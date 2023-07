¿Apasionado de los deportes? Veamos cómo el ver un partido de fútbol puede afectar su salud

Crystal Cuadra-Cutler vive para el fútbol. Y el fútbol ha sido algo maravilloso para ella.

Esta residente de Gilroy, California, es la presidenta de la división local de American Outlaws, un grupo conocido como los «fanáticos más locos» de las selecciones nacionales de U.S. Soccer. No importa si se trata de los partidos de su equipo local de fútbol de la Major League Soccer o del equipo nacional de Estados Unidos, es posible que veamos a Cuadra-Cutler dirigiendo los cánticos frente a miles de espectadores. En la final de la Copa Mundial Femenina de 2015 en Vancouver, Canadá, ella ayudó a dirigir a los fanáticos que desfilaban por las calles de camino al estadio y luego animó a las jugadoras estadounidenses hasta la victoria.

«Algunas personas me consideran una superfan», dijo ella, mientras hacía planes para las fiestas que comenzarán cuando el equipo femenino estadounidense comience a jugar en la Copa Mundial Femenina en Nueva Zelanda el 21 de julio. El torneo de un mes de duración comienza el día anterior en Auckland. Australia también será el anfitrión de varios partidos, incluida la final el 20 de agosto.

Para Cuadra-Cutler, los beneficios de esta afición, o fándom, han sido extraordinarios. Y los expertos en la salud concuerdan que la pasión por los deportes es poderosa, tanto positiva como negativa. Veamos lo que ellos dicen que deben saber los fanáticos del deporte más popular del mundo antes de que comience el torneo.

¿Acción perjudicial para el corazón?

El Dr. Miguel Maturana, becario jefe en cardiología del University of Tennessee Health Science Center en Memphis, entiende el fándom del fútbol. Dice el nativo de Chile, donde el deporte a menudo se compara con una religión, «Mi papá solía llevarme al estadio cuando tenía 4 años. Me colocaba en sus hombros».

Maturana también es el autor principal de un artículo publicado en 2021 en la revista médica Current Problems in Cardiology, que examinó la investigación sobre la salud cardíaca entre los aficionados más apasionados de los deportes.

Las intensas emociones que surgen de un juego importante pueden provocar una serie de respuestas químicas que aumentan la presión arterial y el ritmo cardíaco. «En la mayoría de las personas, el aumento no es tan considerable como para causar un suceso cardiovascular», dijo Maturana. Pero en otras con un historial de enfermedad cardiovascular, e incluso en algunas que no lo tienen, pueden ocurrir problemas graves.

Un estudio alemán publicado en la revista médica New England Journal of Medicine reveló que la incidencia de problemas, como arritmias o paros cardíacos durante la Copa Mundial masculina de 2006, fue dos veces y media mayor en los días en que Alemania jugó que en los días en que el equipo no compitió. La cantidad de sucesos cardíacos fue mayor durante los juegos que se decidieron en los últimos momentos que en las victorias alemanas fáciles.

Otro estudio publicado en la revista médica The BMJ halló que los ingresos hospitalarios en Inglaterra debido a ataques cardíacos aumentaron un 25% cuando Argentina eliminó a los ingleses en una tanda de penaltis en la Copa Mundial de 1998.

Maturana dijo que dichas reacciones no son específicas del fútbol. Pero como un fanático que viajó a España esta primavera para ver al Real Madrid jugar contra el club inglés Liverpool, Maturana no está recomendando que la gente renuncie a los deportes.

«Estas emociones no son negativas», dijo él, y para muchos fanáticos, es «por eso por el cual disfrutamos tanto los deportes».

Pero las personas deben estar conscientes que en un momento determinado y en una persona determinada, las reacciones intensas pueden causar problemas, y «nunca sabemos quién será la persona determinada ni cuál será el momento determinado».

Su consejo: Si sientes dolor de pecho, dolor en la mandíbula u otras señales de advertencia de un ataque cardíaco, nunca los ignores y llama al 911. Aprende RCP y, si te encuentras en público, debes saber dónde encontrar un desfibrilador externo automático o DEA.

No penalice su sueño

Con el torneo de este año celebrándose en el otro lado del globo, Cuadra-Cutler y sus compañeros fanáticos podrían terminar viendo partidos a todas horas. «Tendremos algunos partidos que se transmitirán a una hora excelente para que todos nos reunamos», dijo ella. «Y algunos de ellos van a ser muy retadores».

Es esencial mantener hábitos adecuados de sueño por el bien de la salud, dijo Girardin Jean-Louis, director del Centro de Sueño Translacional y Ciencias Circadianas de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, en Florida. Los malos hábitos de sueño, que incluyen sueño insuficiente e irregular, se han asociado con presión arterial alta, diabetes, depresión, y más.

Alguien con tal afección de salud debe pensar detenidamente sobre quedarse despierto hasta tarde para ver un partido, dijo él.

Pero Jean-Louis, quien ha sido fanático del fútbol desde que era niño en Haití, indicó que no dormir durante una o dos noches no es un problema mayor para algunas personas.

«Si no duermes por un par de noches, y tienes 20 o 30 años, podrás recuperarse fácilmente», dijo él. «Pero si tienes 50 o 60 años y dejas de dormir durante un par de noches, el tiempo de recuperación es mucho más largo».

Si planeas quedarte hasta tarde durante una o dos semanas, Jean-Louis recomienda ajustar tu horario para que puedas dormir durante el día y mantenerte despierto en la noche.

O bien, puedes simplemente grabar el partido. «Entiendo la emoción de, ‘Tengo que verlo en vivo'», comentó Jean-Louis. Él incluso se ha quedado despierto hasta tarde para ver partidos críticos. «Pero si no es uno de esos, simplemente me entero de los detalles después o lo veo al siguiente día».

Tarjeta roja para ciertos locales

Pocas personas esperan consumir alimentos saludables en un estadio o barra de deportes, ¿pero qué tan malos pueden ser?

Bastante malos, dijo Maturana. Como mucho, ver partidos en uno de esos lugares es «como si todos los factores documentados de riesgo para una enfermedad cardiovascular estuvieran juntos».

A largo plazo, los alimentos altos en grasa que abundan en los locales deportivos o restaurantes con temas deportivos pueden aumentar el colesterol y el riesgo de enfermedad del corazón. Incluso a corto plazo, niveles elevados de sal pueden aumentar la presión arterial, dijo Maturana.

Los bares llenos de humo son incluso peores. El humo de segunda mano es un grave riesgo para la salud. En cuanto al alcohol, las pautas dietéticas federales advierten los posibles riesgos para la salud e indican que algunas personas no deben beber nada de alcohol.

Entonces, de acuerdo con Maturana: «No fumes. No comas nada demasiado salado. Y si vas a beber, házlo con moderación».

La salud mental gana

La afición puede promover la salud mental en individuos y grupos, dijo Lynn Zubernis, profesora de psicología y psicóloga certificada de la Universidad de West Chester en West Chester, Pensilvania.

Zubernis estudia el fándom en la cultura pop y particularmente en el programa de televisión «Supernatural», pero dijo que cuando nos concentramos en los principios básicos, la única diferencia entre alguien que se disfraza para una convención de «Star Trek» y alguien que se viste con una camiseta de fútbol para una fiesta para una fiesta es la aceptación social.

«Un fan es un fan», dijo ella, y el fándom es una actividad de entretenimiento. «Hay mucha investigación científica que demuestra los beneficios del entretenimiento, por ejemplo, para reducir el estrés».

Zubernis dijo que los aficionados a menudo adoptan actitudes positivas relacionadas a lo que son partidarios, ya sea un personaje ficticio con el lema «nunca te rindas», o un equipo que juega arduamente contra todos los pronósticos.

Maturana ha observado cómo este aspecto deriva en algo positivo en los aficionados del fútbol que practican ellos mismos el deporte y están motivados a mantenerse en forma debido a ello.

El poder de la conexión

El fándom también protege contra la soledad, que se ha identificado como una amenaza importante para la salud, ayudando a las personas a crear conexiones.

Ver a una persona con una camiseta o un tatuaje de tu equipo o programa de televisión indica que estás entre tu gente. «Es una gran sensación saber que pertenecemos a un grupo», dijo Zubernis, y ser parte de un grupo puede abrir a las personas emocionalmente.

Incluso ver un partido en televisión puede ser útil, dijo ella. El cerebro humano ha evolucionado para crear una conexión emocional con caras familiares, pero no distingue entre la cara en una pantalla o en persona. Entonces, cuando vemos a un miembro de un equipo favorito o la estrella de un programa favorito, nos sentimos vinculados a otros humanos. Aunque algunas personas pueden llevar esto a un extremo, dijo ella, «la gran mayoría de fanáticos no tienen un trastorno delirante».

Los aficionados que sienten una conexión con un equipo o celebridad también tienen una mayor autoestima, dijo Zubernis. Y el fándom puede difundir emociones entre los fanáticos. A veces, esto puede dar lugar a situaciones muy negativas. Pero en el mejor de los casos, dijo ella, un grupo de personas que ven un partido de fútbol puede compartir sentimientos de alegría y logro si gana su equipo.

Llevarlo a la personal

La superfan Cuadra-Cutler espera sentir algo de esa alegría este año, pero lo hará desde lejos. Tanto ella como sus compañeros fanáticos se reunirán en el bar de los American Outlaws locales. «El lugar entero estará decorado de rojo, blanco y azul», dijo ella. «Todos los televisores estarán sintonizados en el torneo». Estaremos cantando y posiblemente tocando tambores.

Ella ha vivido los muchos beneficios del fándom. Involucrarse activamente en el fútbol de los Estados Unidos después de la Copa Mundial del 2006 la transformó.

«He hecho muchas cosas que jamás me hubiera imaginado hacer si no me hubiera involucrado en el fútbol», dijo Cuadra-Cutler. «Por ejemplo, yo era más introvertida y no me gustaba hablar en público. Ahora, soy la persona que dirijo la sección completa de cánticos en los partidos».

También ha vivido el poder de la conexión.

En 2020, Cuadra-Cutler se enteró de que tenía cáncer pulmonar. «Mi familia de fútbol me apoyó de una manera que no me hubiera imaginado», dijo ella.

El día que comenzó la quimioterapia, sus compañeros seguidores del fútbol de todo el mundo se organizaron para aparecer en un video y desearle todo lo mejor. Los jugadores des selecciones estadounidenses donaron para ayudar a cubrir sus gastos. Los San José Earthquakes de la MLS la invitaron a una sesión de entrenamiento y le dieron una camiseta firmada.

«Tuve tanta ayuda que no sabía qué hacer con ella», dijo ella.

Su cáncer no se puede curar, pero ha estado estable desde enero de 2021, dijo Cuadra-Cutler. Y su fándom, que comenzó «solo porque estaba interesada en el deporte y quería conocer a otras personas interesadas en el deporte», se ha convertido en algo mucho más grande de lo que se hubiera imaginado.

«Lo que recibo es inmenso», mencionó ella. «Casi lo consideraría incalculable».

