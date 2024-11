Anulado el Gran Premio de MotoGP de Valencia por las inundaciones en la región

El Gran Premio de MotoGP de Valencia, que debía ser la última prueba del Mundial y disputarse entre el 15 y 17 de noviembre, fue anulado debido a las inundaciones que han devastado esta región de España, anunció el viernes el promotor del campeonato.

Próximamente se anunciará un nuevo circuito para celebrar la última carrera de la temporada en una fecha posterior, precisó MotoGP, cuyo promotor es la empresa española Dorna.

El motociclismo no es el único deporte que ha tenido que modificar su calendario luego de las graves inundaciones que han afectado la región causando al menos 205 muertos y decenas de desaparecidos, según el último balance.

El partido de LaLiga entre Real Madrid y Valencia, previsto el sábado, también ha sido aplazado, al igual que el enfrentamiento entre Villarreal (norte de Valencia) y Rayo Vallecano. Ambos partidos estaban previstos en la Comunidad Valenciana, la región más impactada por esta catástrofe.

El campeonato de MotoGP está actualmente muy reñido entre el español Jorge Martín y el italiano Francesco Bagnaia, y podría decidirse en la última prueba de la temporada.

«MotoGP quiere mostrar su solidaridad con la Comunitat Valenciana tras las devastadoras inundaciones que han afectado a la zona. Nuestros pensamientos están con quienes han sufrido pérdidas, tanto de seres queridos como de bienes», indica el comunicado de MotoGP.

«Tras considerar cuidadosamente el impacto positivo que podría tener la presencia de MotoGP en Valencia en fechas posteriores frente a la necesidad de que ningún recurso se desvíe de los esfuerzos de recuperación, el campeonato y las autoridades locales se han visto obligados a cancelar el GP de Valencia de 2024», detalla el texto.

«Una nueva sede y fechas se anunciarán tan pronto como se confirmen», añade MotoGP.

– Instalaciones dañadas -La 19ª prueba del Mundial se disputa este fin de semana en Malasia.

Jorge Martín (Ducati-Pramac) cuenta con 453 puntos y Francesco Bagnaia (Ducati) con 436. El madrileño podría proclamarse campeón este fin de semana y, si no es el caso, podría hacerlo en el 20º Gran Premio de la temporada.

Los dos rivales habían manifestado desde el jueves su malestar con la idea de correr en Valencia.

«Por respeto a la gente de allí, y en términos de logística, creo que la mejor solución sería irse a otra parte», declaró Martín.

«Disputar un Gran Premio allí debería de ser una fiesta. Dada la situación actual, no es lo correcto», dijo por su parte Bagnaia.

Otro piloto español, el seis veces campeón del mundo Marc Márquez, afirmó que la prioridad debería de ser dar socorro y no la reconstrucción de las instalaciones del circuito Ricardo Tormo, a una veintena de kilómetros de Valencia y dañadas por las inundaciones.

«No tiene ningún sentido comenzar a reparar esos daños cuando hay muchas personas sin techo», declaró a los periodistas.

La súbita subida del agua dañó «una parte importante» de las infraestructuras de acceso y los aparcamientos, según los gerentes del circuito.

Aunque la pista no se ha visto impactada, habría que realizar trabajos «de urgencia» para poder recibir a las decenas de miles de espectadores previstas, valoraron.

El Gran Premio de Valencia era la cuarta prueba del Mundial prevista en suelo español, tras el Gran Premio de España en Jerez el pasado mes de abril, el de Cataluña en Barcelona en mayo y el de Aragón en Motorland a principios de septiembre.