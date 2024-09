A ponerse las nuevas vacunas contra la COVID y la gripe

El otoño significa que es hora de que casi todos se pongan al día con sus vacunas contra la gripe y el COVID-19 , y muchos adultos mayores también necesitan protección contra otro virus invernal riesgoso, el VSR.

Sí, puedes recibir las vacunas contra la gripe y la COVID-19 al mismo tiempo. No las llames refuerzos: no son solo otra dosis de la protección del año pasado. El coronavirus y la gripe son artistas del escape que mutan constantemente para evadir las defensas inmunitarias del cuerpo, por lo que ambas vacunas se reformulan anualmente para atacar a las cepas más nuevas.

“Ahora es el mejor momento” para recibir todas las vacunas recomendadas para el otoño, dijo la Dra. Mandy Cohen, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, mientras se vacunaba contra la gripe el miércoles. También tiene una cita para recibir su vacuna contra la COVID-19. Es “lo más eficaz que puede hacer para protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad”.

Si bien no son perfectas , las vacunas ofrecen una fuerte protección contra un caso grave de gripe o COVID-19 (o contra morir a causa de ella).

“Puede que no evite todas las infecciones, pero esas infecciones serán menos graves”, dijo el Dr. Demetre Daskalakis de los CDC. “Preferiría que mi abuela o mi bisabuela tuvieran un resfriado antes que tener que ir a urgencias el día de Acción de Gracias”.

El desafío: lograr que más estadounidenses se pongan la vacuna. El año pasado, solo el 45% de los adultos se vacunó contra la gripe y un porcentaje aún menor, el 23%, se vacunó contra la COVID-19. Una encuesta publicada el miércoles por la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas muestra que un número igualmente bajo tiene intenciones de vacunarse este otoño.

Y el coronavirus mató a más estadounidenses que la gripe el año pasado.

“Quizás creamos que no me va a tocar a mí, pero no nos arriesguemos”, dijo el Dr. Michael Knight de la Universidad George Washington. “¿Por qué no ponerse una vacuna que ayude a reducir ese riesgo?”

¿Quién necesita vacunarse contra la COVID-19 o la gripe en otoño?

Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses reciban la vacuna contra la COVID-19 actualizada y la vacuna antigripal anual. Si recientemente tuvo COVID-19, puede esperar dos o tres meses, pero aun así debería recibir la vacuna actualizada debido al aumento esperado de casos en invierno.

Ambos virus pueden ser especialmente peligrosos para ciertos grupos, como las personas mayores y aquellas con sistemas inmunológicos débiles y enfermedades pulmonares o cardíacas. Los niños pequeños también son más vulnerables. El CDC contabilizó 199 muertes infantiles por gripe el año pasado.

El embarazo también aumenta las probabilidades de contraer una enfermedad grave como la COVID-19 o la gripe, y la vacunación protege a la madre y, además, garantiza que el recién nacido también tenga cierta protección.

¿Qué novedades hay en las vacunas contra la COVID-19?

Las vacunas del otoño pasado estaban dirigidas a una cepa de coronavirus que ya no se está propagando, mientras que las de este año están diseñadas para una nueva sección del árbol genealógico de los coronavirus. Las vacunas de Pfizer y Moderna están formuladas contra un subtipo de virus llamado KP.2, mientras que la vacuna de Novavax está dirigida contra su cepa original, JN.1. Daskalakis dijo que todas deberían ofrecer una buena protección cruzada contra otros subtipos que ahora se están propagando.

Las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna pueden ser utilizadas por adultos y niños a partir de los 6 meses. La vacuna de Novavax es una vacuna proteica más tradicional combinada con un refuerzo inmunológico y está abierta a cualquier persona de 12 años o más.

¿Qué vacuna contra la gripe elegir?

Hay vacunas de dosis alta y una con un refuerzo inmunológico especial diseñadas para personas de 65 años o más, pero si no pueden encontrar una fácilmente, pueden elegir una vacuna antigripal regular para todas las edades.

Para quienes no se inyecten ninguna vacuna, el aerosol nasal FluMist está disponible en farmacias y clínicas para niños de entre 2 y 49 años, aunque el año que viene estará disponible para uso doméstico.

Todas las vacunas antigripales de este año protegerán contra dos cepas de gripe tipo A y una cepa de tipo B. Otra forma de gripe tipo B, que alguna vez fue común, dejó de propagarse hace unos años y fue eliminada de la vacuna.

¿Qué pasa con el otro virus, el VSR?

El VSR, o virus respiratorio sincitial, es una molestia similar a un resfriado para la mayoría de las personas, pero también llena los hospitales cada invierno y puede ser mortal para niños menores de 5 años, ancianos y personas con ciertos problemas de salud de alto riesgo.

Los CDC recomiendan la vacunación contra el VRS para todas las personas de 75 años o más y para las personas de 60 a 74 años que tienen un mayor riesgo. Se trata de una vacuna única, no anual, pero solo el 24 % de las personas mayores la recibieron el año pasado. También se recomienda al final del embarazo para proteger a los bebés que nacen durante el otoño y el invierno.

Y aunque “te puede doler el brazo y sentirte mal durante un día”, también está bien recibir las vacunas contra el VSR, la gripe y la COVID-19 al mismo tiempo, dijo Daskalakis.

¿Cuanto costará?

Se supone que las vacunas son gratuitas bajo Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes de seguro privados si las personas utilizan un proveedor dentro de la red.

El año pasado, alrededor de 1,5 millones de adultos sin seguro médico recibieron vacunas gratuitas contra la COVID-19 a través de un programa federal, pero ese programa ya terminó. En cambio, los CDC están proporcionando 62 millones de dólares a los departamentos de salud para ayudar a mejorar el acceso, y los estados y las grandes ciudades están empezando a poner en marcha sus planes.

Llame a su departamento de salud local para preguntar sobre las opciones porque, en muchas áreas, “se espera que la disponibilidad de la vacuna a un costo menor o sin costo comience a aparecer en las próximas semanas”, aconsejó el Dr. Raynard Washington, quien dirige el departamento de salud del condado de Mecklenburg, Carolina del Norte.

Consulte el sitio web del gobierno, vaccines.gov , para conocer la disponibilidad en las farmacias locales.