo las personas consideradas obesas (es decir, aquellas que tienen un índice de masa corporal de 30 o más) calificarían para recibir cobertura. Algunas personas ya pueden recibir cobertura de los medicamentos a través de Medicare o Medicaid, si tienen diabetes o están en riesgo de sufrir un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca.

Becerra estimó que otros 3,5 millones de personas que reciben Medicare y 4 millones de Medicaid podrían calificar para recibir cobertura de los medicamentos. Pero las investigaciones sugieren que muchas más personas podrían calificar, ya que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid estiman que aproximadamente 28 millones de personas que reciben Medicaid son consideradas obesas.

Medicare tiene prohibido ofrecer estos medicamentos en virtud de una ley que data de hace décadas y que prohíbe que el programa de seguros respaldado por el gobierno cubra productos para bajar de peso. Sin embargo, la norma propuesta por la administración Biden reconocería la obesidad como una enfermedad que puede tratarse con la ayuda de los medicamentos.

El mercado de medicamentos contra la obesidad se ha expandido significativamente en los últimos años, con la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobando una nueva clase de inyectables semanales como Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly para tratar la obesidad.

Las personas pueden perder entre un 15% y un 25% de su peso corporal con estos medicamentos, que imitan las hormonas que regulan el apetito comunicando la sensación de saciedad entre el intestino y el cerebro cuando las personas comen.

El coste de los medicamentos ha limitado su acceso a los ricos, incluidas las celebridades que se jactan de sus beneficios. Un suministro mensual de Wegovy cuesta 1.300 dólares y Zepbound cuesta 1.000 dólares. La escasez de medicamentos también ha limitado el suministro.

Kennedy, que como candidato de Trump para el puesto de secretario del HHS está sujeto a la confirmación del Senado, ha criticado la popularidad de los medicamentos. En discursos y en las redes sociales, ha dicho que Estados Unidos no debería cubrir los medicamentos a través de Medicaid o Medicare. En cambio, apoya una amplia expansión de la cobertura para alimentos más saludables y membresías en gimnasios.

“Por la mitad del precio de Ozempic, podríamos comprar alimentos orgánicos y regenerativos para cada estadounidense, tres comidas al día y una membresía de gimnasio para cada estadounidense obeso”, dijo Kennedy a un grupo de legisladores federales durante una mesa redonda a principios de este año.