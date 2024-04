Biden considera un límite de precio para la insulina

Rara vez pasa un día sin que el presidente Joe Biden mencione los precios de la insulina.

Promueve un límite de precio de $35 para los medicamentos para los estadounidenses que tienen Medicare, en discursos en la Casa Blanca, eventos de campaña e incluso en eventos no relacionados con la atención médica en todo el país. Su equipo de reelección ha inundado las ondas de radio de los estados indecisos con anuncios que lo mencionan, en inglés y español.

Todo eso aparentemente se sumaría a un amplio impacto político y económico. La realidad es mas complicada.

Mientras su campaña intenta enfatizar lo que considera una ventaja sobre el presunto candidato republicano Donald Trump , Biden a menudo exagera lo que las personas que son elegibles para el precio máximo pagaron alguna vez por la insulina. Tampoco está claro si el número de estadounidenses que recibirán ayuda será suficiente para influir en las elecciones de noviembre, incluso en los estados más disputados, que podrían reducirse a unos pocos miles de votos.

“Se trata de dar señales políticas en una campaña mucho más que de demostrar a las personas que se benefician del límite de insulina”, dijo Drew Altman, presidente y director ejecutivo de KFF, una organización sin fines de lucro que investiga temas de atención médica. “Es una forma de concretar el hecho de que usted es el candidato a la atención médica”.

Muchos de los que se benefician del límite de precios ya estaban recibiendo insulina a precios reducidos, ya eran partidarios de Biden, o ambas cosas. Mientras tanto, otros que necesitan insulina a precio reducido no pueden obtenerla porque no tienen Medicare o seguro médico privado.

La campaña de Biden está enfatizando los esfuerzos exitosos del presidente para reducir los precios de la insulina y contrastándolos con Trump , quien se postuló por primera vez para presidente prometiendo reducir los precios de los medicamentos pero tomó medidas limitadas en el cargo.

«Es un contraste poderoso y tangible», dijo el portavoz de la campaña de Biden, Charles Lutvak. «Y es algo sobre lo que estamos haciendo campaña desde el principio, de manera agresiva y en toda nuestra coalición».

REDUCCIONES DE PRECIOS EN TODOS LOS ÁMBITOS

Aproximadamente 8,4 millones de personas en Estados Unidos controlan sus niveles de azúcar en sangre con insulina, y más de 1 millón tienen diabetes tipo 1 y podrían morir sin un acceso regular a ella. La Casa Blanca dice que casi 4 millones de personas mayores califican para el nuevo precio más bajo.

El límite de precio para los beneficiarios de Medicare fue parte de la Ley de Reducción de la Inflación , que originalmente buscaba limitar la insulina a $35 para todos aquellos con seguro médico. Cuando se aprobó en 2022, los republicanos del Congreso la redujeron para aplicarla solo a los adultos mayores.

La administración Biden también ha anunciado acuerdos con los fabricantes de medicamentos Sanofi, Novo Nordisk y Eli Lilly, para limitar los copagos de insulina a 35 dólares para quienes tienen seguro privado. Representan más del 90% del mercado estadounidense de insulina.

Pero Biden dice constantemente que mucha gente solía pagar hasta 400 dólares mensuales, lo cual es una exageración . Un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos publicado en diciembre de 2022 encontró que las personas con diabetes que estaban inscritas en Medicare o tenían seguro privado pagaban un promedio de $452 anualmente, no mensualmente.

Los altos precios, según el presidente, afectaron principalmente a personas sin seguro médico. Pero las tasas de personas sin seguro han caído a mínimos históricos debido a la emblemática ley de atención médica de la administración Obama y a los agresivos esfuerzos de la Casa Blanca de Biden para garantizar que quienes reúnen los requisitos para inscribirse lo hagan con más frecuencia.

Entonces, en efecto, una de las iniciativas políticas de la administración está socavando el argumento económico a favor de otra.

Sin embargo, ese esfuerzo no ha llegado a todos.

Yanet Martínez que vive en Phoenix y apoya a Biden. No trabaja ni tiene seguro médico, pero obtiene insulina por unos 16 dólares al mes gracias a grandes descuentos en su clínica local.

Los precios más bajos sólo se aplican si su marido, un paisajista, no gana lo suficiente para superar el límite de ingresos mensuales. Si lo hace, su insulina puede aumentar a más de $500, dijo.

“He oído a gente hablar de que el precio de la insulina está bajando. No lo he visto”, dijo Martínez, de 42 años. “Debería ser uniforme. Hay mucha gente que no tiene cómo permitírselo y eso hace que las cosas sean muy difíciles”.

El senador Raphael Warnock, demócrata por Georgia, está patrocinando una legislación bipartidista para hacer universal el límite de insulina de $35, incluso para las personas sin seguro médico. Mientras tanto, dijo, lo que se ha logrado con los beneficiarios de Medicare y los fabricantes de medicamentos que acordaron reducir sus precios es «literalmente salvar vidas y ahorrar dinero a la gente».

«Esta es una buena política porque se centra en la gente y no en la política», dijo Warnock. Dijo que mientras viaja por Georgia, un estado decisivo en noviembre, la gente dice «gracias por hacer esto por mí o por alguien de mi familia».

Eso incluye a personas como Tommy Marshall, un consultor de servicios financieros de 56 años de Atlanta, que tiene seguro médico. Le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 45 años y se inyecta insulina de acción rápida varias veces al día. Pagó alrededor de 250 dólares por medicamentos para cuatro a ocho semanas en noviembre pasado, pero vio cómo el precio caía a la mitad en febrero, después de que Novo Nordisk aceptara reducir los precios.

“Si yo fuera su asesor político, le diría (a Biden) que hablara de ello constantemente”, dijo Marshall, un demócrata de toda la vida y defensor público desde hace mucho tiempo de la reducción de los precios de la insulina, incluso para el grupo de defensa Protect Our Care Georgia.

Marshall dijo que los límites de precios “tienen una resonancia emocional significativa” y podrían influir en una elección reñida, pero también admitió: “Estás hablando de personas entre 18 y 65 años. Me imagino que probablemente haya otros dos o tres problemas por delante de este”.

«Tal vez alguien que esté indeciso», añadió, «esto tal vez podría influir en ellos».

UNA DE LAS CUESTIONES CLAVE DE BIDEN

Geoff Garin, encuestador de la campaña de reelección de Biden, dijo que el límite de insulina es uno de los temas que más resultados ha tenido para el presidente. Dijo que los datos eran «claros, consistentes y abrumadores».

Rich Fiesta, director ejecutivo de la Alianza para Estadounidenses Jubilados, que ha respaldado a Biden, calificó el límite de insulina como un tema importante para el presidente entre los votantes mayores.

“Para los más persuadibles (y todavía hay algunos, lo crean o no), los costos de los medicamentos son un factor muy importante”, dijo Fiesta, cuyo grupo tiene 4,4 millones de miembros y aboga por la salud y la seguridad económica de las personas mayores.

La campaña de Trump no respondió a las preguntas. Pero Theo Merkel, investigador principal del conservador Paragon Health Institute, respondió que el precio de la insulina es un ejemplo de “políticas escritas para adaptarse a los temas de conversación y no al revés”.

Merkel, quien fue asesora de Trump en política de salud en la Casa Blanca, dijo que los fabricantes que durante mucho tiempo han fabricado insulina prefieren límites a cuánto pagan los asegurados porque les da más influencia para asegurar precios más altos de las compañías de seguros.

Los índices de aprobación del presidente en materia de atención médica se encuentran entre los más altos en una variedad de temas, pero aún así solo el 42% de los adultos estadounidenses aprueban el manejo de la atención médica por parte de Biden, mientras que el 55% lo desaprueba, según una encuesta de febrero de The Associated Press y el Centro NORC. para Investigación de Asuntos Públicos.

KFF encontró en su propia encuesta de diciembre que el 59% de los adultos estadounidenses confía en que el Partido Demócrata hará un mejor trabajo al abordar los problemas de asequibilidad de la atención médica en comparación con el 39% de los republicanos, incluso si solo el 26% de los encuestados en la misma encuesta dijeron que sabían sobre el límite de precio de la insulina.

«En términos políticos, los demócratas y Biden tienen una ventaja en materia de atención médica», dijo Altman. «Lo están presionando».