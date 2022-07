ATENCIÓN: Estafadores se están haciendo pasar por fiscales de inmigración para quitarle dinero

Si recibió una llamada de ICE, no está solo. (Y, para que conste, no fueron ellos). Los estafadores pretenden ser del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU. y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS). Al igual que otros imitadores del gobierno, quieren engañarte para que les des tu dinero o información personal.

Así es como suele funcionar la estafa: llaman o envían un correo electrónico diciendo que ha violado la ley de inmigración. O que su información de identidad es incorrecta o está desactualizada. O que debe cuotas o necesita pagar una fianza de inmigración. Te amenazarán con alertar a la policía o con deportarte si no les das la información que quieren. Y te dirán que no hables con nadie más al respecto, lo que significa que no puedes verificar su historia.

Todo esto puede ser muy inquietante. Entonces, si te encuentras con esta estafa, aquí hay algunas cosas que debes saber:

ICE y USCIS nunca llaman de la nada y exigen dinero. Entonces, si la persona que llama quiere que pague una tarifa o comparta información personal como su fecha de nacimiento o números de cuenta bancaria, cuelgue. Es una estafa.

ICE y USCIS nunca aceptan pagos con tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias bancarias. Si alguien le pide que pague de esta manera, es una estafa. Siempre.

No confíes en el identificador de llamadas. Los estafadores pueden hacer que sus números de teléfono parezcan reales aunque no lo sean. A veces te pedirán que busques su número para confirmar que es el que figura en el sitio web de la agencia; incluso si coincide, podría ser un truco.

Consulte con ICE o USCIS si no está seguro de si una llamada o un correo electrónico son reales. Nunca devuelva la llamada a los números de teléfono en el identificador de llamadas o dejados en mensajes de voz o correos electrónicos. En su lugar, escriba el nombre de la agencia en una barra de búsqueda y haga clic en su página web para encontrar información de contacto.