Alerta! golpe de calor puede ser «disimulado»

Se pronostica un clima caluroso esta semana y el índice de calor posiblemente supere los 100 grados en algunos días . Lo que sí es seguro es que el calor extremo puede ser peligroso para la salud.

“Lo primero y más importante que hay que recordar es que el agotamiento por calor, la insolación, puede ser algo engañoso”, dijo el Dr. Neil Roy, director médico del Centro Médico Adventist HealthCare Shady Grove y médico de urgencias.

Hay algunas señales cardinales de advertencia de dolencias relacionadas con el calor.

El primero es sentirse aturdido, mareado o débil, o reconocer que sus seres queridos están confundidos o actúan de manera diferente a lo habitual.

“A medida que esto avanza, la confusión es una importante señal de alerta”, dijo Roy. “Y luego, cuando dejan de sudar y se les seca la boca. Esas son señales de alerta de agotamiento por calor, insolación”.

Ante la señal de cualquiera de estos síntomas, “lo primero que debe hacer es entrar y comenzar a hidratarse”, dijo Roy.

“Si estás afuera o tu ser querido o tus amigos están afuera y ahora dicen: ‘Oye, me siento un poco mareado, me siento un poco mareado’. Lo primero que hay que hacer es entrar, alejarse del fuego y luego hidratarse”, dijo Roy. «Una vez que se hayan cumplido esos dos pasos, y si los síntomas no desaparecen, buscaría atención médica».

Esto es especialmente importante si alguien está experimentando confusión, dijo Roy. En ese caso, recomienda llamar al 911 y llevar a la persona a un hospital para que la revisen.

«Una vez que la confusión y los cambios en el estado mental se han vuelto realmente pronunciados, esos son los momentos razonables para buscar atención médica», dijo.

Roy dijo que es importante pensar en el futuro si vas a estar expuesto al calor.

“De antemano, conviene hidratarse con agua o bebidas deportivas con bastante regularidad. … Quieres tomar una botella de agua de 8 onzas cada hora que estés en el calor y más si estás (esforzándote)”, dijo Roy. «La hidratación es uno de los principales pilares para prevenir tanto el agotamiento por calor como la deshidratación».

Sin embargo, beber alcohol puede empeorar los efectos.

«Beber alcohol también minimiza la sed», dijo Roy. “Por lo general, vemos personas de entre 20 y 30 años, que habían estado bebiendo cerveza afuera y no reconocen que se enciende la calefacción. Y cuando llegan a urgencias, normalmente llegan confundidos y su temperatura corporal es muy alta”.

El clima cálido no es algo con lo que se pueda jugar. No olvide que la temperatura del coche puede subir muy rápidamente y no deje a niños o animales desatendidos en el coche.

«Creo que lo más importante es tomarnos el calor en serio», dijo Roy.

Nuestros ciudadanos más vulnerables

Es especialmente importante que las personas de 65 años o más y los niños de seis años o menos beban suficiente agua cuando estén expuestos a un calor extremo. Roy dijo que las enfermedades relacionadas con el calor pueden ser un riesgo particular para las personas mayores y los niños pequeños.

“A medida que envejecemos y nos hacemos más jóvenes (los extremos de la edad), nuestras necesidades cambian. Los pacientes mayores… normalmente tienen menos deseo de sed, lo que significa que no tendrán sed como hace 20 años. Entonces, si estás en la categoría de edad un poco mayor, hidratarte más es realmente importante porque tu cuerpo no te dirá que estás deshidratado”, dijo Roy.

Lo mismo ocurre con los niños, por lo que los padres o tutores deben asegurarse de que los niños pequeños estén adecuadamente hidratados cuando estén al aire libre en un clima cálido.

“Es posible que los niños menores de cinco o seis años no reconozcan de antemano cuando tienen sed. Estarán afuera, corriendo, jugando, incluso nadando, sin beber agua y manteniéndose hidratados. Por lo tanto, hidratarse a un ritmo similar, con o sin bebidas deportivas más agua, es realmente importante entre los pilares para prevenir tanto la deshidratación como el agotamiento por calor”, dijo Roy.

Las personas mayores y los niños pequeños no son ajenos a la sala de emergencias de un hospital durante las olas de calor.

“Lo veremos en pacientes mayores que llegarán sin actuar correctamente, confundidos, sin comportarse normalmente y con temperatura corporal elevada. Y luego están los pacientes pediátricos: veremos niños de 1, 2 o 3 años que han estado afuera y su temperatura corporal simplemente ha aumentado, aumentado, aumentado”, dijo Roy.